ДАЙДЖЕСТ СМИ за 23 марта

Украинские СМИ

Издание «Дело» публикует материал «Одесскому припортовому грозит повторная приватизация», в котором пишет - Министерство экономики инициирует отмену указа президента от мая 2008 года в части снятия запрета на приватизацию одного из крупнейших химических предприятий страны - ОАО "Одесский припортовый завод"…

http://delo.ua/biznes/kompanii/odesskomu-priportovomu-grozit-povtornaja-privatizacija-138750/

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Также «Дело» в материале «Украина возьмет в долг у Европы» пишет – заместитель министра финансов Андрей Кравец сообщил, что уже в мае-июне текущего года правительство может выйти на рынок внешних заимствований…

http://delo.ua/ekonomika/makroekonomika/ukraina-vozmet-v-dolg-evropy-138674/

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«Дело» в материале «Коммунисты обиделись на коалицию» пишет – фракция Компартии в парламенте заявляет о невыполнении Партией регионов коалиционных договоренностей, которые касаются кадровых назначений…

http://delo.ua/vlast/politika/koaliciju-portit-kadrovyj-vopros-138775/

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Горящее предложение» пишет - за минувшие выходные бензин на крупнейших украинских АЗС подорожал на рекордные 30-40 коп. Вчера стоимость самого популярного Аи-95 достигала 8,37 грн./л, а дизельного топлива – 7,37 грн./л. Нефтетрейдеры объясняют скачок цен подорожанием нефти и нефтепродуктов на мировых рынках, хотя, когда сырье дешевело, АЗС не спешили приводить свои цены в соответствие с мировой конъюнктурой. Накануне посевной кампании правительству крайне невыгодно повышение стоимости бензина, поэтому вряд ли подорожание топлива останется незамеченным для Антимонопольного комитета и Минтопэнерго, предупреждают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1341700

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Издание «Коммерсант-Украина» в материале «Нафтогаз» прошелся по постам» пишет - НАК "Нафтогаз Украины" меняет ключевых менеджеров. Вчера были назначены новые руководители "Укргаздобычи" и "Укртрансгаза". По информации издания, на ближайшем заседании Кабмина будут уволены нелояльные нынешнему руководству НАК заместители председателя правления компании. Из "Нафтогаза" увольняют прежде всего близких к группе "Приват" менеджеров, что может означать стремление государства вернуть себе контроль в нефтегазовой отрасли, отмечают эксперты…

http://www.kommersant.ua/doc.html?docId=1341697

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Издание «Экономические известия» в материале «Донецк бросает вызов столице» пишет – в Украине может появиться новый транзитный аэропорт на базе донецкого авиаузла. Развивать трансферные пассажиропотоки через регион собирается альянс авиакомпаний «АэроСвит» и «Донбассаэро». Пока реальных предпосылок для реализации больших планов маловато, однако в случае успеха может серьезно пострадать аэропорт Борисполь…

http://eizvestia.com/markets/full/4194100

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Также «Экономические известия» в публикации «Погазуют вхолостую» пишут - Кремль пока не намерен идти навстречу желанию новой украинской власти пересмотреть контракты о поставках газа. Может остаться на стадии проекта и консорциум по управлению украинской газотранспортной системой — из-за противоположных интересов Украины и России в газовой сфере…

http://eizvestia.com/state/full/4194110

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«Газета по-киевски» в материале «Сколько тумбочек у Кабмина» пишет - Украина опять берет кредиты: на все более и более впечатляющие суммы…

http://mycityua.com/articles/country/2010/03/23/075124.html

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Издание «Сегодня» в публикации «Под снегом киевляне находят деньги, золотые цепи и целые бутылки водки» пишет – столица утопает в мусоре. Растаявший снег обнажил горы окурков, пластиковых бутылок, оберток... Убрать все это безобразие коммунальщики обещают за неделю…

http://www.segodnya.ua/news/14124438.html

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Сайт «УНИАН-экономика» в публикации «Понедельник начинается с падения курса доллара» пишет - в Украину "потекла" валюта. Удержание гривни от укрепления по отношению к доллару все больше требует от НБУ эмиссии гривни. Для НБУ встает задача, как можно меньше вливать гривню в экономику Украину, чтобы излишний приток не привел к неконтролируемой инфляции...

https://economics.unian.net/rus/detail/40751

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Российские СМИ

Издание «Ведомости» в материале «Осторожно: Россия!» пишет – ОАО «Российские железные дороги» начало роуд-шоу по размещению евробондов на $1 млрд. В меморандуме компания рассказывает инвесторам о российской судебной системе: она продажная, некомпетентная, а ее решения не исполняются…

http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/2010/03/23/228873

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Издание «Известия» в публикации «Вашингтонский треугольник» пишет - разговор российского премьера Владимира Путина и госсекретаря США Хиллари Клинтон оказался долгим и непростым. Американская сторона пообещала снять препоны на пути присоединения России к ВТО, но как быстро - непонятно…

http://www.izvestia.ru/economic/article3139913/

(УНИАН)