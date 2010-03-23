Владимир Кличко назвал своих возможных соперников

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям IBF (Международная боксерская федерация) и WBO (Всемирная боксерская организация) Владимир КЛИЧКО заявил, что свой следующий бой он намерен провести с россиянином Александром ПОВЕТКИНЫМ, англичанином Дэвидом ХЭЕМ или нигерийцем Сэмюэлом ПИТЕРОМ. Об этом сообщает интернет-издание Sportbox.Ru.

КЛИЧКО-младший сказал, что С.ПИТЕР станет главным кандидатом на бой с ним, если А.ПОВЕТКИН, являющийся обязательным претендентом на титул IBF, откажется от поединка.

Ранее сообщалось, что бой с А.ПОВЕТКИНЫМ Владимир КЛИЧКО предположительно проведет осенью 2010 года. В своем последнем поединке, который состоялся 14 марта, А.ПОВЕТКИН победил мексиканца Хавьера МОРУ.

В ночь с 20 на 21 марта В.КЛИЧКО отстоял свои чемпионские титулы в бою с американцем Эдди ЧЕМБЕРСОМ. Украинский боксер нокаутировал Э.ЧЕМБЕРСА в концовке последнего раунда. По словам В.КЛИЧКО, Э.ЧЕМБЕРС не смог нанести ему ни одного точного удара. Украинец подчеркнул, что он не планирует проводить еще один бой с Э.ЧЕМБЕРСОМ, поскольку американец "не сможет ментально настроиться" на новый поединок.