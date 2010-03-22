Главное на 22 марта (день)

Хроника дня

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Политика: Янукович отменил поездку на Львовщину Запланированная на 25 марта рабочая поездка Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА во Львовскую область отменена.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной государственной администрации.

Информация о причинах отмены поездки В.ЯНУКОВИЧА во Львовской ОГА отсутствует.

Как сообщал УНИАН, 16 марта во время пребывания во Львове вице-премьер-министр по вопросам подготовки Евро-2012 Борис КОЛЕСНИКОВ заявил, что 25 марта Львов посетит Президент В.ЯНУКОВИЧ.

Финансы: Минфин завтра проведет размещение ОВГЗ

Министерство финансов Украины 23 марта текущего года проведет размещение облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом говорится в сообщении Минфина, текстом которого располагает УНИАН.

Согласно сообщению, к размещению будут предложены бумаги со сроком погашения 15 сентября 2010 года, 17 ноября 2010 года, 21 марта 2012 года и 26 сентября 2012 года.

Как сообщал УНИАН, за январь-февраль 2010 года Министерство финансов Украины осуществило размещение ОВГЗ (с учетом бумаг, выпущенных для докапитализации) на общую сумму 6 млрд. 832,09 млн. грн.

На протяжении 2009 года Минфин Украины разместил ОВГЗ на общую сумму 74,533 млрд. грн.

Евро держится на минимуме трех недель Евро в понедельник держится у минимальных уровней за три недели, а доллар удерживает завоеванные позиции, так как Европа так и не пришла к единому мнению о помощи Греции в преддверии саммита на этой неделе, сообщает Рейтер.

Долларовый индекс колеблется у максимальной отметки за две недели, так как неопределенность в отношении Греции и неожиданное повышение ключевой ставки в Индии, заставляют инвесторов осторожно обращаться с рискованными активами. Однако доллару не хватает импульса, чтобы пойти выше.

Евро торгуется около 17-месячного минимума к швейцарскому франку и опустился к иене до минимальной отметки более чем за неделю, так как Германия потребовала, чтобы Афины сами решали свои проблемы, а Италия высказалась в пользу поддержки со стороны Евросоюза.

Японские рынки сегодня закрыты в связи с национальным праздником.

Евро, который а прошлой неделе потерял 1,9 процента к доллару из-за страхов по поводу Греции, нашел поддержку на отметке чуть выше $1.3500. Единая валюта потеряла 0,2 процента по сравнению с пятничным уровнем, достигнув $1,3510.

"Степень замешательства на рынке из-за Греции очень велика и это толкает евро вниз", - сказал Митул Котета из Credit Agricole CIB.

С начала года евро потерял около 6 процентов к доллару из-за финансовых проблем Греции и других государств Евросоюза.

К иене евро опустился на 0,3 процента до 122,22 иены, а к швейцарскому франку - на 0,2 процента до 1,4335 франка.

Доллар торгуется к иене на уровне 90,50, при этом уровень поддержки дилеры оценивают около 89,75, а уровень сопротивления - немного выше 91,00.

Рубль подешевел к доллару на 7 копеек

Курс доллара вырос на открытии валютных торгов на ММВБ в понедельник на 7 копеек - до 29,36 рубля, курс евро не изменился по сравнению с закрытием пятницы, составив 39,63 рубля, сообщает РИА Новости.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по рыночным курсам на 10.03 мск, увеличилась до 33,98 рубля против 33,94 рубля вечером в пятницу. На закрытии в пятницу курс доллара расчетами "завтра" составлял 29,29 рубля, курс евро - 39,63 рубля. Начавшееся снижение рубля к бивалютной корзине с утра в понедельник наблюдается на фоне резкого падения цен на мировом рынке нефти, которые опустились до 79,6 доллара за баррель марки Brent с 81,3 доллара вечером в пятницу. Пара евро-доллар на Forex снизилась к утру понедельника до 1,3506 доллара за евро против 1,3538 вечером предыдущего торгового дня в России.

