Совет иностранных дел ЕС обсудит ситуацию в Украине и Молдове

Совет иностранных дел ЕС на своем заседании 22 марта обсудит ситуацию в Украине и Молдове.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили источники в дипломатических кругах.

“Что касается Украины, то, скорее всего, министры будут говорить о последних изменениях внутренней ситуации в стране”, - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что вопросы Украины и Молдовы отнесены в повестке дня к разделу “Прочее”, а следовательно, тяжело предусматривать, о чем именно будут говорить министры.

Другой собеседник агентства, близкий к Еврокомиссии, отметил также, что по итогам обсуждения не предусматривается одобрять никаких выводов или деклараций.