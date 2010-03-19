Российскому математику присуждена Премия тысячелетия

Российский математик Григорий Перельман стал лауреатом премии Математического института Клэя (штат Массачусетс) за доказательство гипотезы Пуанкаре, сообщает k2kapital.

"Математический институт Клэя присуждает Премию тысячелетия за доказательство гипотезы Пуанкаре Григорию Перельману (Санкт-Петербург, Россия)", - говорится в сообщении, размещенном на сайте института в пятницу.

Гипотеза Пуанкаре является одной из семи задач, за решение которых институт присуждает Премию тысячелетия. Перечень "задач тысячелетия" был учрежден в 2000 году. Премия была задумана, чтобы выделить наиболее трудные проблемы, с которыми математики сталкивались в конце второго тысячелетия, а также "закрепить в современном сознании осознание того, что границы современной математики остаются открытыми, а сама наука изобилует нерешенными задачами". По информации СМИ, решение одной из "задач тысячелетия" поощряется премией в миллион долларов, присуждаемой институтом.

"Доказательство гипотезы Пуанкаре Григорием Перельманом стало завершением поиска решения этой задачи, который продолжался почти столетие. Это - значительный прогресс в истории математики", - приводятся в сообщении слова президента института Джеймса Карлсона.

После признания институтом доказательства Перельмана, нерешенными остаются шесть "задач тысячелетия".

Гипотеза была сформулирована французским математиком Анри Пуанкаре в 1904 году. Впервые Григорий Перельман в 2002 году опубликовал работу, посвященную гипотезе Уильяма Терстона, из которой следует справедливость гипотезы Пуанкаре. В 2006 году Перельману за решение гипотезы Пуанкаре присуждена медаль Филдса, однако он отказался ее принять. Математик живет в Санкт-Петербурге и известен тем, что категорически отказывается общаться с прессой и выступать публично. Институт Клэя не сообщает, согласился ли математик принять премию.