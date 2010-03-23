В январе-феврале емкость украинского рынка металлопроката выросла на 21,8%

Украина. В 2009 году экспорт стали сократился на 16%, по сравнению с 2008 годом.

Украина. В январе-феврале 2010 года емкость рынка металлопроката увеличилась на 21,8%, по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Украина. В феврале 2010 года объемы потребления металлопроката выросли на 2,5%, по сравнению с январем 2010 года, а по сравнению с февралем 2009 года - на 14%.

Комментарий. Украинская металлургия тяжело пережила кризисный 2009 год, но теперь она имеет все возможности восстановить потенциал.