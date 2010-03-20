Главное на 20 марта

Хроника дня

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Ротации: Первым заместителем министра экономики назначен Бандуров

Кабинет Министров Украины освободил первого заместителя министра экономики Украины Сергея РОМАНЮКА и назначил на эту должность Владимира БАНДУРОВА.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

Кроме того, заместителями министра экономики Украины назначены Валерий МУНТИЯН, Михаил РУСИНСКИЙ, Александр СУХОМЛИН.

Вместе с тем освобождены от должности заместители министра экономики Украины Андрей БЛИЗНЮК, Сергей КРАСНОКУТСКИЙ, Виктор ПАНТЕЛЕЕНКО, Михаил ПОЖИВАНОВ.

Кабмин освободил Алёхина от должности председателя Госкомрезерва

Кабинет Министров 17 марта освободил от должности председателя Государственного комитета Украины по вопросам государственного материального резерва Владимира АЛЁХИНА.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

Как сообщалось, В.АЛЁХИН был назначен на эту должность в декабре 2009 года.

Кабмин уволил первых заместителей министров топлива и энергетики и угольной промышленности

Кабинет министров 17 марта уволил первого заместителя министра топлива и энергетики Украины Олега БУГАЕВА, а также первого заместителя министра угольной промышленности Александра ФРАНЦИШКО.

Об этом сообщает Управление в связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины.

Кроме того, правительство приняло отставку заместителя министра топлива и энергетики Украины Сергея ПАВЛУШИ.

Как сообщалось ранее, Кабмин назначил первыми заместителями министра топлива и энергетики Владимира МАКУХУ и Сергея ЧЕХА, заместителем министра топлива и энергетики Никиту КОНСТАНТИНОВА.

Правительство уволило заместителя председателя правления «Нафтогаза» Гнатушенко

Кабинет Министров 17 марта уволил заместителя председателя правления Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Виталия ГНАТУШЕНКО.

Об этом сообщает управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

В.ГНАТУШЕНКО был назначен на эту должность в феврале 2008 года.

Как сообщалось, 15 марта Кабмин назначил Евгения БАКУЛИНА председателем правления НАК «Нафтогаз Украины».

Главным санитарным врачом Украины назначен Рожков

Кабинет Министров 17 марта назначил первым заместителем министра здравоохранения Украины - главным государственным санитарным врачом Геннадия РОЖКОВА.

Об этом сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета Министров Украины.

Заместителем министра здравоохранения Украины назначен Андрея МУСИЕНКО.

Кроме того, председателем Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств Министерства здравоохранения - главным государственным инспектором по контролю качества лекарственных средств назначен Алексей СОЛОВЬЁВ, заместителем председателя Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств Минздрава - Александр КРОПИВНЫЙ.

При этом освобождены от должности первого заместителя министра здравоохранения Украины - главный государственный санитарный врач Александр БИЛОВОЛ; заместители министра здравоохранения Игорь ЯКОВЕНКО, Виктор СИРМАН, Владимир ЮРЧЕНКО, Константин КУРИЩУК.

Также освобожден от должности председателя Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств - главного государственного инспектора по контролю качества лекарственных средств Геннадий ПАДАЛКА, с должностей заместителей председателя Государственной инспекции по контролю качества лекарственных средств Владимир ПОСТОЛЬНИК, Константин КОСЯЧЕНКО.

Политика: Янукович в апреле посетит с визитом США - МИД

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ в апреле посетит с визитом США.

Об этом заявил министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО вчера в эфире телеканала “Интер”.

"Ближайший (визит В.ЯНУКОВИЧА в США) мы планируем в апреле. Но, наверное, это будет не последний визит", - отметил он.

"И главное в визите не во времени, а в его содержании. Мы работаем над тем, чтобы это был производительный, серьезный, долгоиграющий визит", - заявил К.ГРИЩЕНКО, передает “Украинская правда”.

Кроме того, отвечая на вопрос, признает ли Украина независимость Абхазии и Южной Осетии, министр сказал: "Я не понимаю, о чем вопрос... Я не понимаю, как можно этот вопрос рассматривать в контексте украинских интересов".

Комментируя резолюцию Европарламента о присвоении звания Героя Украины Степану Бандере, К.ГРИЩЕНКО подчеркнул: "Это тема, которая не должна столько обсуждаться кем-то вне Украины. Это тема для украинских политиков, и они должны это решить".

Финансы: Минфин увелличил меры по предотвращению наводнения на 32,31 млн. грн. Министерством финансов за неделю полностью осуществлено финансирование мер, направленных на предотвращение возможного затопления территорий в результате ледохода, наводнения и паводков.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минфина.

