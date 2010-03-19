Королевская ожидает активности бизнес-ассоциаций

В парламентском комитете по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства ожидают активности бизнес-ассоциации в формировании диалога с властью.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение сегодня журналистам высказала глава комитета Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

«По результатам сводных опросов, 90% предпринимателей сегодня в Украине хотели бы иметь максимальные возможности влиять на принятие решений власти как на законодательном, так и на исполнительном уровне», - говорит депутат. По ее словам, европейские опросы показывают, что только 3,5% предпринимателей считают, что их мнение не было учтено при принятие решений властями, то 65% украинских предпринимателей считают, что их решения, мнения, позиции не учитываются при принятии всей вертикали решения, отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Мы на сегодня понимаем, насколько важна роль позиции людей, которые исполняют решения властей. Эти решения, в первую очередь, и касаются тех людей, которые присутствуют на украинских рынках», - подчеркнула она.

По ее словам, роль ассоциаций в украинской политике должна быть на самом высоком уровне. «Качество политики будет зависеть от того, насколько диалог между бизнесом и властью на всех уровнях, на уровне Верховной Рады, на уровне Кабинета Министров, на уровне Президента... Главное здесь – активная позиция наших предпринимателей», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. По ее словам, Украина в этом плане достаточно свободная ниша, по сравнению с европейскими странами. «Мы ждем как активности со стороны самих ассоциаций, так и непосредственно оценки мирового опыта и прогнозирования политики власти в Украине», - отметила глава комитета промполитики.

Модель, которая работает сегодня в мире, - это консультации, оценка, принятие решений. «Но это совершенно не подразумевает, что каждое мнение будет учтено, но каждое мнение должно быть продискутировано и принята позиция бизнеса», - говорит она.

По словам народного депутата Украины (НУ-НС) Ксении ЛЯПИНОЙ, Еврокомиссия на сегодня активно сотрудничает с профсоюзами и специализированными объединениями в принятии решений относительно бизнеса. Это, в частности, дает возможность защитить отдельные виды бизнеса, например, от внешнего демпингирования.