Большинство украинцев не верит в дееспособность новой коалиции

Сегодня подавляющее большинство украинцев не верят в дееспособность новой коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» и обнародованные сегодня директором «Рейтинга» Алексеем АНТИПОВИЧЕМ.

По его словам, 38% опрошенных верят в дееспособность новой коалиции в ВР, в то время как 43% - не верят.

Характерно, что в новую коалицию больше всего верят сторонники Партии регионов (66%), КПУ (48%), Блока Литвина (33%) и «Сильной Украины» (33%).

Из оппозиционных сил меньше всего верят в дееспособность коалиции сторонники «Нашей Украины» (8%), БЮТ (17%) и «Фронта перемен» (24%).

А.АНТИПОВИЧ сообщил, что идея проведения досрочных парламентских выборов выявила среди опрошенных 41% ее сторонников и 41% - ее противников. В частности, больше всего поддерживают идею перевыборов сторонники Партии регионов (47%). По его словам, сегодня электорат Виктора ЯНУКОВИЧА значительно более мобилизован, чем сторонники других политиков. В частности, около 75% сторонников Партии регионов выразили готовность принять участие в досрочных парламентских выборах, если таковые состоятся в ближайшее время, в то время как сторонников БЮТ оказалось 64%, «Фронта перемен» - 61%, «Сильной Украины» - 57%.

Менее всего, отметил А.АНТИПОВИЧ, идею досрочных выборов поддерживают сторонники КПУ и Блока Литвина.

Опрос проводился с 2 по 10 марта среди 2000 респондентов путем личного формализованного интервью в соответствии с опросником. Ошибка репрезентативности исследования: для значений, близких к 50%, погрешность составляет не более 3%, для значений, близких к 30% - не более 2,6%, для значений, близких к 10% - не более 1,8%. Опрос проводился во всех регионах Украины.