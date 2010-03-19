Шансов отправить Табачника в отставку все меньше

Заместитель председателя Верховной Рады Украины Николай ТОМЕНКО считает, что после вчерашних кадровых назначений в Министерстве образования и науки маловероятно, что в Верховной Раде найдется достаточное количество депутатов, которые проголосуют за отставку Дмитрия ТАБАЧНИКА с должности министра образования и науки.

Такое мнение Н.ТОМЕНКО выразил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН.

Он заметил, что фракция БЮТ будет настаивать на рассмотрении парламентом вопроса об отставке Д.ТАБАЧНИКА.

"В то же время после вчерашних кадровых назначений вероятность позитивного рассмотрения этого вопроса существенно уменьшилась", - считает Н.ТОМЕНКО.

По словам вице-спикера, учитывая, что "заместителем министра образования и науки стал муж председателя Совета партии бывшего Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО "Наша Украина", можно считать, что как минимум команда В.ЮЩЕНКО не будет в числе тех, кто будет голосовать за отставку".

Как сообщал УНИАН, 11 марта вместе с другими членами правительства Д.ТАБАЧНИК был назначен на должность министра образования и науки Украины.

12 марта в парламенте был зарегистрирован проект постановления об освобождении Д.ТАБАЧНИКА. Инициатором документа является народный депутат от блока “Наша Украина – Народная самооборона”, председатель депутатской группы „За Украину!” Вячеслав КИРИЛЕНКО.

16 марта фракция БЮТ заявила, что будет требовать от Верховной Рады Украины на ближайшем заседании в первоочередном порядке рассмотреть вопрос об отставке Д.ТАБАЧНИКА с должности министра образования и науки.

17 марта Кабинет министров своим распоряжением назначил Виктора ИВЧЕНКО заместителем министра образования и науки Украины. В.ИВЧЕНКО – муж председателя Совета партии "Наша Украина" Веры УЛЬЯНЧЕНКО, которая возглавляла Секретариат Президента В.ЮЩЕНКО.