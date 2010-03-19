НУ-НС готова создать с БЮТ оппозицию в парламенте

Премьер-министр оппозиционного правительства Сергей СОБОЛЕВ заявил, что ему известно о решении фракции "Наша Украина - Народная самооборона" присоединиться к фракции Блоку Юлии Тимошенко и объявить о создании в Верховной Раде объединения оппозиционных фракций.

Об этом С.СОБОЛЕВ сказал в интервью газете “КоммерсантЪ-Украина” (№48 (1096)).

«Мы попросили наших коллег из НУ-НС определиться – они с ЯНУКОВИЧЕМ или в оппозиции. Такое решение ими уже фактически подготовлено, и в ближайшее время они объявят о переходе в оппозицию. После этого мы готовы объединиться в оппозицию фракций», - сообщил С.СОБОЛЕВ.

На вопрос, какими комитетами хочет руководить парламентская оппозиция, получив официальный статус, он ответил, что это три комитета – бюджетный, свободы слова и регламентный. В то же время о своих правах на эти комитеты оппозиционеры еще не заявляли.

С.СОБОЛЕВ сообщил, что сейчас идет процесс формирования оппозиционного правительства.

“И на сегодняшний день оно готово на три четверти. Последние предложения от наших коллег мы ждем до начала следующей недели”, - добавил он.

По словам премьер-министра оппозиционного правительства, на заседании фракции БЮТ, которая составляет “костяк оппозиции”, был утвержден практически весь состав правительства.

“Мы обратились к нашим коллегам из НУ-НС с тем, чтобы они приняли участие в формировании Кабмина. Целый ряд предложений уже поступил. Думаю, в начале следующей недели состоится первое официальное заседание оппозиционного правительства, которое пройдет с участием координатора совета оппозиционных партий госпожи ТИМОШЕНКО, где будет представлен весь состав Кабинета министров”, - разъяснил С.СОБОЛЕВ.

Он также отметил, что БЮТ не ведет переговоры с лидером партии “Фронт перемен” Арсением ЯЦЕНЮКОМ. “Насколько нам известно, такой депутатской группы, как "Фронт змин", во фракции нет. Но наше предложение касается всех. Чем больше будет людей в оппозиции, тем легче будет бороться с нынешней незаконной властью”, - отметил С.СОБОЛЕВ.