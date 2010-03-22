В Комитете по реформам будут представители общественности

Для работы в Комитете по экономическим реформам, возглавляемого Президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ, будут привлечены представители общественности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе первого заседания Комитета по экономическим реформам заявила исполнительный секретарь Комитета, первый заместитель главы Администрации Президента Ирина АКИМОВА.

Она отметила, что представители общественности будут работать в составе подгрупп, которых в каждой группе Комитета, возглавляемой одним из вице-премьер-министров, будет от 3-х до 5-ти.

«Для обеспечения принципа публичности и прозрачности в состав групп будут привлечены представители общественности. Это ученые, руководители бизнес-ассоциаций, отечественные и международные эксперты», - сообщила И.АКИМОВА.

Как сообщал УНИАН, Комитет по экономическим реформам создан в конце февраля т.г.

Основной задачей Комитета является разработка с учетом нынешней социально-экономической ситуации в Украине и на основе лучшего мирового опыта программы экономических реформ, направленных на внедрение в жизнь предвыборной программы В.ЯНУКОВИЧА «Украина – для людей».