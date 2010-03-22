Комитет по вопросам реформ займется борьбой с рейдерством

Правительственный комитет по вопросам реформ на первом заседании, которое состоится в ближайшие дни, планирует рассмотреть вопросы, касающиеся дерегуляции предпринимательской деятельности и борьбы с рейдерством.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сегодня в ходе первого заседания Комитета по экономическим реформам под председательством Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА.

«В ближайшие дни комитет проведет свое первое заседание. Главные вопросы, которые внесены в порядок дня первого заседания, – дерегуляция предпринимательской деятельности и противодействие рейдерству», – заявил Н.АЗАРОВ.

Он также отметил, что, кроме мер по стабилизации в системе государственных финансов, приоритетами правительства являются улучшение ситуации в банковской сфере и стимулирование частных инвестиций в реальный сектор экономики.

«Без них (инвестиций – УНИАН) техническую модернизацию провести будет практически невозможно», – отметил премьер.

Он также напомнил, что актуальными для правительства являются задачи по проведению административно-территориальной, бюджетной реформы и внесению изменений в систему налогообложения.

Н.АЗАРОВ подчеркнул, что все вышеперечисленные меры и реформы должны реализовываться комплексно и правительство уже приступило к работе.

«Темп взят высокий, и снижать его мы не будем», – отметил Н.АЗАРОВ.