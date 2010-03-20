Азаров дал киевской власти 3 месяца для наведения порядка

Киевской власти дан трехмесячный срок для решения неотложных проблем столицы.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня во время совещания с руководством Киевской городской государственной администрации и руководителями центральных органов исполнительной власти по вопросам решения неотложных проблем обеспечения жизнедеятельности и дальнейшего развития города Киева.

«Мы даем немного времени - три месяца максимум. Эти три месяца не означают, что мы вас отпускаем в свободное плавание. Если ситуация не улучшится, то придется принимать более жесткие меры», - сказал премьер.

Н.АЗАРОВ отметил, что для решения неотложных проблем Киева в Кабинете министров из представителей всех министерств и ведомств создана специальная рабочая группа под руководством вице-премьер-министра по вопросам региональной политики Виктора ТИХОНОВА. Кроме того, в случае необходимости, правительство на своем ближайшем заседании готово принять те решения, которые помогут решить неотложные проблемы Киева. Премьер-министр заявил, что лично будет отслеживать состояние дел и будет контролировать, как столичная власть решает проблемы Киева.

Глава правительства отметил, что киевская власть для урегулирования ситуации имеет все необходимые ресурсы и возможности: «Есть все абсолютно возможности - и финансовые, и организационные, я заверяю вас, чтобы в Киеве поправить ситуацию».

Н.АЗАРОВ отметил, что, в первую очередь, необходимо решить проблему управления в Киеве. Для этого, по его словам, в первую очередь нужно сократить большое количество лишних должностей первых заместителей и заместителей Киевского головы: «Сократите количество бездельников, четко поставьте перед каждым управлением задачи. Оставьте всего два первых заместителя. Сократите количество заместителей, рационально и четко определите ответственность каждого заместителя за определенный участок работы».

По его словам, в Киеве также немедленно нужно упростить разрешительную систему, урегулировать проблему государственных закупок и землеотвода, работать над искоренением взяточничества и коррупций.

При этом он призвал глав районных администраций Киева сотрудничать со столичной властью: «Главы районных администраций, если вы будете продолжать занимать позицию критиков и не будете принимать участия в жизни города, то ваше место займут другие люди. Вы хозяева в районах и отвечаете за это».

Н.АЗАРОВ отметил, что правительство готово помогать киевской власти деньгами, нормативными актами, ресурсами министерств и ведомств.

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил Министерству финансов и Министерству экономики вместе с киевской властью принять меры для решения наиболее острых проблем столицы.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, об этом он заявил в ходе совещания с руководством Киевской городской государственной администрации и руководителями центральных органов исполнительной власти по вопросам решения неотложных проблем обеспечения жизнедеятельности и дальнейшего развития Киева.

«Вместе с руководством Киева Министерство финансов и Министерство экономики, подключайтесь и Сергей Леонидович ТИГИПКО, рассмотрите сразу комплекс первоочередных вопросов. Три вопроса мы должны рассмотреть в процессе подготовки госбюджета-2010: Евро-2012, функции столицы и бюджет Киева», - отметил Н.АЗАРОВ, добавив, что эти вопросы сегодня требуют немедленного решения.

Еженедельно столичная власть должна отчитываться перед Кабмином, добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, глава правительства дал три месяца на наведение порядка в столице.