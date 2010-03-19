Янукович назначил председателей ОГА

Указы обнародованы на сайте Президента

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил председателей областных госадминистраций. Согласно указам, обнародованным на официальном сайте главы государства, председателем Киевской областной государственной администрации назначен Анатолий ПРИСЯЖНЮК, председателем Житомирской ОГА - Сергей РЫЖУК, Михаил ПАПИЕВ назначен председателем Черновицкой ОГА, Василий ЯДУХА - председателем Хмельницкой ОГА, Василий БЕРТАШ - председателем Ривненской ОГА, Анатолий БЛИЗНЮК - председателем Донецкой ОГА, Александр ВИЛКУЛ - председателем Днепропетровской ОГА, Борис ПЕТРОВ - председателем Запорожской ОГА, Эдуард МАТВИЙЧУК - председателем Одесской ОГА, Александр ЛЕДИДА - председателем Закарпатской ОГА, Николай КРУГЛОВ - председателем Николаевской ОГА, Валерий ГОЛЕНКО - председателем Луганской ОГА, Михаил ДОБКИН - председателем Харьковской ОГА, Александр УДОВИЧЕНКО - председателем Полтавской ОГА, Михаил ВЫШИВАНЮК - председателем Ивано-Франковской ОГА, Борис КЛИМЧУК - председателем Волынской ОГА, председателем Тернопольской ОГА назначен Ярослав СУХОЙ, Черкасской ОГА - Сергей ТУЛУБ, Винницкой ОГА - Владимир ДЕМИШКАН, Сумской ОГА - Юрий ЧМЫРЬ, Кировоградской ОГА - Сергей ЛАРИН. Также на президентском сайте есть указ о назначении бывшего председателя Верховного Совета Крыма Анатолия ГРИЦЕНКО главой Херсонской ОГА.

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