Курс: Курс доллара в комбанках незначительно понизился – 7,96/8,00 грн./долл.

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,96 грн./долл., продают – по 8,00 грн./долл. Курс незначительно понизился по сравнению с 21 марта, сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,98 грн./долл., по продаже – в пределах 7,99-8,01 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился 1,1% по сравнению с 21 марта и сегодня составляет 10,71 грн./евро, продажи – на 0,3% - до 10,86 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,56-10,78 грн./евро, по продаже – в пределах 10,80-11,06 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках по сравнению с 21 марта понизился на 1,4% и сегодня составляет 0,2649 грн./рубль, курс продажи повысился на 0,2% - до 0,2727 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2681 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2715-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,00 грн./долл. Курс покупки/продажи незначительно понизился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,94-7,98 грн./долл., по продаже – в пределах 7,99-8,01 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,5% по сравнению с 21 марта и сегодня составляет 10,74 грн./евро, курс продажи – на 0,4%, до 10,84 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,60-10,78 грн./евро, по продаже – в пределах 10,80-10,90 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках столицы по сравнению с 21 марта понизился на 0,3% и на сегодня составляет 0,2663/0,2731 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2620-0,2700 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2715-0,2770 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укргазбанк»: доллар США – 7,97/8,00 грн., евро – 10,70/10,90 грн., рубль – 0,2670/0,2740 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,95/8,00 грн., евро – 10,65/10,90 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,94/7,99 грн., евро – 10,68/10,78 грн., рубль – 0,2680/0,2730 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 22 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,9602, к евро – 10,784479, к российскому рублю – 0,27208.

Акции РФ дешевеют на фоне общей коррекции

Российский фондовый рынок начал торги снижением наиболее ликвидных бумаг в пределах 1,2 процента, продолжая коррекцию конца прошлой недели, сообщает Рейтер.

К 10.39 МСК индекс РТС снизился на 0,70 процента до 1.533,93 пункта, индекс ММВБ опустился на 0,64 процента до 1.412,03 пункта.

Лидеры роста пятницы, акции Сургутнефтегаза, при открытии рынка прибавили еще 0,7 процента, временно сохранив лидерство в секторе. Вес ADR Сургута в индексе FTSE Global Equity в пятницу был увеличен.

Против рынка идут региональные телекомы, подорожавшие в среднем на 0,3 процента.

ТЭК: Завтра в Москве начнутся украинско-российские газовые переговоры Завтра в Москву планирует прибыть украинская делегация для проведения газовых переговоров.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил информированный источник.

«Визит украинской делегации для проведения газовых переговоров запланирован на завтра», - сказал он.

По его словам, в составе украинской делегации будет новое руководство топливно-энергетического комплекса Украины.

Собеседник агентства не исключил, что украинская делегация пробудет в Москве до конца недели.

Также он сообщил, что на переговорах планируется обсудить вопросы создания газотранспортного консорциума, предоставления российской стороне возможности продавать газ непосредственно потребителям Украины в увязке со снижением цены на газ для Украины.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Кабинет министров Украины назначил Евгения БАКУЛИНА председателем правления НАК «Нафтогаз Украины».

11 марта Верховная Рада Украины утвердила Юрия БОЙКО в должности министра топлива и энергетики Украины.

Украина будет создавать условия, чтоб весь азиатский и российский газ экспортировался через украинскую ГТС – Клюев Украина будет создавать условия, чтоб весь азиатский и российский газ экспортировался в Европу через украинскую ГТС.

Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Андрей КЛЮЕВ в эфире телеканала ICTV, говоря о предстоящих украинско-российских переговоров, которые должны начаться в Москве на следующей неделе.

«Естественно мы поставим вопрос о том, чтобы цена была ниже. Мы будем создавать в Украине максимально благоприятные условия для того, чтобы транзит газа из России либо стран Азии шел только через Украину на страны Евросоюза. То есть, мы будем комплексно ставить эти вопросы потому, что та политика, которая проводилась последние 5 лет по отношению к нашим соседям, к России, она, скажем так, несколько неадекватна», - заявил А.КЛЮЕВ.

