Кабмин требует от киевской власти навести порядок в столице

Киевской власти дан трехмесячный срок для решения неотложных проблем столицы.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров, об этом заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ сегодня во время совещания с руководством Киевской городской государственной администрации и руководителями центральных органов исполнительной власти по вопросам решения неотложных проблем обеспечения жизнедеятельности и дальнейшего развития города Киева.

«Мы даем немного времени - три месяца максимум. Эти три месяца не означают, что мы вас отпускаем в свободное плавание. Если ситуация не улучшится, то придется принимать более жесткие меры», - сказал премьер.

Н.АЗАРОВ отметил, что для решения неотложных проблем Киева в Кабинете министров из представителей всех министерств и ведомств создана специальная рабочая группа под руководством вице-премьер-министра по вопросам региональной политики Виктора ТИХОНОВА. Кроме того, в случае необходимости, правительство на своем ближайшем заседании готово принять те решения, которые помогут решить неотложные проблемы Киева. Премьер-министр заявил, что лично будет отслеживать состояние дел и будет контролировать, как столичная власть решает проблемы Киева.

Глава правительства отметил, что киевская власть для урегулирования ситуации имеет все необходимые ресурсы и возможности: «Есть все абсолютно возможности - и финансовые, и организационные, я заверяю вас, чтобы в Киеве поправить ситуацию».

Н.АЗАРОВ отметил, что, в первую очередь, необходимо решить проблему управления в Киеве. Для этого, по его словам, в первую очередь нужно сократить большое количество лишних должностей первых заместителей и заместителей Киевского головы: «Сократите количество бездельников, четко поставьте перед каждым управлением задачи. Оставьте всего два первых заместителя. Сократите количество заместителей, рационально и четко определите ответственность каждого заместителя за определенный участок работы».

По его словам, в Киеве также немедленно нужно упростить разрешительную систему, урегулировать проблему государственных закупок и землеотвода, работать над искоренением взяточничества и коррупций.

При этом он призвал глав районных администраций Киева сотрудничать со столичной властью: «Главы районных администраций, если вы будете продолжать занимать позицию критиков и не будете принимать участия в жизни города, то ваше место займут другие люди. Вы хозяева в районах и отвечаете за это».

Н.АЗАРОВ отметил, что правительство готово помогать киевской власти деньгами, нормативными актами, ресурсами министерств и ведомств

Премьер настаивает на упрощении разрешительной системы на ведение бизнеса в столице

Премьер-министр Николай АЗАРОВ требует кардинально упростить разрешительную систему для учреждения и ведения бизнеса, в частности, по подключению к сетям электроснабжения, газа, воды.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, об этом он заявил во время совещания с руководством Киевской городской государственной администрации и руководителями центральных органов исполнительной власти по вопросам решения неотложных проблем обеспечения жизнедеятельности и дальнейшего развития города Киева.

Н.АЗАРОВ отметил, что в Киеве необходимо избавиться от такого позорного явления, как поборы, о котором сегодня знают все, в частности, в сфере обеспечения инфраструктуры - при подключении к системам электро-, газо-, водоснабжению.

По словам премьера, все проблемные вопросы должны быть урегулированы на законодательном уровне и скоординированы на уровне министерств и ведомств, городской власти.

«Необходимо конкретно поработать над таким решением, и чтобы оно было четким и понятным, и главное – чтобы работало на то, чтобы жизнь людей в Киеве улучшалась», - подчеркнул глава правительства.

Глава правительства подключил Минэкономики и Минфин к решению проблем Киева

Премьер-министр Николай АЗАРОВ поручил Министерству финансов и Министерству экономики вместе с киевской властью принять меры для решения наиболее острых проблем столицы.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, об этом он заявил в ходе совещания с руководством Киевской городской государственной администрации и руководителями центральных органов исполнительной власти по вопросам решения неотложных проблем обеспечения жизнедеятельности и дальнейшего развития Киева.

«Вместе с руководством Киева Министерство финансов и Министерство экономики, подключайтесь и Сергей Леонидович ТИГИПКО, рассмотрите сразу комплекс первоочередных вопросов. Три вопроса мы должны рассмотреть в процессе подготовки госбюджета-2010: Евро-2012, функции столицы и бюджет Киева», - отметил Н.АЗАРОВ, добавив, что эти вопросы сегодня требуют немедленного решения.

Еженедельно столичная власть должна отчитываться перед Кабмином, добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Николай АЗАРОВ предупредил Киевского городского голову Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о радикальных шагах по смене руководства в столице в случае нерешения проблем киевлян.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со СМИ Секретариата Кабмина, об этом он заявил сегодня во время совещания с руководством Киевской городской государственной администрации и руководителями центральных органов исполнительной власти по вопросам решения неотложных проблем обеспечения жизнедеятельности и последующего развития города Киева.

По словам Н.АЗАРОВА, “Украина для людей должна начинаться с города Киева. И мы собрались именно для того, чтобы найти пути решения проблем, которые есть в городе Киеве”.

Премьер считает, что власть в столице не работает, назвав одной из причин этого неправильную расстановку кадров. “Многие чиновники не являются специалистами в сфере местного хозяйства. Часть руководителей вообще назначена по непонятным критериям. Даже появиться на работу для них проблема”, - заявил Н.АЗАРОВ.

Также премьер считает, что в столице отсутствует эффективное взаимодействие не только между службами, отвечающими за функционирование инфраструктуры города, но и между районными администрациями. “Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ требует навести порядок в столице. Поэтому вопрос ставится жестко: либо улучшайте свою работу, либо добровольно пишите заявления”, - отметил премьер. При этом он заверил, что правительство готово помочь киевской власти, но ответственность за состояние города должны нести лично мэр Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и главы администраций.

Н.АЗАРОВ также констатировал, что в столице годами не решаются проблемы состояния дорог, тротуаров, изношенности лифтового хозяйства, вывоза мусора, освещения улиц, безопасности на улицах, бесперебойного электро- и водоснабжения, функционирования городских коллекторов.

Он подчеркнул, что состояние коммунального транспорта, тарифы на жилищно-коммунальные услуги повышаются, а качество услуг, которые получают жители столицы, снижаются.

Кроме того, отметил глава правительства, приближается летний период, когда существенно увеличивается количество транспортных средств на улицах города, но для решения проблемы транспортных пробок ничего не делается. “Подземные стоянки, парковки так и остались на словах. Как же Киев собирается принимать Евро-2012?”, - подчеркнул Н.АЗАРОВ.

Обращаясь к присутствующим на совещании представителям МВД, премьер призвал их также присоединиться к решению проблемы пробок в столице.

Отдельно Н.АЗАРОВ отметил нерешенный вопрос эффективности распоряжения земельными ресурсами.

“Время проходит, а проблемы только накапливаются. При этом городская власть использует бюджетные средства на цели, которые во многих случаях являются далеко не первоочередными”, - заявил Н.АЗАРОВ, отметив необходимость срочно восстановить эффективную систему управления столицей.

Поэтому, по словам премьера, некоторое время правительство будет помогать властям Киева наводить порядок. Премьер сообщил, что ответственным за это от правительства будет вице-премьер-министр по вопросам региональной политики Виктор ТИХОНОВ.

“Вместе с ТИХОНОВЫМ, Леонид Михайлович, руководители районных государственных администраций должны приложить максимум усилий, чтобы киевляне за короткое время почувствовали улучшение. Если этого не случится, мы вынуждены будем пойти на радикальные шаги”, - заявил Н.АЗАРОВ.