В США базовый индекс цен потребителей в феврале вырос на 0,1%
09:51, 23 марта 2010Разное
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США. В феврале 2010 года индекс цен потребителей не изменился по отношению к январю 2010 года, а против февраля 2009 года вырос на 2,1%.
США. В феврале 2010 года базовый индекс цен потребителей вырос на 0,1%, по сравнению с январем 2010 года, а против февраля 2009 года вырос на 1,3%.
Комментарий. Экономика США демонстрирует умеренный рост инфляции. Поэтому на данном этапе ФРС заняла выжидательную позицию. Главное, чтобы не повторилась ситуация 2007 года, когда увлеченная наблюдениями ФРС «прозевала» кризис.
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