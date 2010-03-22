Янукович дал 60 дней на подготовку программы экономических реформ

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу Комитету по экономическим реформам подготовить не позднее, чем за 60 дней проект программы экономических реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, это В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул во время первого заседания Комитета по экономическим реформам, которое состоялось сегодня в Администрации Президента.

«Первый проект программы экономических реформ должен быть подготовлен не позднее чем за 60 дней. Не имеем права тратить попусту ни одного дня. Нужно использовать кризис для глубоких и системных реформ как шанс для модернизации экономики», - отметил Президент.

Он подчеркнул, что приоритетными направлениями такой программы должны стать обеспечение устойчивого экономического развития, формирование комфортного бизнес-климата и привлечение инвестиций; технологическая модернизация экономики и развитие инфраструктуры; создание условий для экономического развития регионов; формирование нового качества международной интеграции и экономического сотрудничества государства; а также коренная реформа социальной сферы.

«Безусловно, что несколько последних лет Украина стояла перед выбором: или сценарий стагнации и жизни одним днем – и мы знаем, что при этом присутствовали популистские обещания, или глубинные реформы и качественный рывок вперед в национальном развитии», - сказал глава государства и отметил, что предыдущая власть «разрушила в Украине стабильность и государственный механизм управления».

«Сейчас мы пришли к власти, чтобы дать стране перемены, дать новое дыхание. Мы откроем людям новые перспективы через полноценные реформы. Я уверен, что мы выйдем из кризиса сильнее и проведем качественные реформы на пути к стратегической цели – через десять лет войти в двадцатку самых развитых стран мира», - подчеркнул Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что реформы будут проводиться с соблюдением принципов публичности, реалистичности, профессионализма и системности, а также с ориентацией на результат, а не на процесс.