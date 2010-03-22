Главное на 22 марта (вечер)

Деятельность Президента и правительства

По понедельникам в 12.00 Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ будет встречаться с главой правительства Николаем АЗАРОВЫМ, чтобы совместно подводить итоги за прошедшую неделю и планировать следующую.

Как сообщается на официальном сайте Президента, об этом глава государства и премьер договорились сегодня во время встречи в Администрации Президента.

По поручению Президента премьер-министр информировал его о ходе подготовки бюджета-2010.

Н.АЗАРОВ доложил главе государства первый вариант проекта бюджета текущего года, а также основные параметры, на которые правительство планирует выйти в ходе разработки настоящего документа.

Президент Украины напомнил, что половина руководителей регионов назначена, поэтому их можно уже вовлекать в бюджетный процесс, «чтобы они видели, на что могут рассчитывать».

Глава государства также отметил, что уже до конца текущей недели необходимо назначить остальных председателей облгосадминистраций.

По результатам встречи с представителями Всеукраинских профессиональных союзов и профессиональных объединений глава государства поручил правительству наладить системное сотрудничество с профсоюзами.

В.ЯНУКОВИЧ выразил уверенность, что социально-экономическая ситуация в Украине будет меняться к лучшему и поручил премьер-министру информировать его о первоочередных мерах и приоритетных направлениях деятельности, которые будет определять правительство.

Президент поручил уже на этой неделе подготовить и провести совместное с правительством совещание по пенсионной реформе. «Мы должны вместе рассмотреть все вопросы, которые касаются пенсионной реформы. В первую очередь определить, что мы можем сделать и что можем ожидать», – подчеркнул глава государства.

Отвечая на вопрос Президента относительно организации работы по предупреждению наводнений, премьер-министр доложил, что в правительстве создана соответствующая комиссия, которая провела два рабочих заседания, разработан план мероприятий, начато финансирование.

Во время встречи В.ЯНУКОВИЧ и Н.АЗАРОВ также обсудили проблемные вопросы подготовки в Украине финальной части футбольного Евро-2012.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил премьер-министру Николаю АЗАРОВУ подготовить программу безотлагательных мер для выхода из кризиса.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, об этом шла речь на встрече В.ЯНУКОВИЧА с Н.АЗАРОВЫМ.

Программа должна быть рассмотрена с участием народных депутатов, специалистов, экспертов и представителей общественности на заседании правительства, а после утверждения обязательно обнародована.

В то же время Президент призвал руководителя правительства не ждать завершения выполнения программы безотлагательных мер, а уже сейчас представить предложения о приоритетности и очередности реформ.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поставил задачу Комитету по экономическим реформам подготовить не позднее, чем за 60 дней проект программы экономических реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, это В.ЯНУКОВИЧ подчеркнул во время первого заседания Комитета по экономическим реформам, которое состоялось сегодня в Администрации Президента.

«Первый проект программы экономических реформ должен быть подготовлен не позднее чем за 60 дней. Не имеем права тратить попусту ни одного дня. Нужно использовать кризис для глубоких и системных реформ как шанс для модернизации экономики», - отметил Президент.

Он подчеркнул, что приоритетными направлениями такой программы должны стать обеспечение устойчивого экономического развития, формирование комфортного бизнес-климата и привлечение инвестиций; технологическая модернизация экономики и развитие инфраструктуры; создание условий для экономического развития регионов; формирование нового качества международной интеграции и экономического сотрудничества государства; а также коренная реформа социальной сферы.

«Безусловно, что несколько последних лет Украина стояла перед выбором: или сценарий стагнации и жизни одним днем – и мы знаем, что при этом присутствовали популистские обещания, или глубинные реформы и качественный рывок вперед в национальном развитии», - сказал глава государства и отметил, что предыдущая власть «разрушила в Украине стабильность и государственный механизм управления».

«Сейчас мы пришли к власти, чтобы дать стране перемены, дать новое дыхание. Мы откроем людям новые перспективы через полноценные реформы. Я уверен, что мы выйдем из кризиса сильнее и проведем качественные реформы на пути к стратегической цели – через десять лет войти в двадцатку самых развитых стран мира», - подчеркнул Президент.

В.ЯНУКОВИЧ также отметил, что реформы будут проводиться с соблюдением принципов публичности, реалистичности, профессионализма и системности, а также с ориентацией на результат, а не на процесс.

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ назначил ответственных должностных лиц за приоритетные направления проведения реформ в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня во время заседания Комитета по экономическим реформам В.ЯНУКОВИЧ назначил руководителей рабочих групп, которые в рамках функционирования этой структуры будут отвечать за приоритетные направления реформирования.

