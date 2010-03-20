Вопрос членства Украины в Таможенном союзе требует изучения

Министр иностранных дел Украины Константин ГРИЩЕНКО считает, что решение о возможном вступлении Украины в Таможенный союз с Россией, Беларусью и Казахстаном может быть принято только после тщательного изучения этого вопроса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в эфире телеканала «Интер».

В частности, на вопрос, какому из процессов будет отведена приоритетная роль - подписанию соглашения об ассоциации с ЕС, включая создание зоны свободной торговли, или Таможенному союзу с Россией, Беларусью, Казахстаном, К.ГРИЩЕНКО ответил, что, прежде всего, необходимо понять, где есть наши реальные интересы и где ограничения, которые устанавливаются участием Украины в ВТО.

«После того, как мы все изучим, поймем, мы будем принимать решение. Но у нас есть определенная, как говорится, планка. Мы уже члены той организации, которая устанавливает правила торговли. И, наверное, от них мы отходить не будем», - сказал министр.