Он отметил, что Украина должна остаться основным транзитером не только газа, но и нефти.

«Не только это касается газа, той же самой нефти. Транзитные потоки, допустим по железной дороге - это развивать порты. Потому, что через Украину с России, через Украину в страны Евросоюза, это самое выгодное направление», - отметил А.КЛЮЕВ.

При этом вице-премьер в очередной раз подчеркнул необходимость создания газотранспортного консорциума. «Если мы не будем делать консорциум, то риск для Украины огромный… За последние 5 лет страны Евросоюза и Россия поняли, что Украина – она не надежный партнер, все, что касается транзита того же самого газа либо нефти. И приняли решение – (строить – УНИАН) газопроводы в обход Украины. Строится на полную мощность так называемый «Северный поток». Построен был «Голубой поток». Подписаны контракты на строительство «Южного потока». Мы можем придти к ситуации, когда лет через 5, через 7 весь газ, который будет идти с России либо стран Азии на Евросоюз, будет обходить Украину», - отметил А.КЛЮЕВ.

При этом он подчеркнул, что при создании консорциума газотранспортная система останется в собственности Украины. «Предлагается создать газотранспортный консорциум - Украина, допустим, Россия, страны Евросоюза. Дальше, предлагается принять закон о том, чтобы этому консорциуму передать ГТС в концессию. То есть, получается так, что консорциум берет на себя обязательства эксплуатировать ГТС, инвестировать в нее, реконструировать, развивать, увеличивать объемы прокачки, увеличивать мощности самой ГТС. Но в то же время сама система, согласно закону, который мы уже фактически подготовили, остается государственной собственностью, и никуда с Украины эта собственность не вывозиться и ни как она не меняется», - отметил А.КЛЮЕВ.

Предприятия ЖКХ платят за потребленный газ на уровне 18-20% - Клюев

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства платят за потребленный газ на уровне 18-20% от необходимой суммы.

Об этом заявил первый вице-премьер Украины Андрей КЛЮЕВ в эфире телеканала ICTV в воскресенье.

«Предприятия жилищно-коммунального хозяйства за газ оплачивают в пределах 18-20%. Ну, фактически - это вообще ничего не платят», - сказал А.КЛЮЕВ.

Вместе с этим он отметил, что в любом случае, за полученный в марте газ НАК «Нафтогаз Украины» заплатит в установленные сроки - до 7 апреля.

Нефть дешевеет на фоне роста доллара

Нефть снижается в понедельник под влиянием доллара, который вырос из-за опасений по поводу долговых проблем в Греции. сообщает Рейтер.

Кроме того, неожиданное повышение ключевой ставки в Индии вызвало опасения по поводу спроса на "черное золото".

Однако данные, свидетельствующие о том, что экспорт топлива из Китая снизился в феврале по сравнению с январем, приглушил страх перед перепроизводством.

К 8.20 МСК апрельские фьючерсы на американскую легкую нефть потеряли $0,43 до $80,25. Фьючерсы на нефть сорта Brent подешевели на $0,27 до $79,61.

В марте нефти четыре раза удалось преодолеть уровень $83 за баррель, однако она не смогла удержать позиции. Одной из причин этого является то, что инвесторы ожидают перепроизводства "черного золота" в этом году.

Аналитики, опрошенные Рейтер, считают, что избыточные поставки на рынок нефти составят 150.000 баррелей в сутки.

"Показатели рынка все еще недостаточно жесткие. Это, вместе с укреплением доллара в последние несколько месяцев, стало одной из причин того, что нефть не может продолжить ралли, - сказал Тоби Хассолл из CWA Global Markets. - Мы просто не видим достаточных оснований, чтобы оправдать рост ее стоимости. Мы все еще видим избыточные поставки в Европе и США".

Транспорт: МТСУ продлил скидки к аккордным ставкам на транзит в морских портах

Министерство транспорта и связи Украины продило действие скидок к предельным аккордным ставкам платы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в морских портах Украины до 31 декабря 2010 г.