Объемы плановых назначений марта по этому направлению увеличены на 32,31 млн. грн. В том числе из этой суммы МЧС выделено 20 млн. грн. на обеспечение материально-техническими средствами, горюче-смазочными материалами, плавсредствами, насосами для откачивания воды и бесперебойного электроснабжения, Минтранссвязи на проведение работ по ликвидации ледовых заторов выделено 6 млн. 997 тыс. грн.

Областным государственным администрациям на проведение ремонта сетей водоотвода, обеспечения предотвращения разрушения мостов, других инженерных сооружений, которые находятся в коммунальной собственности из дополнительной суммы выделено 5 млн. 309 тысяч гривен.

В частности, Волынской области выделено 434 тыс. грн., Кировоградской, - 427 тыс. грн., Луганской, - 970 тыс. грн., Львовской, – 1 млн. 66 тыс. грн., Николаевской, - 498 тыс. грн., Одесской, - 990 тыс. грн., Черниговской - 466 тыс. грн., Херсонской, - 458 тыс. грн.

Кроме того, Минфин обратился в Правительственную комиссию по координации действий центральных и местных органов исполнительной власти, связанных с предотвращением возможного затопления территорий в результате ледохода, наводнения и паводков, с просьбой взять на контроль вопрос за эффективным расходованием бюджетных средств и оперативно предоставлять Министерству финансов информацию об объемах средств, необходимых для предотвращения возможного затопления территорий.

Транспорт: В 9 областях Украины ограничено движение транспорта по автодорогам В девяти областях Украины введены различные ограничения в движении транспорта по автодорогам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи.

В частности, в Ивано-Франковской области с 19 марта на период весеннего наводнения введено ограничение движения транспортных средств, масса которых превышает 5 тонн, по мосту через р. Днестр на автодороге Т-09-10 Буштын – Калуш.

В Харьковской области с 19 марта на отдельных участках автомобильных дорог государственного значения введены ограничения скоростного режима в связи с возникновением деформаций дорожного покрытия. Ограничений режима движения по весовым параметрам не вводится. В частности, это касается участков дороги М-03 Киев – Харьков –Довжанский; М-18 Харьков – Симферополь – Алушта –Ялта; М-18-1 подъезд к международному аэропорту „Харьков”; М-03/2 подъезд к международному аэропорту „Харьков”; М-20 Харьков –Щербаковка; Р-07 Чугуев – Милово; Р-46 Харьков –Охтырка.

В Волынской области введено ограничение скорости движения транспортных средств на автодорогах местного значения О-030430 Щетынь – Черче – Бузаки в Каминь-Каширском районе. Причина ограничения - подтопление участка автомобильной дороги в результате интенсивного таяния снега. Ведутся укрепительные работы.

Кроме того, в связи с потерей несущей способности асфальтобетонного покрытия, вызванной переувлажнением почвы дороги Т-03-10 Большая Осница – Красноволя – Колки – Рожище – Торчин – Шклинь – Сенкевичевка – Липа – Берестечко, (песчаный карьер с. Сокол – г. Рожище) на период весеннего бездорожья с 22 марта 2010 года будет ограничено движение транспортных средств, общая масса которых превышает 20 т или нагрузкой на ось свыше 7 т. О возобновлении движения будет сообщено дополнительно.

В Днепропетровской области в Царичанском районе закрыто движение транспортных средств на автодороге С-042015 из-за перелива водой участка дороги. В то же время возобновлено движение транспортных средств в Магдалиновском районе, где были ограничения в движении из-за подъема уровня воды.

Во Львовской области в Самбирском районе подтоплена автодорога местного значения Мистковичи – Бирчицы, протяженностью 1 км, в результате таяния снега и поднятия уровня воды в реке. Закрыто движение транспортных средств.

В Николаевской области по-прежнему ограничено движение легкового автотранспорта на автодороге местного значения О-150208, между селами Ингулка и Виноградовка Баштанского района, где проезд был закрыт еще 25 февраля.

Также закрыто движение транспортных средств на дорогах в Полтавской области: участок автодороги О-1716241 Нехвороща – Гупаловка (на Днепропетровск) из-за подтопления; участок дороги Р-52 от границы Днепропетровской и Полтавской областей до перекрестка с автодорогой М-03 Киев – Харьков – Довжанский в связи со значительными деформациями дорожного покрытия. Кроме того, с 25 марта планируется ограничить движение автотранспорта, масса которого превышает 10 тонн, на участке автомобильной дороги О1720295 Фрунзивка - Дяченки - Дмитриевка - Комсомольск (от с. Фрунзивка до перекрестка с автодорогой М-22 Полтава-Александрия).

В Сумской области для сохранения дорожного покрытия автомобильных дорог от разрушения и деформаций при переувлажнении верхних слоев земляного полотна до 16 апреля 2010 года ограничивается движение большегрузых транспортных средств общей массой свыше 12 т на автомобильных дорогах государственного и территориального значения и 6 т - на областных и районных дорогах. Ограничение не касается: пассажирского транспорта общего пользования, аварийных служб и т.п.

