Анонс на 22 марта
В. Янукович проведет первое заседание Комитета по экономическим реформамПресс-конференция "Перспективы экспорта украинского зерна»Пресс-конференция «Госдолг Украины: реальный объем, пути погашения»
Президент Украины Виктор Янукович проведет первое заседание новосозданного Комитета по экономическим реформам. Во время этого первого организационного заседания будут сформированы рабочие группы по направлениям проведения стратегических реформ и назначены их руководители.
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11-00 - Пресс-конференция на тему "Перспективы экспорта украинского зерна в маркетинговом сезоне 2009-2010 гг. Проблема возмещения НДС". Участники: президент Украинской зерновой ассоциации Владимир Клименко; директор ООО "Нью Ворлд Грейн", вице-президент Украинской зерновой ассоциации Николай Горбачев («Интерфакс-Украина», ул. Рейтарская, 8/5-а).
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11-00 - Состоится пресс-конференция на тему: «Государственный долг Украины: реальный объем, пути погашения». Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко; генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий; заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Валерий Новицкий (Интернет-холдинг «ОБОЗ.ua», ул. Дмитриевская, 44-а).
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11-30 - В канун Дня работника ЖКХ, Всеукраинское общественное движение «Коммунальный фронт» проведет акцию-перфоманс «Очищение огнем: коммуналке нужны реформы» возле Министерства по вопросам ЖКХ. Кроме того, активисты коммунального фронта передадут новому министру ЖКХ Александру Попову обращение со своим видением направления реформ в отрасли (перекресток улиц Горького и Димитрова). Телефон: (097) 222-33-18
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12-00 - Пресс-конференция на тему "Рейтинги непопулярных реформ и угроз для новой власти и общества", в ходе которой будут представлены для обсуждения результаты специального исследования. Участники: директор Социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко («Интерфакс-Украина» ул. Рейтарская, 8/5а).
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13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Doroga.UA объедет вокруг Украины”. Участники: Андрей Тычина, руководитель клуба «Doroga.UA», Евгений Безнощенко, директор проекта «Doroga.UA». 13 апреля стартует автопробег вдоль всей границы Украины, главная цель которого - проверить на практике текущее состояние дорожной и туристической инфраструктуры всех регионов Украины, а также пропаганда внутреннего туризма в Украине, популяризация автомобильного туризма, раскрытие туристического потенциала украинских регионов. Любой экипаж может присоединиться к автопробегу на любом этапе. Маршрут рассчитан на 27 дней. Определенные его этапы совпадут по времени с различными событиями в регионах, через которые он пройдет: «Парад автоклубов» (Харьков), акция «Чудеса Луганщины» (Луганск), фестиваль «Битва наций» (Хотин), цветение Долины нарциссов (Хуст), серия мероприятий в рамках программы «Сакура 2010» (Ужгород), презентация экскурсионного тура «Сердце батяра» (Львов). Старт автопробега «Вокруг Украины» запланирован на вторник, 13 апреля, в 11:00 с пл. Славы (г. Киев). Пробег завершится 9 мая на том же месте. Организатор - клуб автотуристов Doroga.UA (ул.Крещатик, 4, конференц-зал). Телефон: 044 286 52 30