Об этом говорится в приказе министерства от 10 марта т.г. №128 «О внесении изменений в приказ Минтранссвязи от 15.09.2009 №958» , зарегистрированном в Минюсте 15 марта и размещенном на сайте Верховной Рады.

Напомним, ранее скидки были установлены до 1 апреля т.г.

При этом министерство внесло и другие изменения в приказ: отменило скидку на перевалку зерновых в Ренийском порту, а также – снизило скидку на перевалку глинозема в Бердянском порту с 25 до 20%.

Как сообщал УНИАН, по данным Минтранса, введенные в сентябре 2009 г. скидки к аккордным ставкам на транзит на протяжении нескольких месяцев уже успели продемонстрировать свою действенность. В ноябре 2009 года объемы грузов, на которые были предоставлены скидки, выросли на 25%.

Как отмечали ранее в министерстве, рост переработки грузов возможен лишь в случае продолжения действия скидок на аккордные ставки. По расчетам экспертов, ориентировочная грузопереработка транзитных грузов при условии прекращения действия скидок в 2010 году достигнет 29 млн. тонн, тогда как при продолжении действия скидок транзит может достичь 37 млн. тонн.

Напомним, приказ Минтранса №958 «О Размерах скидок к предельным аккордным ставкам платы за выполнение погрузочно-разгрузочных работ с транзитными грузами в портах Украины» вступил в силу 16 октября 2009 года. Скидки на транзит были введены в девяти портах - Ильичевском, Керченском, Мариупольском, Ренийском, Усть-Дунайском, Херсонском, Одесском, Бердянском и в порту «Южный» - на переработку тех грузов, которые формируют транзитную грузовую базу украинских портов (например, железная руда, зерновые, уголь, черные металлы и тому подобное). Скидки установлены на уровне от 20 до 50%.

Соцполитика: Чехия отменила медсправки для украинцев

Чешская Республика отменила требование о предоставлении медицинских справок для получения виз.

Об этом сообщается на сайте Посольства Чехии.

“В связи с изменениями в постановлении Министерства здравоохранения Чешской Республики к заявлению на получение визы сроком свыше 90 дней, для долгосрочного пребывания, постоянного проживания и зеленой карты для граждан Украины медицинские справки не требуются”, - говорится в информации.

Как сообщал УНИАН, с 1 июня 2009 года украинцы, которые хотели поехать в Чехию на срок более 90 дней, должны были предоставить медицинскую справку о том, что они не больны СПИДом, туберкулезом и сифилисом. Справка должна была быть переведена на чешский язык и официально заверена.

Профсоюз открыл "горячую" линию по защите от незаконных увольнений

С сегодняшнего дня в Украине по телефону 044 229-11-67 начала работу “горячая линия” по защите наемных работников от незаконных индивидуальных увольнений и массовых сокращений, организованная Всеукраинским профсоюзом “Народная солидарность”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе профсоюза, основными причинами создания “линии” стали анонсированное руководством государства “20-процентное сокращение государственного аппарата по всей вертикали власти”, а также "массовые сокращения работников в ряде коммерческих структур, владельцем которых является государство (в частности - объявлено сокращение на 10% штата работников ОАО “Укртелеком”)”.

“Хотя одним из важнейших публичных постулатов новоизбранного Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА является недопустимость политически мотивированных “чисток”, на практике во многих центральных и местных органах государственной власти и некоторых государственных предприятиях ведущие специалисты увольняются сейчас с единственной мотивацией: “Вы из другой команды...”, - заявил председатель центрального координационного комитета профсоюза “Народная солидарность” Алексей КЛЯШТОРНЫЙ.

Кроме того, в профсоюзе “Народная солидарность” считают, что большие сокращения штатов государственных органов власти в современных условиях проводить нецелесообразно, поскольку это приведет к дальнейшему ухудшению качества услуг, предоставляемые государством гражданам.