В Черниговской области с целью минимизации разрушений покрытия дорог в период весеннего оттаивания почв, обеспечения безопасности дорожного движения вводится ограничение с 15 марта по 15 апреля 2010 года движения грузовых транспортных средств общей массой свыше 12 т и нагрузкой на ось свыше 8 т по отдельным дорогам и участкам дорог государственного значения, местного значения; свыше 6 т и нагрузкой на ось свыше 4 т на областных и районных дорогах местного значения. Ограничения введены на 6 дорогах.

В целом сегодня на содержании дорог работают 46 механизма и 64 рабочих.

British Airways отменила тысячу рейсов из-за трехдневной забастовки

Экипажи самолетов крупнейшей британской авиакомпании British Airways начинают сегодня, 20 марта, трехдневную забастовку в знак протеста против условий труда.

Профсоюз Unite намерен провести две акции протеста - с 20 по 22 и с 27 по 30 марта. Забастовки, в которых примут участие около 12 тыс. человек, затронут крупнейшие лондонские аэропорты Хитроу и Гетвик, передает РИА “Новости”.

Акции протеста угрожают нарушить планы миллионов британцев, которые отправляются в конце марта на пасхальные каникулы. По оценкам авиакомпании, забастовки членов экипажей самолетов обойдутся ей в 27 млн. фунтов стерлингов.

Ожидается, что будут отменены в целом около 40% всех запланированных рейсов British Airways, главным образом на ближнемагистральных европейских направлениях. Компания уже объявила, что во время акций протеста занять места бастующих согласились добровольцы из других подразделов авиакомпании. British Airways также договорилась об аренде полностью укомплектованных самолетов других авиалиний для выполнения рейсов британской авиакомпании.

Несмотря на заверение авиаперевозчика об усилиях по минимизации дискомфорта для пассажиров, более 100 тыс. человек уже воспользовались предоставленной им возможностью возвратить или перебронировать ранее приобретенные билеты.

Руководство British Airways на этой неделе сделало отчаянную попытку предотвратить забастовку и предложило профсоюзу компромиссный вариант решения спора, однако в итоге переговоры руководства British Airways и профсоюза Unite закончились вчера провалом.

Между тем, премьер-министр Великобритании Гордон БРАУН призвал к немедленной отмене забастовки членов экипажей British Airways. Он назвал предстоящие акции протеста "необоснованными и достойными осуждения".

Спор между авиаперевозчиком и профсоюзом Unite возник в 2009 году в связи с планами компании сократить число членов экипажа на длинных рейсах с 15 до 14 и заморозить на два года рост заработной платы. British Airways, которая несет рекордные убытки, надеется, вводя новые меры, сэкономить до 62,5 млн. фунтов стерлингов. Профсоюз ранее предложил альтернативные меры по сокращению зарплат на 2,6% и переход некоторых сотрудников на неполную занятость, что позволило бы компании сэкономить до 63 млн. фунтов. Однако British Airways с этим не согласилась.

Unite уже пытался провести большую забастовку в рождественские праздники 2009 года, однако тогда суд признал эти планы незаконными. В феврале 81% членов экипажей проголосовал за организацию новой акции протеста.

Столица: Азаров предупредил Черновецкого о радикальных шагах по смене руководства в столице в случае нерешения проблем киевлян

Премьер-министр Николай АЗАРОВ предупредил Киевского городского голову Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о радикальных шагах по смене руководства в столице в случае нерешения проблем киевлян.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, об этом он заявил сегодня во время совещания с руководством Киевской городской государственной администрации и руководителями центральных органов исполнительной власти по вопросам решения неотложных проблем обеспечения жизнедеятельности и последующего развития города Киева.

По словам Н.АЗАРОВА, “Украина для людей должна начинаться с города Киева. И мы собрались именно для того, чтобы найти пути решения проблем, которые есть в городе Киеве”.

Премьер считает, что власть в столице не работает, назвав одной из причин этого неправильную расстановку кадров. “Многие чиновники не являются специалистами в сфере местного хозяйства. Часть руководителей вообще назначена по непонятным критериям. Даже появиться на работу для них проблема”, - заявил Н.АЗАРОВ.

Также премьер считает, что в столице отсутствует эффективное взаимодействие не только между службами, отвечающими за функционирование инфраструктуры города, но и между районными администрациями. “Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует навести порядок в столице. Поэтому вопрос ставится жестко: либо улучшайте свою работу, либо добровольно пишите заявления”, - отметил премьер. При этом он заверил, что правительство готово помочь киевской власти, но ответственность за состояние города должны нести лично мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и главы администраций.

