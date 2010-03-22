Коалиция за проведение местных выборов осенью 2010 г.

Коалиция не поддержит предложение о проведении выборов в местные органі власти в 2011 году.

Об этом заявил член фракции Блока Литвина Олег ЗАРУБИНСКИЙ в эфире «5-го канала» в воскресенье.

«Я думаю, что правящая коалиция не поддержит проект Николая ТОМЕНКО о том, чтобы местные выборы состоялись в 2011 году. Я думаю, такой поддержки не будет», - сказал он.

О.ЗАРУБИНСКИЙ отметил, что по всем оценкам и анализам, эти выборы обязательно состоятся в 2010 году.

Народный депутат сказал, что уже на сегодня зарегистрировано в Верховной Раде несколько проектов постановлений о проведении выборов в местные советы. В частности, о проведении выборов 31 октября или 7 ноября 2010 года. «Поэтому я думаю, что выборы осенью состоятся», - сказал он.