В частности, вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ возглавил группу технологической модернизации экономики и развития инфраструктуры; вице-премьер-министр Владимир СЕМИНОЖЕНКО - группу реформ социальной сферы и повышения качества жизни; вице-премьер-министр Виктор ТИХОНОВ - группу регионального экономического развития; вице-премьер-министр Сергей ТИГИПКО - группу устойчивого экономического развития бизнес-климата и инвестиций; министр иностранных дел Константин ГРИЩЕНКО будет отвечать за направление международной интеграции и сотрудничества; министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ – отвечать за законодательное и институционное обеспечение реформ.

В то же время во время обсуждения организационной структуры и приоритетных направлений деятельности Комитета по экономическим реформам заместитель главы Администрации Президента Анна ГЕРМАН выступила с инициативой также образовать рабочую группу по реформированию гуманитарной сферы и культуры и выразила готовность возглавить это направление.

В свою очередь Президент В.ЯНУКОВИЧ отметил, что «инициатива всегда наказуема» и, не получив возражений от членов Комитета по экономическим реформам, одобрил инициативу А.ГЕРМАН по реформированию гуманитарной сферы и культуры.

Глава государства также поручил главе своей Администрации, председателям областных государственных администраций, председателю Совета министров АР Крым в десятидневный срок образовать региональные комитеты по экономическим реформам и наладить координацию в работе с исполнительным секретарем Комитета по экономическим реформам Ириной АКИМОВОЙ.

Новости ТЭК

Министр топлива и энергетики Украины Юрий БОЙКО поручил новоназначенному президенту НАК «Энергетическая компания Украины» Петру ОМЕЛЯНОВСКОМУ возобновить докризисные объемы экспорта украинской электроэнергии в страны Восточной Европы.

Соответствующее поручение министр озвучил сегодня во время представления П.ОМЕЛЯНОВСКОГО трудовому коллективу НАК «ЭКУ», сообщает пресс-служба компании.

Кабинет Министров Украины отменил распоряжение об отстранении Николая ГОНЧАРА от должности заместителя министра транспорта и связи Украины – главы Государственной администрации связи Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минтранса, такое решение Кабмин принял 17 марта т.г.

Согласно сообщению, также на должности заместителя главы Госадминистрации связи восстановлена Надежда КОСТРЫБА.

Как отмечается в сообщении, решение об увольнении Н.ГОНЧАРА и Н.КОСТРЫБЫ было принято с грубейшими нарушениями закона еще до завершения служебного расследования Главгосслужбой Украины.

«Новое правительство признало, что мы действовали в рамках предоставленных полномочий и в интересах государства. На наш взгляд, очевидно, что руководитель, при котором предприятие из прибыльного превратилось в убыточное, должен быть уволен со своего поста. Поэтому я еще раз с полной ответственностью заявляю – решение наблюдательного совета легитимно, а значит, Г.ДЗЕКОН руководит «Укртелекомом» противозаконно», – цитирует пресс-служба Н.ГОНЧАРА.

Директором ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» назначен экс-менеджер OstChem Holding AG (Австрия) Сергей ВИНОКУРОВ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины».

Согласно сообщению, нового руководителя трудовому коллективу компании представил сегодня председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН. С.ВИНОКУРОВ приступил к выполнению обязанностей директора ДК «Укртрансгаз» с 22 марта т.г.

51-летний С.ВИНОКУРОВ до назначения на должность директора ДК «Укртрансгаз» работал исполнительным директором ООО «Ostchem Украина». Входил в состав совета директоров Ostchem Holding. ООО «Ostchem Украина» является дочерней компанией OstChem Holding AG, входящей в Group DF совладельца RosUkrEnergo Дмитрия ФИРТАША.

Финансы

Акционеры ПАО КБ «ПриватБанк» (Днепропетровск) приняли решение увеличить уставный капитал банка на 13,4%, или 1,049 млрд. грн., – до 8,860 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе банка, соответствующее решение было принято на собрании акционеров 20 марта т.г.

Согласно сообщению, увеличение уставного капитала «ПриватБанка» состоится за счет реинвестиции дивидендов путем повышения номинала одной акции на 21,64 грн. – до 182,72 грн.

На сегодня выпущено 48 490 600 штук простых именных акций номинальной стоимостью 161,08 грн.

Национальный банк Украины своим постановлением №142 от 22 марта 2010 года отозвал банковскую лицензию и инициировал процедуру ликвидации «Ипобанка».

Об этом сообщается на сайте Нацбанка.

