Луценко: Угрозы Черновецкому - это политический торг

Бывший министр внутренних дел Украины, лидер "Народной самообороны" Юрий ЛУЦЕНКО считает, что угроза новой власти уволить председателя КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО в случае, если за три месяца не улучшится ситуация в Киеве, является политическим торгом.

Такое мнение он выразил в эфире «5-го канала» в воскресенье.

Ю.ЛУЦЕНКО заверяет, что очевидно сейчас Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ и премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ пугают Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, что могут его уволить. В то же время он выразил удивление, что на исправление ситуации в столице Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ дали 3 месяца.

«О каких трех месяцах идет речь? Неужели предыдущих трех лет мало? Неужели кому-то не достаточно этих доказательств абсолютно циничного грабежа Киева под маской блаженного, которое проводит ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ?", - спросил Ю.ЛУЦЕНКО.

Экс-министр отметил, что у него складывается впечатления, «вот просто идут торги». «Во-первых, политические - отдай нам свой клуб бабушек на политическую поддержку, и мы тебя не будем трогать; во-вторых, финансовые и много других», - сказал он.

По убеждению Ю.ЛУЦЕНКО, В.ЯНУКОВИЧ и Н.АЗАРОВ должны были сразу уволить Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с формулировкой «в связи с избранием нового Президента». Если он все-таки будет отправлен в отставку, то это пойдет на пользу стране. «Если это лишь оттягивание времени, чтобы проучить ЧЕРНОВЕЦКОГО и завоевать «космический» электорат, а я боюсь, что этим и закончится, то будет жаль, что ЯНУКОВИЧ, АЗАРОВ и мы все вместе потеряли этот шанс - освобождение страны от грабежа», - прибавил лидер «Народной самообороны».