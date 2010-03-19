Кабмин создал девять комитетов

Кабинет Министров Украины создал 9 правительственных комитетов.

Соответствующее распоряжение № 460 от 17 марта размещено на сайте правительства.

Согласно документу, созданы: Правительственный комитет по вопросам реформ; Правительственный комитет по вопросам развития отраслей экономики; Правительственный комитет по вопросам экономической политики; Правительственный комитет по вопросам национальной безопасности, обороны, правоохранительной деятельности и работы предприятий военно-промышленного комплекса; Правительственный комитет по вопросам региональной политики, строительства и жилищно-коммунального хозяйства; Правительственный комитет по вопросам аграрной политики; Правительственный комитет по вопросам гуманитарного, социального и научно-инновационного развития; Правительственный комитет по вопросам экологии, молодежной политики, спорта и туризма; Правительственный комитет по вопросам подготовки к проведению в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу.

Комитет по вопросам реформ возглавил премьер-министр, по вопросам экономической политики – первый вице-премьер-министр. Другие комитеты возглавили профильные вице-премьер-министры.