На Австралию обрушился тропический циклон "Улуи"

Тропический циклон "Улуи" достиг сегодня северного побережья Австралии и устремился в глубь континента. Как передает ИТАР-ТАСС, ему присвоена третья категория опасности.

По данным метеослужбы, основной удар стихии пришелся на районы Прозерпин, Боуэн, Бурдекин, Вайтсандей, Макей, Рокхемптон, Таунсвилл. Скорость порывов ветра превышает отметку в 200 км в час. Штат Квинсленд объявлен зоной стихийного бедствия. Введен коммендантский час.

Циклон несет с собой ливневые дожди и грозы. Повалены деревья. Причинен значительный ущерб зданиям, сооружениям и объектам инфраструктуры. Тысячи домов остались без света.