“Проблема не в том, что в Украине “много чиновников”. Как раз наоборот, количество государственных служащих в расчете на тысячу человек населения у нас является одним из самых низких в Европе. Государственные органы - от “паспортного стола” до “собеса” - просто не могут качественно обслужить граждан, которые к ним обращаются, именно из-за недостаточного количества работников. В областных и районных государственных администрациях ситуация такова же. Чиновники пишут людям “отписки” в частности и потому, что просто не в состоянии качественно проработать то количество писем, которое расписывается на каждого из них”, - считает А.КЛЯШТОРНЫЙ.

Телефонная линия 044 229-11-67 работает круглосуточно (в т.ч. с 21.00 до 08.00 - в режиме “фиксации звонков”).

Агро: Сегодня в Украине тепло, кратковременные дожди

22 марта в Украине, по прогнозам синоптиков, будет облачно с прояснениями.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, ночью и утром в Украине, кроме южной и восточной части, днем на Левобережье пройдут кратковременные дожди.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с, ночью в Карпатах, днем на Левобережье местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 2-7° тепла; днем в северных и западных областях (кроме Закарпатья) 6-11°, на остальной территории 12-17°, на юге Одесской области до 20°.

В Киевской области будет облачная с прояснениями погода. Ночью и утром пройдет кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 2-7° тепла, днем 6-11°; в Киеве ночью 5-7° тепла, днем 7-9°.

ЧП: В Казахстане от наводнения погиб уже 41 человек

Число погибших в наводнении в Алма-Атинской области Казахстана достигло 41 человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-служба МЧС республики.

В Алма-Атинской области обильные осадки и таяние снега привели в ночь на пятницу, 12 марта, к размыву дамбы и прорыву плотины водохранилища Кызыл-Агаш. В селе Кызылагаш, состоявшем из 465 дворов, в которых проживали 2,24 тысячи человек, в результате ЧС было уничтожено 80% дворов, а остальные повреждены. Ранее сообщалось о 40 погибших.

"В воскресенье во второй половине дня поступило сообщение о том, что в поле обнаружено тело трехлетнего ребенка", - говорится в сообщении МЧС, распространенном в понедельник. Всего с начала поисково-спасательных работ обнаружено 41 тело погибшего, в том числе 11 мужчин, 17 женщин и 13 детей. Спасено 385 человек, эвакуировано 1 тысяча 153 человека, отбуксировано 154 автотранспортных средства, переправлены через реки 9 тысяч 146 человек.

Сотрудники областного департамента санэпиднадзора опасаются возможности возникновения инфекций в зоне ЧС, в частности, по их оценке, качество воды не соответствует нормам. "Результаты анализов по микробиологическим показателям не соответствуют нормам. Установлены запрещающие знаки (на водоемах) для (использования воды) в питьевых целях. В данный момент ведется бурения двух скважин", - говорится в сообщении МЧС.

По данным ведомства, облдепартаментом СЭС направлено письмо в областное управление здравоохранения по закупке брюшнотифозного, сальмонеллезного, дизентерийного бактериофагов и вакцины против гепатита "А". Среди населения распространены памятки, буклеты и брошюры по профилактике и предупреждению возникновения инфекционных, особо опасных и паразитарных заболеваний. В регионе планируется развертывания палаточного городка на 200 палаток на 1,7 тысяч человек для эвакуированных жителей, на сегодня установлено 44 палатки, в них заселены 200 человек.

На Австралию обрушился тропический циклон "Улуи" Тропический циклон "Улуи" достиг сегодня северного побережья Австралии и устремился в глубь континента. Как передает ИТАР-ТАСС, ему присвоена третья категория опасности.

По данным метеослужбы, основной удар стихии пришелся на районы Прозерпин, Боуэн, Бурдекин, Вайтсандей, Макей, Рокхемптон, Таунсвилл. Скорость порывов ветра превышает отметку в 200 км в час. Штат Квинсленд объявлен зоной стихийного бедствия. Введен коммендантский час.

Циклон несет с собой ливневые дожди и грозы. Повалены деревья. Причинен значительный ущерб зданиям, сооружениям и объектам инфраструктуры. Тысячи домов остались без света.