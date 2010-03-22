Львовские студенты образуют живую «АнтиТабачную» цепь

Во Львове во вторник, 23 марта, в рамках «АнтиТабачной кампании» состоится соединение живой цепью Национального университета им. И.Франко, НУ «Львовская политехника» и железнодорожного вокзала.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам организаторов акции, львовские студенты будут передавать символическую «Зачетную книжку Табачника» из рук в руки, чтобы из львовского вокзала отправить ее в Тернополь, а затем и в другие города Украины и в Министерство образования и науки Украины.

«Формирование цепи начнется в 13:20 возле главного корпуса Национального университета и в 14:00 возле главного корпуса «Львовской политехники». Маршрут будет проходить от главного корпуса ЛНУ им. И.Франко к главному корпусу НУ «Львовская политехника», а впоследствии по улице С.Бандеры на главный вокзал города», - отмечается в сообщении.

Цель акции, как утверждают ее организаторы, - «выразить свой протест против назначения Дмитрия ТАБАЧНИКА министром образования и науки Украины; объединить два самых больших университета Львова для общей кампании за отстранение его с должности министра; дать толчок другим областям приобщиться к всеукраинской «АнтиТабачной кампании».

19 марта во Львове в рамках «АнтиТабачной кампании» молодежь провела флеш-моб в виде студенческой сессии министра образования. Поделившись с преподавателями фальшивыми «баксами», герой Табачник взамен получил лишь отличные оценки в своей зачетной книжке.

Театрализованное действо провели перед главным корпусом НУ «Львовская политехника», в роли экзаменаторов выступили сами студенты.