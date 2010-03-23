В США базовый индекс цен потребителей в феврале вырос на 0,1%

США. В феврале 2010 года индекс цен потребителей не изменился по отношению к январю 2010 года, а против февраля 2009 года вырос на 2,1%.

США. В феврале 2010 года базовый индекс цен потребителей вырос на 0,1%, по сравнению с январем 2010 года, а против февраля 2009 года вырос на 1,3%.

Комментарий. Экономика США демонстрирует умеренный рост инфляции. Поэтому на данном этапе ФРС заняла выжидательную позицию. Главное, чтобы не повторилась ситуация 2007 года, когда увлеченная наблюдениями ФРС «прозевала» кризис.