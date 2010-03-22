В НАНУ подготовили проект доклада по реформам

В Национальной академии наук Украины для Президента страны, правительства и Верховной Рады подготовили проект доклада «Новый курс Украины - реформы 2010-2015 годов».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе первого заседания Комитета по экономическим реформам под председательством Президента Виктора ЯНУКОВИЧА сообщила член Комитета, директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины, академик Элла ЛИБАНОВА.

«НАНУ, точнее институты секции общественных и гуманитарных наук, подготовили проект доклада «Новый курс Украины – реформы 2010-2015 годов». Завтра этот проект будет обсуждаться на заседании президиума. Я надеюсь, что он будет одобрен, и не позднее следующей недели мы сможем передать этот документ Президенту, председателю Верховной Рады и премьер-министру и представить его общественности на обсуждение. Это будет первый взнос институтов НАНУ в нашу совместную работу», - сказала Э.ЛИБАНОВА.

Она подчеркнула необходимость власти отказаться от популизма в своей работе и популярно объяснять общественности необходимость принятия тех или иных решений. «Необходимо решительно избавиться от популистских обещаний и лозунгов, достучаться до людей и достичь массового понимания действий власти. Без этого, я абсолютно уверена, мы ничего не достигнем», - заявила академик.

Она отметила, что также при проведении реформ необходимо согласовать текущие действия правительства с трансформациями, эффект от которых будет ощутим лишь через несколько лет. При этом должны быть четко сформулированы приоритеты, а также возможные риски и угрозы в ходе реализации поставленных задач.

При этом она отметила, что достичь определенных Президентом целей будет достаточно сложно. «Задание, которые поставил перед нами Президент страны - достичь европейских стандартов качества жизни, является чрезвычайно амбициозным и сложным, учитывая сегодняшнее развитие страны, состояние здоровья и смертность, состояние доверия (власти - УНИАН)», - подчеркнула Э.ЛИБАНОВА.