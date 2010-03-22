Акимова: при Кабмине будут созданы Общественные советы
17:01, 22 марта 2010Разное
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Где будут обсуждаться реформы
При Кабинете министров Украине и министерствах будут созданы Общественные советы.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе первого заседания Комитета по экономическим реформам заявила исполнительный секретарь Комитета, первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.
Она отметила, что в этих советах будут обсуждаться планы по экономическому развитию и реформам.
«Они (советы – УНИАН) должны стать партнерами как в процессе обсуждения, так и в процессе публичного разъяснения и защите нашей программы реформ, прежде всего в СМИ», - заявила И.АКИМОВА.
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