Янукович отменил поездку на Львовщину
13:35, 22 марта 2010Разное
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Сообщает Львовская ОГА
Запланированная на 25 марта рабочая поездка Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА во Львовскую область отменена.
Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.
Информация о причинах отмены поездки В.ЯНУКОВИЧА во Львовской ОГА отсутствует.
Как сообщал УНИАН, 16 марта во время пребывания во Львове вице-премьер-министр по вопросам подготовки Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что 25 марта Львов посетит Президент В.ЯНУКОВИЧ.
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