Украинские лучники заняли третье место на чемпионате Европы

Украинская сборная заняла третье место на чемпионате Европы по стрельбе из лука среди взрослых и юниоров, который проходил с 16 по 21 марта в г. Пореч (Хорватия).

Шесть дней украинская сборная провела в Хорватии, собирая награды и медали. Соревнования были успешными и для представителей классического лука, и для спортсменов блочного лука. Из 16 украинских участников соревнований только четверо возвращаются домой без медалей.

Украину представляли известные спортсмены, лидеры лучного спорта – Виктор Рубан (олимпийский чемпион в Пекине, 2008 г.), Маркиян Ивашко и Виктория Коваль (участники Олимпиад), Татьяна Дорохова (многократная призёрка и победительница чемпионатов мира и Европы в помещении), а также молодые лучники без опыта международных выступлений (Мария Куриляк, Александр Скачок, Ксения Шкляр).

Впервые на континентальном первенстве Украина была представлена не только лучниками-классиками, а и блочниками. В Украине блочный лук, поскольку не является олимпийским видом спорта, не имеет материальной помощи от государства. Участие юниорок-блочниц в чемпионате стало возможным благодаря компании «Фокстрот. Техника для дома», которая выделила средства для участия трёх юниорок в соревнованиях. В итоге, состоялось историческое участие блочниц в командном первенстве и первая медаль Чемпионата Европы (серебро) для блочного лука в Украине. Спортсменки-блочницы оправдали ожидания тренеров, получив ещё по 2 золотых, серебряных, и бронзовых медали.

«Наша компания уже третий год поддерживает команду украинских лучников. Это действительно талантливые спортсмены, мы за них болеем, переживаем и гордимся достижениями каждого. Приятно, что «Фокстрот» способствует популяризации этого интересного вида спорта, а также продвижению украинских спортсменов на международной арене», - сказала ведущий специалист по PR компании «Фокстрот. Техника для дома» Елена МИХАЙЛОВСКАЯ.

Оказалось, что некоторые сотрудники компании «Фокстрот. Техника для дома» достаточно тесно связаны с лучным спортом. Так, тренером Нины Мыльченко, которая вместе с коллегами выиграла золото для женской сборной по классическому луку, является специалист службы кадрового учёта и охраны труда компании Анастасия Бордиян. А бывший сотрудник отдела Car Audio Виктор Галазюк, мастер спорта и чемпион Украины по лучному спорту, теперь работает в должности исполнительного директора Федерации стрельбы из лука в Харьковской области.

Мужская сборная молодых спортсменов дошла до ¼ финала, а победитель квалификации Евгений Марченко отвоевал бронзу в личном зачёте.

В последний день соревнований взрослые сборные по классической стрельбе также порадовали результатами: женская команда получила золото, мужская – серебро. Маркиян Ивашко стал третьим в личном зачёте.

В общекомандном зачёте с 2 золотыми, 2 серебряными и 2 бронзовыми медалями Украина заняла 3 общекомандное место, пропустив вперёд Италию и Россию.

«Украина выступает фактически только в классическом луке, в то время как россияне и итальянцы половину своих наград получают в блочном луке, где конкуренции со стороны украинцев нет! Поэтому мы надеемся, что наши юные блочники не остановятся на серебре Чемпионата Европы, а сборная Украины вскоре будет представлена во всех категориях и классического, и блочного лука. Это позволит нам вернуться на лидирующие позиции в европейской и мировой стрельбе из лука. Чтобы достичь таких результатов, безусловно, необходима материальная помощь, ведь участие в международных соревнованиях достаточно затратное. Нас всегда поддерживал «Фокстрот», который является лидером в своей сфере. Я рад, что украинские лучники показывают лучшие результаты и стремятся к лидерству в европейском и мировом спорте», - отметил исполнительный директор Федерации по стрельбе из лука в Харьковской области Виктор ГАЛАЗЮК.