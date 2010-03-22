Янукович дал 60 дней на подготовку программы экономических реформ
"Не имеем права тратить попусту ни одного дня..."
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу Комитету по экономическим реформам подготовить не позднее, чем за 60 дней проект программы экономических реформ в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, это В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул во время первого заседания Комитета по экономическим реформам, которое состоялось сегодня в Администрации Президента.
«Первый проект программы экономических реформ должен быть подготовлен не позднее чем за 60 дней. Не имеем права тратить попусту ни одного дня. Нужно использовать кризис для глубоких и системных реформ как шанс для модернизации экономики», - отметил Президент.
Он подчеркнул, что приоритетными направлениями такой программы должны стать обеспечение устойчивого экономического развития, формирование комфортного бизнес-климата и привлечение инвестиций; технологическая модернизация экономики и развитие инфраструктуры; создание условий для экономического развития регионов; формирование нового качества международной интеграции и экономического сотрудничества государства; а также коренная реформа социальной сферы.
«Безусловно, что несколько последних лет Украина стояла перед выбором: или сценарий стагнации и жизни одним днем – и мы знаем, что при этом присутствовали популистские обещания, или глубинные реформы и качественный рывок вперед в национальном развитии», - сказал глава государства и отметил, что предыдущая власть «разрушила в Украине стабильность и государственный механизм управления».
«Сейчас мы пришли к власти, чтобы дать стране перемены, дать новое дыхание. Мы откроем людям новые перспективы через полноценные реформы. Я уверен, что мы выйдем из кризиса сильнее и проведем качественные реформы на пути к стратегической цели – через десять лет войти в двадцатку самых развитых стран мира», - подчеркнул Президент.
В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что реформы будут проводиться с соблюдением принципов публичности, реалистичности, профессионализма и системности, а также с ориентацией на результат, а не на процесс.