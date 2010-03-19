Главное на 19 марта (вечер)

Финансы

Миссия Международного валютного фонда прибудет в Украину 24 марта т.г.

Как сказано в сообщении, размещенном на официальном сайте фонда, с таким заявлением сегодня выступил постоянный представитель МВФ в Украине Макс АЛЬЕР.

“По приглашению властей миссия МВФ, возглавляемая Таносом АРВАНТИСОМ, посетит Киев с 24 марта по 2 апреля для обсуждения с властями основ экономической политики, которые могут поддерживаться программой фонда”, - отмечено в сообщении.

Министерство финансов Украины сегодня продало облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на сумму 2,662 млрд. грн.

Об этом сказано в сообщении министерства, размещенном на официальном сайте ведомства.

Согласно сообщению, ОВГЗ со сроком погашения 13 апреля 2011 г. были проданы на сумму 1,061 млрд. грн. с доходностью на уровне 11%, со сроком погашения 14 сентября 2011 г. - на сумму 800,5 млн. грн. с доходностью 11%, со сроком погашения 14 марта 2012 г. - на сумму 800,5 млн. грн. с доходностью 11%.

В Государственном комитете финансового мониторинга опровергают информацию о том, что Украина включена в так называемый “черный список” FATF.

Об этом идет речь в переданном УНИАН заявлении Госфинмониторинга.

В Комитете отмечают, что FATF разделяет все мировые национальные системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма на 4 условные группы. В частности, І группа – страны, национальные системы которых полностью отвечают требованиям FATF, и до 2007 года Украина еще находилась в этой категории. Во ІІ группу входят страны, где существуют недостатки законодательного поля (Украина, Антигуа, Барбуда, Азербайджан, Боливия, Греция, Индонезия, Кения, Марокко, Мъянма, Непал, Нигерия, Парагвай, Катар, Демократическая Социалистическая Республика Шри-Ланка, Судан, Сирия, Тринидад и Тобаго, Таиланд, Турция, Йемен.) В Госфинмониторинга отмечают, что за последние 2 года Украина переместилась из І группы во II, и сейчас является страной с недостатками в национальной системе борьбы с отмыванием грязных средств.

В ІІІ группу входят – страны, имеющие стратегические недостатки национальной системы борьбы с грязными средствами. В частности, это Ангола, Народная Демократическая Республика Корея, Эквадор, Эфиопия, Пакистан, Туркменистан, Сан-Томе и Принсипи, а в ІV группу – страны, которые находятся под особым режимом санкций (Иран).

«Для того, чтобы Украина вернулась в І группу стран, полностью отвечающих требованиям FATF, необходимо принять законопроект «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» (регистрационный № 3062), который находится в Верховной Раде Украины и подготовлен для второго чтения”, - говорится в сообщении Комитета.

В Госфинмониторинге отмечают, что этот законопроект полностью отвечает международной практике формирования национальной системы борьбы с отмыванием грязных средств.

“Надеемся, что законопроект на ближайших пленарных заседаниях Верховной Рады Украины будет принят, чего ожидают от Украины FATF и Специальный Комитет экспертов Совета Европы по взаимной оценке мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL). В таком случае, никакие санкции FATF Украине не угрожают”, - говорится в заявлении.

Новости ТЭК

Правительство намерено инициировать создание тройственного газотранспортного консорциума, который объединит производителя, поставщика и потребителя газа и передачу украинской ГТС в концессию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на пресс-конференции в Запорожской ОГА первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ.

"Создается тройственный газотранспортный консорциум. Это Украина, Россия и страны Евросоюза. Фактически увязывается в одно единое целое страна, которая имеет сам ресурс – газ, страна, которая занимается транзитом, и страны, которые потребляют газ. После этого будет, уже фактически он готов, закон о передаче газотранспортной системы в концессию. И будет предложено, чтобы после создания тройственного газотранспортного консорциума систему передать в концессию", - заявил А. КЛЮЕВ.

Таким образом, по словам первого вице-премьер-министра, удастся решить проблемы сохранения ГТС в собственности государства и привлечения финансовых ресурсов для реконструкции системы.

"Тем самым остается газотранспортная система в государстве. Мы сможем привлечь необходимые финансовые ресурсы Евросоюза для реконструкции газотранспортной системы", - сообщил А. КЛЮЕВ.

По его мнению, в результате такого подхода будет так же обеспечена надежность поставок газа через украинскую ГТС, и повысится статус Украины в мире.

