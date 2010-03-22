Янукович поручил Азарову подготовить программу выхода из кризиса

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ подготовить программу безотлагательных мер для выхода из кризиса.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, об этом шла речь на встрече В.ЯНУКОВИЧА с Н.АЗАРОВЫМ.

Программа должна быть рассмотрена с участием народных депутатов, специалистов, экспертов и представителей общественности на заседании правительства, а после утверждения обязательно обнародована.

В то же время Президент призвал руководителя правительства не ждать завершения выполнения программы безотлагательных мер, а уже сейчас представить предложения о приоритетности и очередности реформ.