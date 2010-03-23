Янукович должен как можно скорее определиться с губернаторами

Председатель Тернопольской облгосадминистрации Юрий ЧИЖМАРЬ считает, что Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен как можно скорее определиться с назначением руководителей областей.

Во время сегодняшней пресс-конференции он отметил, что подвешенное состояние, в котором находятся чиновники, может негативно отразиться на их работе. «Для чиновника любого уровня важно понимать, сколько у его есть времени. Если год-полтора – то одни планы, если 3 дня – то о каких планах может идти речь. Соответственно всегда нужно руководителям давать четкий посыл и не должно быть никаких подвешенных состояний», – считает Ю.ЧИЖМАРЬ.

«Кадровые назначения должны происходить оперативно. Думаю, на этой неделе Президент примет кадровые решения. Потому что Украина сегодня нуждается в радикальных кадровых решениях, чтобы тот, кто пришел к власти, имел возможность нести полностью ответственность за состояние дел в государстве. А если затягивать с кадровыми назначениями, это будет углублять административный и экономический кризис», – убежден председатель ТОГА.

При этом он добавил, что является противником той ситуации, «которая была в прошлом, когда у нас довольно много руководителей были исполняющими обязанности». «Вот председатель Зборовского района почти полтора года – исполняющий обязанности, аналогичное было в Шумском районе, по Украине таких неутвержденных председателей районов было 93. Но это путь в никуда. Человек должен иметь уверенность: работает он или не работает, планировать ему что-то или не планировать», – отметил Ю.ЧИЖМАРЬ.

При этом он отметил, что сейчас чувствует себя в должности председателя облгосадминистрации уверенно. «Раз я еще не уволен и нахожусь на этом посту – то чувствую себя уверенно. К тому же, со своим опытом понимаю, что для меня найдется работа – или в органах государственной власти, или в оппозиции», – сказал Ю.ЧИЖМАРЬ.