"Мы сможем обеспечить стабильные поставки газа из Российской федерации и стабильные поставки газа транзитом через Украину в Евросоюз. Тем самым мы сможем создать привлекательность самого государства Украина как транзитной страны", - заявил А. КЛЮЕВ.

Венесуэла в мае т.г. поставит в Беларусь через одесский порт пробную партию нефти в объеме до 80 тыс. т, а до конца года планирует поставить до 4 млн. т.

Об этом сообщается на сайте президента Беларуси.

Контракт по поставке нефти был подписан 17 марта т.г. в Каракасе по завершении переговоров президентов Беларуси и Венесуэлы Александра ЛУКАШЕНКО и Уго ЧАВЕСА.

Кроме того, в течение двух месяцев планируется создать совместное белорусско-венесуэльское предприятие по поставкам нефти, в котором 75% акций будет принадлежать Венесуэле, 25% - Беларуси. Сырая нефть будет поставляться через порт Одессы для последующей ее переработки на Мозырском НПЗ.

Также подписана лицензия на право разработки Беларусью газовых месторождений и добычи газа на шести месторождениях в Венесуэле, а также договор об учреждении совместного предприятия по оказанию сервисных услуг в области добычи нефти. В 2010 году в Венесуэлу будет поставлено 2 тыс. комплектов газового оборудования, контракт на поставку которых был подписан во время работы в Каракасе 11-13 марта Белорусско-венесуэльской совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Комитет по вопросам промышленности Европарламента одобрил проект законодательства об усилении безопасности поставок газа.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сообщила пресс-служба Европарламента.

Согласно сообщению, соответствующее решение было одобрено на заседании Комитета 18 марта.

Проект регулирования предусматривает введение индикатора “N-1”, который будет определять готовность страны-члена к прерыванию поставки газа через основную транспортную инфраструктуру. Регулирование предусматривает, каким образом будет определяться основная транспортная инфраструктура, а также каким образом будет оцениваться готовность страны к ситуации, связанной с прерыванием поставки газа основной инфраструктурой.

При этом страны-члены должны обеспечить, чтобы даже в случае проблем с поставками газа по основной транспортной структуре, газ мог поставляться по другим транспортным путям.

С этой целью национальные органы власти должны обеспечить возможность реверсивной поставки газа в случае необходимости, и обеспечить объединение газовых сетей с тем, чтобы ни одна страна-член не зависела от поставок газа лишь от одной третьей страны.

Регулирование предусматривает трехлетний переходный период для достижения странами соответствия индикатору “N-1”.

По данным Еврокомиссии, на сегодняшний день лучше всех соответствуют предложенным стандартам “N-1” Дания, Греция, Германия и Бельгия, меньше всех – Словения и Литва, где нужные значительные инвестиции для развития инфраструктуры.

Депутаты также добавили в проект законодательства требование к Еврокомиссии создать долгосрочную стратегию поставок. А уже через год после вступления в действие регулирования предполагается заслушать доклад Еврокомиссии по оценке имеющихся в Европе мощностей использования сжиженного газа, оценке объемов газа, который может храниться в хранилищах, а также оценке регионального сотрудничества вместе с рекомендациями относительно его улучшения.

Регулирование также предусматривает действия власти в случаях чрезвычайных ситуаций. Так, чрезвычайное положение должно вводиться автоматически в случаях, когда больше, чем одна страна-член ЕС объявила чрезвычайное положение, когда суточный импорт газа в ЕС уменьшается на 20% и больше, а также когда поставки газа из третьих стран в специфические регионы ЕС уменьшаются больше, чем 10% суточного импорта.

В документе определяются страны, сотрудничество между которыми, среди прочего, должно усилить их энергетическую безопасность. К таким специфическим регионам относятся: Испания, Португалия и Франция; Ирландия и Великобритания; Болгария, Греция и Румыния; Дания и Швеция; Словения, Италия, Австрия, Венгрия и Румыния; Польша и Германия; Франция, Германия, Бельгия, Нидерланды и Люксембург.

Кроме того, Еврокомиссия может объявить чрезвычайное положение по запросу одной из стран-членов. (Проект регулирования, предложенный Еврокомиссией, предусматривал право Комиссии объявлять чрезвычайное положение лишь в случае уменьшения суточного импорта газа на 10% - УНИАН).

