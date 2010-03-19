Генеральным директором УНИАН снова назначен Олег Наливайко
10:54, 19 марта 2010Разное
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По решению Набсовета агентства
Генеральным директором информационного агентства УНИАН решением Наблюдательного совета агентства назначен Олег НАЛИВАЙКО.
О.НАЛИВАЙКО возглавлял УНИАН с 2002 года по сентябрь 2009 года. С сентября прошлого года по 17 марта этого года находился на государственной службе, работая исполняющим обязанности председателя Государственного комитета по телевидению и радиовещанию Украины. В это время обязанности генерального директора агентства исполнял главный редактор УНИАН Александр ХАРЧЕНКО.
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