Согласно сообщению, ликвидатором «Ипобанка» Нацбанк назначил независимого эксперта (по договору с Нацбанком) Андрея КИЯКА.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись падением котировок – 7,9570/7,9640 грн./долл., к 12:00 цены упали до 7,9480/7,9550 грн./долл. К закрытию торгов ценовые уровни достигли минимума – 7,9350/7,9450 грн./долл.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

В 15:30 Национальный банк Украины объявил о покупке доллара по курсу 7,95 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2713/0,2717 грн./рубль, к 12:00 цены снизились до 0,2710/0,2712 грн./рубль. К закрытию цены достигли уровня 0,2703/0,2706 грн./рубль. В России курс доллар-рубль вырос и составил 29,6250 рублей за доллар (+0,3450).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с отметки 1,3515/1,3517 долл./евро, а к 15:30 упали до 1,3478/1,3480 долл./евро.

Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7570/10,7695 грн./евро, к 12:00 цены ушли вниз – 10,7415/10,7530 грн./евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH достигли значений 10,6980/10,7130 грн./евро.

Погодные условия в Украине

На сегодня угроза подтопления существует в 13 областях Украины и Киеве.

Об этом в интервью УНИАН сообщил министр Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций Нестор ШУФРИЧ.

В частности, комментируя заявления некоторых экспертов, что в случае экстремального наводнения возможен прорыв дамбы Киевского моря, и отвечая на вопрос, на самом ли деле существует вероятность такой катастрофы, Н.ШУФРИЧ отметил: “Давайте будем откровенны, но вместе с тем не будем провоцировать никаких панических настроений. Действительно, в этом году количество снега и льда очень большое, наибольшее за последние 30 лет, но, по подсчетам, вода не будет такого уровня, как в 1979 году, и тем более, как в 1931 г.”. По словам министра, “осложнить ситуацию может большое количество осадков в ближайшие недели - дожди, которые спадут на снег, могут спровоцировать соответствующие процессы. Впрочем, мы надеемся, что будущий паводок будет контролироваться”.

Н.ШУФРИЧ отметил, что в проведении мероприятий для предотвращения наводнения МЧС ориентируется на прогнозы синоптиков, а согласно им ближайшие неделю-две не предусматривается такое количество осадков, которое составляло бы дополнительную угрозу. “И хотя природа имеет свои прихоти, мы готовы к любому развитию событий и разработали разные варианты реагирования в зависимости от уровня угрозы”, - сказал глава МЧС.

По словам Н.ШУФРИЧА, “сейчас наибольшая проблема – это прохождение льда из Киевского моря под столичными мостами. Уже принимаются соответствующие меры, которые должны сделать этот процесс менее опасным, а именно: в пятницу проведена беспрецедентная операция - поднятие на Киевское море двух ледоколов. Еще два ледокола находятся на дежурстве в акватории вблизи Киева. Остальные специальные теплоходы стоят на дежурстве по охране гидросооружений от больших глыб льда на Кременчугском, Каневском, Днепровском, Днепродзержинском и Каховском водохранилищах. Я думаю, что эти мероприятия позволят нам контролируемо пропускать лед”.

Кроме того, министр сообщил, что для подрыва льда созданы отряды пиротехников, а всего в операции обеспечения ледохода и минимизации последствий паводка задействованы свыше 21 тыс. спасателей. Только от МЧС сконцентрировано 650 плавсредств, 200 единиц инженерной техники, 3700 единиц насосного оборудования, 6 вертолетов, 3 самолета и 43 пункта жизнеобеспечения. В случае необходимости мы можем увеличивать это количество. Задействованы также подразделения МВД и Минобороны, сообщил Н.ШУФРИЧ.

“На вопрос известны ли места, которые оказались в зоне риска подтопления (как по Украине, так и отдельно по Киеву), сколько людей ориентировочно проживают в таких опасных участках и куда их будут эвакуировать и случае подтопления их домов? Предусмотрены ли на это средства и в каком объеме?”, Н.ШУФРИЧ отметил: “Безусловно, мы вряд ли сможем остановить воду там, где традиционно проходит повышение уровня воды. На сегодня угроза подтопления существует в 13 областях Украины и г. Киеве. Предметом особого внимания является Западная Украина, но по состоянию, которое мы наблюдаем сегодня, ситуация в Карпатах менее угрожающая, чем в Днепровском каскаде”.

Глава МЧС заверил: “Мы готовы к отселению людей и пропуску ледохода - органы местного самоуправления в координации с МЧС обеспечивают все меры для временного отселения, если такое будет необходимо”.

Завтра, 23 марта, на территории Украины существенных изменений в погоде не ожидается.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, сохранится переменная облачность. Без осадков, лишь в восточных областях и Приазовье ночью небольшой дождь, кое-где с мокрым снегом. Ночью и утром в западных областях местами туман. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза, на юге и Закарпатье 0-5° тепла; днем 5-10° тепла, в западной и южной части 11-15°.

В Киеве и Киевской области без осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью по области 0-5° мороза, днем 5-10° тепла. В Киеве - ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла.

(УНИАН)