Российскому математику присуждена Премия тысячелетия
Математического института Клэя
"Математический институт Клэя присуждает Премию тысячелетия за доказательство гипотезы Пуанкаре Григорию Перельману (Санкт-Петербург, Россия)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте института в пятницу.
Гипотеза Пуанкаре является одной из семи задач, за решение которых институт присуждает Премию тысячелетия. Перечень "задач тысячелетия" был учрежден в 2000 году. Премия была задумана, чтобы выделить наиболее трудные проблемы, с которыми математики сталкивались в конце второго тысячелетия, а также "закрепить в современном сознании осознание того, что границы современной математики остаются открытыми, а сама наука изобилует нерешенными задачами". По информации СМИ, решение одной из "задач тысячелетия" поощряется премией в миллион долларов, присуждаемой институтом.
"Доказательство гипотезы Пуанкаре Григорием Перельманом стало завершением поиска решения этой задачи, который продолжался почти столетие. Это - значительный прогресс в истории математики", - приводятся в сообщении слова президента института Джеймса Карлсона.
После признания институтом доказательства Перельмана, нерешенными остаются шесть "задач тысячелетия".
Гипотеза была сформулирована французским математиком Анри Пуанкаре в 1904 году. Впервые Григорий Перельман в 2002 году опубликовал работу, посвященную гипотезе Уильяма Терстона, из которой следует справедливость гипотезы Пуанкаре. В 2006 году Перельману за решение гипотезы Пуанкаре присуждена медаль Филдса, однако он отказался ее принять. Математик живет в Санкт-Петербурге и известен тем, что категорически отказывается общаться с прессой и выступать публично. Институт Клэя не сообщает, согласился ли математик принять премию.