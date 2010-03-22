В Казахстане от наводнения погиб уже 41 человек

Число погибших в наводнении в Алма-Атинской области Казахстана достигло 41 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба МЧС республики.

В Алма-Атинской области обильные осадки и таяние снега привели в ночь на пятницу, 12 марта, к размыву дамбы и прорыву плотины водохранилища Кызыл-Агаш. В селе Кызылагаш, состоявшем из 465 дворов, в которых проживали 2,24 тысячи человек, в результате ЧС было уничтожено 80% дворов, а остальные повреждены. Ранее сообщалось о 40 погибших.

"В воскресенье во второй половине дня поступило сообщение о том, что в поле обнаружено тело трехлетнего ребенка", - говорится в сообщении МЧС, распространенном в понедельник. Всего с начала поисково-спасательных работ обнаружено 41 тело погибшего, в том числе 11 мужчин, 17 женщин и 13 детей. Спасено 385 человек, эвакуировано 1 тысяча 153 человека, отбуксировано 154 автотранспортных средства, переправлены через реки 9 тысяч 146 человек.

Сотрудники областного департамента санэпиднадзора опасаются возможности возникновения инфекций в зоне ЧС, в частности, по их оценке, качество воды не соответствует нормам. "Результаты анализов по микробиологическим показателям не соответствуют нормам. Установлены запрещающие знаки (на водоемах) для (использования воды) в питьевых целях. В данный момент ведется бурения двух скважин", - говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, облдепартаментом СЭС направлено письмо в областное управление здравоохранения по закупке брюшнотифозного, сальмонеллезного, дизентерийного бактериофагов и вакцины против гепатита "А". Среди населения распространены памятки, буклеты и брошюры по профилактике и предупреждению возникновения инфекционных, особо опасных и паразитарных заболеваний. В регионе планируется развертывания палаточного городка на 200 палаток на 1,7 тысяч человек для эвакуированных жителей, на сегодня установлено 44 палатки, в них заселены 200 человек.