Н.АЗАРОВ также констатировал, что в столице годами не решаются проблемы состояния дорог, тротуаров, изношенности лифтового хозяйства, вывоза мусора, освещения улиц, безопасности на улицах, бесперебойного электро- и водоснабжения, функционирования городских коллекторов.

Он подчеркнул, что состояние коммунального транспорта, тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышаются, а качество услуг, которые получают жители столицы, снижаются.

Кроме того, отметил глава правительства, приближается летний период, когда существенно увеличивается количество транспортных средств на улицах города, но для решения проблемы транспортных пробок ничего не делается. “Подземные стоянки, парковки так и остались на словах. Как же Киев собирается принимать Евро-2012?”, - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Обращаясь к присутствующим на совещании представителям МВД, премьер призвал их также присоединиться к решению проблемы пробок в столице.

Отдельно Н.АЗАРОВ отметил нерешенный вопрос эффективности распоряжения земельными ресурсами.

“Время проходит, а проблемы только накапливаются. При этом городская власть использует бюджетные средства на цели, которые во многих случаях являются далеко не первоочередными”, - заявил Н.АЗАРОВ, отметив необходимость срочно восстановить эффективную систему управления столицей.

Поэтому, по словам премьера, некоторое время правительство будет помогать властям Киева наводить порядок. Премьер сообщил, что ответственным за это от правительства будет вице-премьер-министр по вопросам региональной политики Виктор ТИХОНОВ.

“Вместе с ТИХОНОВЫМ, Леонид Михайлович, руководители районных государственных администраций должны приложить максимум усилий, чтобы киевляне за короткое время почувствовали улучшение. Если этого не случится, мы вынуждены будем пойти на радикальные шаги”, - заявил Н.АЗАРОВ.

Азаров дал киевской власти 3 месяца для наведения порядка в столице

Киевской власти дан трехмесячный срок для решения неотложных проблем столицы.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня во время совещания с руководством Киевской городской государственной администрации и руководителями центральных органов исполнительной власти по вопросам решения неотложных проблем обеспечения жизнедеятельности и дальнейшего развития города Киева.

«Мы даем немного времени - три месяца максимум. Эти три месяца не означают, что мы вас отпускаем в свободное плавание. Если ситуация не улучшится, то придется принимать более жесткие меры», - сказал премьер.

Н.АЗАРОВ отметил, что для решения неотложных проблем Киева в Кабинете министров из представителей всех министерств и ведомств создана специальная рабочая группа под руководством вице-премьер-министра по вопросам региональной политики Виктора ТИХОНОВА. Кроме того, в случае необходимости, правительство на своем ближайшем заседании готово принять те решения, которые помогут решить неотложные проблемы Киева. Премьер-министр заявил, что лично будет отслеживать состояние дел и будет контролировать, как столичная власть решает проблемы Киева.

Глава правительства отметил, что киевская власть для урегулирования ситуации имеет все необходимые ресурсы и возможности: «Есть все абсолютно возможности - и финансовые, и организационные, я заверяю вас, чтобы в Киеве поправить ситуацию».

Н.АЗАРОВ отметил, что, в первую очередь, необходимо решить проблему управления в Киеве. Для этого, по его словам, в первую очередь нужно сократить большое количество лишних должностей первых заместителей и заместителей Киевского головы: «Сократите количество бездельников, четко поставьте перед каждым управлением задачи. Оставьте всего два первых заместителя. Сократите количество заместителей, рационально и четко определите ответственность каждого заместителя за определенный участок работы».

По его словам, в Киеве также немедленно нужно упростить разрешительную систему, урегулировать проблему государственных закупок и землеотвода, работать над искоренением взяточничества и коррупций.

При этом он призвал глав районных администраций Киева сотрудничать со столичной властью: «Главы районных администраций, если вы будете продолжать занимать позицию критиков и не будете принимать участия в жизни города, то ваше место займут другие люди. Вы хозяева в районах и отвечаете за это».

Н.АЗАРОВ отметил, что правительство готово помогать киевской власти деньгами, нормативными актами, ресурсами министерств и ведомств.

Агро: Завтра в Украине без осадков, днем до 16° тепла Завтра, 21 марта, на территории Украины сохранится переменная облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, местами небольшой дождь ожидается лишь в западных, а утром, днем - и в северных областях. Ночью и утром в центральной и южной частях местами туман. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, а днем и в Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с.

Температура ночью будет составлять 1-6° тепла, в западных областях местами 7-9°; днем 8-13°, на западе и юге - до 16°.

В Киеве и Киевской области в воскресенье без осадков, лишь утром и днем местами по области небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-10 м/с.

Температура ночью по области 1-6° тепла, днем 8-13°; в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 10-12°.