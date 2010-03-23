КПУ выдвинула партнерам по коалиции "кадровый" ультиматум

В Коммунистической партии Украины считают, что кадровые назначения, сделанные новой властью, не соответствуют коалиционным договоренностям.

Об этом пишет газета «Дело» (№46 от 23 марта с. г.).

Как сообщает издание, на следующей пленарной неделе фракция Коммунистической партии намерена провести заседание, в ходе которого даст оценку кадровым назначениям нового Президента и правительства. По мнению депутатов от КПУ, последние назначения, сделанные новой властью, не отвечают коалиционным договоренностям.

В частности, это касается первой волны назначений на губернаторские должности, где все кандидатуры представлены исключительно Партией регионов. «Почему, к примеру, нельзя было назначить губернатором Винницкой области нашего соратника Валерия БЕВЗА?», - спрашивает коммунист Леонид ГРАЧ. По его мнению, несоблюдение пропрезидентской политической силой квотного принципа может привести к распаду существующей коалиции в парламенте и досрочным выборам.

По информации газеты, коммунисты выставили Партии регионов последнее кадровое условие, от которого зависит стабильность коалиции. Его суть сводится к тому, что главой Государственной таможенной администрации должен стать представитель фракции КПУ, глава комитета ВР по борьбе с коррупцией и оргпреступностью Игорь КАЛЕТНИК. Его назначение на эту должность ожидалось еще на прошлой неделе, но до сих пор кадровое решение не принято. По мнению Л.ГРАЧА, заминка может быть вызвана тем, что «регионалы» передумали отдавать эту должность.