ГЛАВНОЕ на 19 марта (день)

Хроника дня

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Общество

Украине необходим закон о социальном диалоге

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ настаивает на принятии закона о социальном диалоге в Украине.

Об этом он заявил во время рабочей встречи с представителями Всеукраинских профессиональных союзов и объединений, которая состоялась сегодня в Киеве.

«Я всесторонне буду способствовать принятию Верховной Радой закона о социальном диалоге, что позволит качественно улучшить взаимоотношения между властью, работодателями и профсоюзами и усилит роль национального трехстороннего социально-экономического совета», - сказал глава государства.

В.ЯНУКОВИЧ также выразил надежду, что развитие социального партнерства и построение государства с достойным уровнем жизни станут общей целью правительства и профсоюзов.

Президент в который раз привел неутешительную статистику о дефиците Пенсионного фонда, который составляет 22 млрд. грн., задолженности по зарплате - 2 млрд. грн., дефиците государственного бюджета - 12% ВВП.

«Я никого не пугаю, потому что хорошо знаю, что нам придется решать эти вопросы», - заявил В.ЯНУКОВИЧ и подчеркнул, что ответственность за состояние во всех сферах жизни страны лежит на правительстве, Верховной Раде и главе государства.

В Украине долг по зарплате составляет 2 млрд. грн.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что задолженность по заработной плате на сегодня составляет 2 млрд. грн.

Об этом В.ЯНУКОВИЧ сообщил во время рабочей встречи с представителями Всеукраинских профессиональных союзов и объединений, которая состоялась в Киеве.

Президент также констатировал, что наиболее характерные нарушения трудового законодательства со стороны работодателей связаны именно с выплатой зарплаты.

«Задолженность по зарплате приближается сегодня к уровню 2002 года и составляет 2 млрд. грн.», - сообщил В.ЯНУКОВИЧ.

В связи с этим он подчеркнул необходимость разработки правительственной программы погашения такой задолженности.

«Мы ставим для себя задачу поднять уровень оплаты труда, понимая, что без этого невозможно наполнять Пенсионный фонд реальным бюджетом», - также очертил направления деятельности новой власти В.ЯНУКОВИЧ.

Среди конкретных мероприятий он назвал поиск возможностей по поднятию спроса на внутреннем рынке и реализацию инвестиционных программ на поднятие уровня экономики и развития внутреннего рынка.

Экономика

Азаров заверил кредиторов

Премьер-министр Николай АЗАРОВ заверяет, что его правительство выполнит все обязательства, взятые на себя предыдущим Кабмином.

Об этом он заявил сегодня в Донецке, выступая перед собравшимся активом области.

В частности, как сказал Н.АЗАРОВ, не смотря на то, что прежнее правительство было непрофессиональным, все обязательства перед кредиторами, которое оно подписало в свое время, будут выполняться. «Договора мы будем выполнять… Я уже встречался с некоторыми нашими кредиторами и сказал, что правительство будет честно выполнять все то, что подписано нашими предшественниками», - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Он также акцентировал, что первоочередной задачей нынешней власти в стране является восстановление государственного управления. «Самый главный для нас сейчас процесс - это процесс восстановления управляемости, восстановление системы государственного управления в стране, и мы по этому пути движемся достаточно быстро и динамично», - сказал премьер. Он напомнил, что «буквально за один день было сформировано правительство, у нас не было вообще никаких дискуссий по поводу состава правительства, были только отдельные шероховатости; буквально за несколько дней прошли изменения в составе самих министерств и ведомств».

Также Н.АЗАРОВ подчеркнул, что уже «на следующей неделе завершится и процесс назначения губернаторов».

«Задача - до конца следующей недели – полностью завершить и восстановить систему правления страны. Главный критерий здесь – это профессионализм, опытность и ответственность того, кого назначают», - подчеркнул премьер-министр.

В целом, по его словам, сегодня в Украине созданы уникальные возможности – все три ветви власти могут работать как единое целое.

«Впервые у нас появились уникальные возможности для управления страной. У нас есть свой Президент - единомышленник, есть свое правительство, есть своя коалиция в парламенте. Впервые три ветви власти могут работать как единое целое», - сказал Н.АЗАРОВ. При этом он добавил, что «парламентская коалиция не простая, есть там определенные разногласия, определенные моменты, но есть общее понимание того, что надо делать». Премьер-министр подчеркнул, что будет преступлением не использовать эту уникальную возможность.

Fitch улучшило прогноз по рейтингам 5 украинских компаний

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело с «негативного» на «стабильный» прогноз по рейтингам и подтвердило рейтинги пяти украинских компаний вслед за рейтинговым действием по суверенным рейтингам Украины.

Об этом сказано в сообщении Fitch, переданном агентству УНИАН.

Согласно предоставленной информации, прогноз рейтинга изменен с «негативного» на «стабильный» DTEK Holding Limited, Metinvest B.V., ОАО «Металлургический комбинат «Азовсталь», MHP S.A. и ОАО «Мироновский хлебопродукт».

