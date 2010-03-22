Затулин: У Януковича и команды есть год

Депутат Госдумы Константин ЗАТУЛИН считает, что у Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и правительства Николая АЗАРОВА есть год для того, чтобы доказать, что они могут управлять страной.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом К.ЗАТУЛИН заявил сегодня на пресс-конференции в Севастополе.

«Год - это все, что есть у правительства и Виктора ЯНУКОВИЧА для того, чтобы доказать, что они могут управлять Украиной и могут эффективно противостоять оппозиции. Если они не сумеют этого доказать, то через год мы увидим вновь кампании, во главе которых будет, я уверен, с большой долей вероятности, Юлия Владимировна ТИМОШЕНКО. Кампании «Геть Януковича!» и все остальное, и опять все покатится по известной колее», - сказал российский депутат.

Чтобы этого не произошло, как считает он, «необходимо действовать быстро».

«С этой точки зрения мне кажется, что оптимальным было бы серьезное обсуждение в Украине возможности возвращения Украины в ЕЭП, снятие шор и внутренней самоцензуры, когда дело заходит о том, что вступление в Таможенный союз, якобы, создает проблемы для членства Украины во ВТО. Это неправда. Любые проблемы преодолимы, в том числе и эти», - утверждает К.ЗАТУЛИН.