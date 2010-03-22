Посол Польши: Украина станет членом ЕС через 10-15 лет

Чрезвычайный и Полномочный Посол Польши в Украине Яцек КЛЮЧКОВСКИЙ прогнозирует, что Украина может стать членом Европейского Союза через 10-15 лет после вступления в силу Соглашения об ассоциации с ЕС.

Об этом он сказал в интервью газете «Экономические известия» №44 от 22 марта.

Отвечая на вопрос, когда Украина сможет реально претендовать на членство в ЕС, Я.КЛЮЧКОВСКИЙ сказал, что это вопрос к украинским элитам и обществу: готовы ли они пойти по такому же пути, как страны Центральной Европы, составившие последнюю волну расширения Евросоюза. «Думаю, уже много времени потеряно. Мы с вами начинали в 1990-1991 гг. практически на равных условиях. Странно, что наши дороги так разошлись»,- сказал он. В то же время, по словам посла, это убеждает поляков в том, что в свое время они сделали правильный выбор.

Я.КЛЮЧКОВСКИЙ отметил, что после вступления в силу Договора о зоне свободной торговли в 1992 году Польша смогла стать членом Евросоюза в 2004 году. «Думаю, лет через 10-12, максимум 15, после вступления в силу Договора о зоне свободной торговли и Соглашения об ассоциации с Евросоюзом Украина будет готова стать полноценным членом европейской семьи»,- спрогнозировал он.