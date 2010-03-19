ДАЙДЖЕСТ СМИ за 19 марта

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Без поддержки НБУ доллар стоил бы меньше 7 гривен», в котором пишет - динамика курса валют в последнее время больше отражала политическую ситуацию в стране, чем экономическую. За последнюю неделю из-за избытка валюты на межбанке Нацбанк вынужден был купить 400 млн. долл. Иначе курс доллара упал бы ниже 7 гривень. Каким будет курс в течение всего 2010 года, сказать сложно. Высока вероятность того, что в проекте госбюджета в основу заложат курс 8 грн.

http://delo.ua/dengi/valytnyj-rynok/esli-nbu-i-v-dalnejshem-reguljarno-vykupat-izlishki-valjuty-na-rynke-kurs-dollara-prodolzhit-plavnoe-138664/

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Также «Дело» в материале «Госдума РФ планирует создать объединенное государство со столицей в Киеве» пишет – глава комитета Госдумы РФ по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров заявил о том, что уже через полгода может быть опубликована программа создания объединенного государства, в которое войдут Россия, Украина и Беларусь…

http://delo.ua/vlast/mezdynarodnaya-politika/gosduma-rf-planiruet-obedinennoe-gosudarstvo-so-stolicej-kieve-138663/

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«Дело» в материале «В войне за черноморский шельф ожидается перемирие» пишет – добывающая компания Vanco Pryckerchenska, конфликтующая с правительством Украины с 2007 года, впервые заявила о готовности пойти на мировую…

http://delo.ua/biznes/kompanii/v-vojne-chernomorskij-shelf-ozhidaetsja-peremirie-138677/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Правительство займется продажным делом» пишет - новое правительство намерено ускорить возврат 17 млрд грн., потраченных на спасение национализированных банков, и объявило о подготовке к их продаже. Приватизацию банка "Киев", Укргазбанка и Родовид Банка осложнит то, что они все еще остаются убыточными, а их акции находятся в залоге у НБУ. Эксперты считают, что до конца года вполне можно продать Укргазбанк российскому или азиатскому учреждению…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1339153

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Торговцы акциями заплатят сполна» пишет - в Партии регионов хотят решить проблему налогообложения физических лиц, занимающихся интернет-трейдингом на фондовом рынке. Парламенту предложено утвердить перечень документов, подтверждающих проведение сделок с ценными бумагами. Это необходимо для того, чтобы физические лица платили 15% налог на инвестиционную прибыль, а не на доходы от продажи ценных бумаг. Участники рынка считают, что принятие соответствующего законопроекта позволит создать благоприятные условия для торговцев-физлиц и привлечет капитал на фондовый рынок…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1339165

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Издание «Экономические известия» в материале «ЕС предохраняется от перебоев с газом» пишет – в ЕС закон о безопасности газовых поставок может заменить директиву Еврокомиссии от 2004 г. Толчком для выработки новых подходов к повышению энергетической безопасности стал прошлогодний газовый кризис, возникший из-за неурядиц между Россией и Украиной. Документ предусматривает меры солидарности между странами Евросоюза во избежание повторного газового кризиса. Прежде всего, речь идет о возможной переброске газа из тех стран, где его больше, в те, которые страдают от кризиса. А также о строительстве дополнительных элементов инфраструктуры, в частности соединительных трубопроводов между странами Евросоюза, и о возможном реверсе трубопроводов…

http://eizvestia.com/state/full/4193870

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Также «Экономические известия» в публикации «Реформы повернут вспять» пишут - реформа железнодорожного транспорта опять находится под угрозой. Представители новой власти не исключают отмену нынешней программы реформирования «Укрзалізниці» для того, чтобы заложить в ее основу собственную идеологию. Это отсрочит позитивные сдвиги в отрасли, уверены эксперты…

http://eizvestia.com/markets/full/4193867

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«Газета по-киевски» в материале «Кристина Черновецкая купила квартиру под окнами у президента?» пишет - в элитную новостройку на ул. Институтской, 18, по словам местных жителей и строителей, вселяется дочка мэра. Ее квартиру риэлторы оценивают минимум в 2 млн. долл. Один из самых дорогих домов в Киеве еще не достроен – сдать его обещают только в начале лета, но большинство квартир в нем уже раскуплены. Подтверждают это и строители. О новых хозяевах квартир в элитном доме рабочие говорят неохотно, но о «квадратах» Кристины Черновецкой рассказывают: мол, одно дело квартиру купить, а другое – почти весь этаж. «Дочка мэра три квартиры на 18-м этаже приобрела. Снесла стены – сделала из них одну – и начала делать ремонт, – говорит один из строителей, попросивший его не называть под страхом увольнения. – Общая площадь там под 800 кв. м! Даже не представляю, какие это будут хоромы!»…

http://mycityua.com/articles/city/2010/03/19/063136.html

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Издание «Сегодня» в публикации «На Дарницком вокзале покажут кино» пишет – как рассказал изданию Александр Цегельник, главный инженер проекта строительства Дарницкого вокзала, уже в самое ближайшее время здесь достроят 200-метровый тоннель под железнодорожными путями. Его окончательный проект вчера утвердил Градостроительный совет…

http://www.segodnya.ua/news/14123734.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Металлургия опять идет на рекорд, но не украинская...» пишет - УПЭ обнародовала прогноз баланса рынка и цены на сталь в 2010 году. Не обошлось без неожиданностей – уже в 2010 г. мировая металлургия выйдет на исторический максимум. Жаль, что это не коснется украинских сталеваров...

https://economics.unian.net/rus/detail/40350

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Спасут ли депрессивные регионы индустриальные парки?» пишет - Украина и Венгрия намерены создать в приграничных регионах индустриальный парк. Правда, на пути к воплощению цели традиционные украинские беды: несовершенная или полностью отсутствующая законодательная база и политическая лихорадка…

https://economics.unian.net/rus/detail/40426

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Самолеты станут дешевле» пишет – российские авиакомпании станут первыми бенефициарами вступления России в Таможенный союз с Белоруссией и Казахстаном. Как стало известно «Ведомостям», чиновники готовы пять лет не взимать 20%-ную пошлину на иностранные самолеты…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/19/228581

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Издание «Известия» в публикации «Для России у Туркмении газа хватит всегда» пишет, что в этом министра иностранных дел России Сергея Лаврова, посетившего с визитом Ашхабад, заверил туркменский президент Гурбангулы Бердымухамедов…

http://www.izvestia.ru/economic/article3139703/

(УНИАН)