ТЭК

Азаров намерен пересмотреть газовые контракты с Россией

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ выделил три направления работы нового правительства, отвечающие за ценообразования в сфере использования и распределения природного газа.

Об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Донецке, отвечая на вопрос, будут ли изменены цены на газ для населения страны.

Глава правительства выделил три основных направления – это пересмотр газовых контрактов с Россией с удешевлением стоимости голубого топлива, сокращение издержек и потерь при использовании газа, а также повышение платежной дисциплины потребителей.

«Сейчас тут секрета особого нет – мы активно, интенсивно осуществляем контакты, прежде всего с нашими российскими коллегами. И на следующей неделе наша делегация отправится в Москву, предстоят встречи и на высшем уровне, – сказал Н.АЗАРОВ. – Наша задача – пересмотреть тот для Украины невыгодный контракт, который имел место. Это первое направление работы».

По словам премьер-министра, вторым направлением работы должно стать сокращение издержек и потерь. «Разумеется, нужно заслон положить расхищению ресурса в системе, которая занимается продажей газа, распределением газа и т. д.», – отметил он.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что сегодня «перед министром топлива и энергетики на март поставлена задача до минимума свести бюджетные издержки при расчетах за газ с Россией». При этом он напомнил, что «предыдущие месяцы практически все платежи за газ они (прежнее правительство – УНИАН) осуществляли за счет бюджетных ресурсов, а на апрель нужно обойтись полностью без использования ресурсов бюджета».

«И третье направление – мы хотим, наконец, поднять элементарный порядок в системе. Если уровень платежей за газ составляет около 20%, а 80% – это неплатежи, это ненормально, потому что газ – такой же товар, как и все остальное, и почему это можно потреблять его, не оплачивая?», - сказал премьер.

По словам Н.АЗАРОВА, сейчас рассматривается возможность дифференцированного подхода к ценообразованию. «Одни возможности у людей бедных платить, другие – платить за газ у людей богатых, и не понятно, почему такая у нас система», – сказал он.

«Вот эти все три элемента дадут возможность правительству посмотреть на ценообразование прежде всего с позиции платежеспособности населения», – заключил глава правительства, отметив при этом, что данное «решение сейчас находится на изучении, и в ближайшие месяц-два такое решение будет принято».

Транспорт

Windrose объявила о стратегическом партнерстве с "АэроСвитом"

Авиакомпания Windrose приступает к реализации совместной программы полетов с компанией «АэроСвит». Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Windrose.

Согласно сообщению, стратегическое партнерство украинских перевозчиков предусматривает формирование консолидированного расписания полетов на летний период навигации и взаимный обмен воздушными судами на международных линиях совместной эксплуатации.

В рамках программы сотрудничества авиакомпании, в частности, начинают с 28 марта совместное обслуживание воздушной линии Киев-Москва с частотностью 35 рейсов в неделю, включая возобновление полетов из столицы Украины в московский аэропорт Внуково – 8 частот в неделю.

Предусмотрено также подписание код-шеринговых соглашений между авиакомпаниями Windrose и «АэроСвит» по обслуживанию маршрутов Киев-Тбилиси-Киев, Киев-Астана-Киев, Киев-Ташкент-Киев, Киев-Кутаиси-Киев, Киев-Нижневартовск-Киев, Киев-Батуми-Киев и Киев-Калининград-Киев.

«Формирование совместного расписания обеспечит оптимальные стыковки между маршрутами всех авиакомпаний. Тесное коммерческое взаимодействие также позволит более эффективно эксплуатировать парк каждого из авиаперевозчиков. Опыт у нас уже есть - один из Embraer-195 авиакомпании Windrose, начиная с 25 февраля, используется компанией «АэроСвит» для выполнения собственных рейсов, что выгодно обеим сторонам», - отметил генеральный директор Windrose Владимир КАМЕНЧУК.

В пяти областях ограничен проезд автотранспорта

Из-за повышения уровня воды в реках ограничен проезд легкового автотранспорта дорогами местного значения в Волынской и Николаевской областях, закрыто движение по одной автодороге в Днепропетровской, Львовской и Полтавской областях.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, в целом на зимнем содержании дорог работают 182 механизма и 211 рабочих.

Валютный рынок

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,00 грн./долл. Курс незначительно понизился по сравнению с 18 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,96-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 7,99-8,01 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в украинских банках понизился 0,5% по сравнению с 18 марта и сегодня составляет 10,81/10,95 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,69-10,88 грн./евро, по продаже – в пределах 10,90-11,19 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках по сравнению с 18 марта немного понизился и сегодня составляет 0,2660/0,2733 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2714-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,98 грн./долл., продажи – 8,00 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,95-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 7,99-8,01 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,6% по сравнению с 18 марта и сегодня составляет 10,83 грн./евро, курс продажи – на 0,5%, до 10,93 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,77-10,88 грн./евро, по продаже – в пределах 10,90-10,98 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 18 марта повысился на 0,7% и на сегодня составляет 0,2664 грн./рубль, курс продажи понизился на 0,2% – до 0,2737 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2714-0,2770 грн./рубль.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 19 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,976, к евро – 10,895216, к российскому рублю – 0,27294.