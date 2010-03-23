Рабочая группа ЕП определилась с либерализацией визового режима

Рабочая группа делегации Европарламента по связям с Украиной определила действия для дальнейшей либерализации визового режима с Украиной.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом сказано в предварительном докладе рабочей группы, распространенном сегодня во время заседания комитета межпарламентского сотрудничества Украина-ЕС.

«Было бы важно поддержать усилия, направленные на разработку «дорожной карты» с целью введения безвизового режима, установив четкие критерии, которых Украина должна достичь в таких сферах как безопасность документов, управление границами и миграцией, а также общественный порядок и безопасность», - отмечается в документе.

Среди мер, которые могли бы быть реализованные до введения безвизового режима рабочая группа определила усиление визового диалога между Украиной и ЕС и быстрое введение Украиной приоритетных мер в необходимых для введения безвизового режима областях, улучшение и модернизация пограничной инфраструктуры, дальнейший пересмотр соглашения об упрощении оформления виз между Украиной и ЕС с целью расширения предоставления многократных виз и упрощения визовых формальностей.

Кроме того, рабочая группа считает, что Еврокомиссия могла бы пересмотреть границы приграничных зон: граждане, которые проживают в приграничье, могли бы воспользоваться действием соглашений о малом приграничном движении с тем, чтобы эти границы определялись по административному принципу и могли включать в себя целые города, такие как, например, Львов.

Депутаты Европарламента считают, что ЕС мог бы расширить перечень категорий граждан, которые имеют льготы на получение виз, а также в приоритетном порядке реализовать возможности, предоставляемые новым визовым кодексом ЕС, который вступит в силу с 5 апреля 2010 года.