Депутаты отметили, что страны-члены, разрабатывая свои планы на случай возможных срывов в поставках газа, должны в первую очередь предусматривать рыночные механизмы, применяя нерыночные подходы лишь в тех случаях, когда рынок самостоятельно не сможет справиться с прерыванием поставок.

Комитет также решил отменить предложенный Еврокомиссией перечень защищенных потребителей, поставки газа которым должны обеспечиваться в первую очередь, включавший школы, госпиталя, малый и средний бизнес. Комитет считает, что право определять приоритетных потребителей нужно предоставить странам-членам.

Кроме того, депутаты считают, что поставщики газа должны быть в состоянии обеспечить поставки газа защищенным потребителям на случай чрезвычайных ситуаций в течение 45 дней наивысшего потребления газа, а не 60 дней, как это предлагала Еврокомиссия.

Предусматривается, что проект регулирования будет вынесен на голосование в сессионном зале Европарламента во второй половине мая, после чего его должен поддержать Совет министров по вопросам энергетики ЕС.

Промышленность

Украина в 2009 году заняла 4-ое место среди ведущих мировых экспортеров стали.

Такие данные британского Статистического комитета железа и стали (Iron and Steel Statistics Bureau) обнародованы на сайте комитета.

По экспорту стали Украина опередила Китай, заняв место после Японии, ЕС и России.

В то же время, по производству необработанной стали Украина заняла 8-е место.

В Министерстве регионального развития и строительства Украины создана рабочая группа по разработке госпрограммы достройки жилых объектов по итогам совещания по вопросам финансирования жилищного строительства с представителями банков и застройщиков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

Согласно сообщению, в рабочую группу вошли глава правления АО «Укрэксимбанк» Виктор КАПУСТИН, глава правления ОАО «Ощадбанк» Анатолий ГУЛЕЙ, глава Совета директоров Украинской строительной ассоциации Лев ПАРЦХАЛАДЗЕ, глава правления – президент холдинговой компании «Киевгорстрой» Василий МОЖАР и др.

Министр регионального развития и строительства Украины Владимир ЯЦУБА рассчитывает, что через месяц программу будут рассматривать в парламенте после предварительного утверждения правительства.

По данным министра, по состоянию на 1 января т.г., в Украине насчитывается 4 356 объектов незавершенного строительства. По данным регионов, на сегодня насчитывается 49 777 квартир со степенью готовности 50%, для завершения строительства которых необходимо 7 млрд. 953 млн. грн. Кроме того, для достройки 27 846 квартир со степенью готовности 70% необходимо 4 млрд. 140 млн. грн.

В.ЯЦУБА отметил, что каждый год за счет ипотечных кредитов строилось 7,2% жилья (что составляет почти 2,2 млрд. грн.). При этом банки имели возможность получать около 200 млн. грн. доходов.

Министр обратился к банкирам с предложением кредитовать застройщиков и физических лиц по ставке до 16% годовых.

В.ЯЦУБА уточнил, что Минрегионстрой готов часть средств, которые будут предусмотрены в Госбюджете на строительство жилья, передать на компенсацию разницы процентных ставок между льготными и коммерческими кредитами, обеспечить банкам, принявшим участие в этой программе, отбор объектов в первую очередь с готовностью более 70%, гарантировать банкам нормативные сроки сдачи объектов в эксплуатацию, отобрать квартиры с оптимальными планировочными решениями и площадью не более 100 кв. м, обеспечить особые условия разрешительной системы по вводу в эксплуатацию.

В свою очередь глава Нацбанка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ заявил, что на сегодня есть возможность возобновить ипотечное кредитование.

По его словам, НБУ готов принимать участие в финансировании государственных жилищных программ в виде рефинансирования коммерческих банков, которые будут участниками таких программ, по ставке рефинансирования 12,25% при конечной ставке по кредиту банка-участника 15-16% годовых.

По мнению В.СТЕЛЬМАХА, строители должны рассчитывать и на средства населения, которые должны составить около 70% от общего объема финансирования по жилым программам. По данным НБУ, «на руках» у населения - 150 млрд. грн. и 480 млрд. долл.

При этом В.СТЕЛЬМАХ считает, что цены на жилье завышены, как минимум, в два раза. К примеру, в Германии стоимость квадратного метра составляет 0,8 средней зарплаты, в России – 1,5 средней зарплаты, а в Украине – 4 средние зарплаты.

Глава НБУ отметил, что следует уходить от такой практики.

(УНИАН)