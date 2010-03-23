ГЛАВНОЕ на 23 марта (день)

Основные новости первой половины дня

Макроэкономика

Рост индекса производства базовых отраслей (ИПБО) Украины в феврале т.г. (в годовом измерении) замедлился с 7,7% в январе до 4,1%. Такие расчеты Департамента экономического анализа и прогнозирования обнародованы на сайте Национального банка Украины.

При этом, за исключением сезонного фактора, в феврале состоялось падение ИПБО на 3.9%.

«По нашим оценкам, ухудшение динамики было обусловлено временным снижением внешнего спроса со стороны азиатских стран, что обусловило существенное замедление роста металлургического производства (с 26,6% в январе в годовом измерении до 3% в феврале) и промышленного производства в целом (с 11,8% в январе к 5,6% в феврале). Сохранение высоких темпов производства машиностроения (19,2% в годовом измерении), благодаря стабильному спросу со стороны России на продукцию вагоностроения, обеспечило 1,8 п.п. прироста промышленного производства», - говорится в сообщении.

В Нацбанке считают, что замедление роста текущих расходов бюджета в результате резкого снижения базы налогообложения обусловило сокращение доходов населения и снизило его покупательную способность, что, в первую очередь, отразилось на динамике отраслей сферы услуг.

Кроме того, уменьшение капитальных расходов бюджета на фоне ухудшения финансовых результатов предприятий определяло существенное сужение инвестиционной активности.

Пи наличии позитивных тенденций в экономике НБУ указывает на то, что возобновление экономической активности является достаточно неустойчивым. Мировой финансовый и экономический кризис выявил существенные дисбалансы экономического развития Украины и ослабил динамику потенциального уровня производства.

В Нацбанке подчеркивают, что будущее возобновление зависит от решительности власти страны в осуществлении действий для оздоровления государственных финансов, сохранения финансовой стабильности и соответствующего внедрения необходимых структурных реформ.

Как сообщал УНИАН, с начала 2009 года Департамент экономического анализа и прогнозирования Нацбанка Украины для оперативной оценки состояния экономики начал рассчитывать индекс производства базовых отраслей (нарастающим итогом с начала года). Для расчета указанного показателя используются данные по динамике видов экономической деятельности, которые составляют более 40% ВВП.

Справка УНИАН. По данным Госкомстата, падение ВВП Украины по итогам 2009 года составило 15% по сравнению с 2008 годом. Номинальный ВВП за 2009 год составил 912 млрд. 563 млн. грн.

Падение ВВП в I, II, III и IV кварталах 2009 года против аналогичных периодов 2008 года составило 20,3%, 17,8%, 15,9% и 7%, соответственно.

Финансы

Министерство финансов Украины предоставило Пенсионному фонду 1 млрд. грн. ссуды из государственного бюджета для пенсионных выплат в полном объеме.

Об этом сказано в сообщении Минфина, размещенном на официальном сайте ведомства.

В сообщении сказано, что в связи со сложным финансовым положением Пенсионного фонда в марте т.г. сложилась критическая ситуация с выплатой пенсий и помощи.

«Благодаря решительным действиям правительства найдены источники и 19 марта предоставлено Пенсионному фонду 1 млрд. грн. ссуды из государственного бюджета для обеспечения выплаты пенсий в полном объеме», - отмечено в сообщении.

В дальнейшем финансирование выплаты пенсий будет осуществляться согласно графику.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшний день проект бюджета Пенсионного фонда на 2010 г. остается непринятым.

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Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,93 грн./долл., что на 0,3% дешевле по сравнению с 22 марта, продают – по 7,97 грн./долл., что на 0,2% дешевле. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,96-7,99 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился 0,2% по сравнению с 22 марта и сегодня составляет 10,69 грн./евро, продажи – на 0,6% – до 10,97 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,57-10,73 грн./евро, по продаже – в пределах 10,76-10,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках, по сравнению с 22 марта, понизился на 0,2% и сегодня составляет 0,2644 грн./рубль, курс продажи – на 0,6% – до 0,2712 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2610-0,2680 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,94 грн./долл., продажи – 7,98 грн./долл. Курс покупки/продажи понизился на 0,2% со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,92-7,95 грн./долл., по продаже – в пределах 7,97-7,99 грн./долл.

Средний курс покупки/продажи евро в банках Киева понизился на 0,3% по сравнению с 22 марта и сегодня составляет 10,69/10,80 грн./евро. Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 10,63-10,73 грн./евро, по продаже – в пределах 10,76-10,90 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 22 марта, понизился на 0,2% и на сегодня составляет 0,2648 грн./рубль, продажи – на 0,5% – до 0,2719 грн./рубль. Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2610-0,2680 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2700-0,2750 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,91/7,99 грн., евро – 10,63/10,83 грн., рубль – 0,2200/0,2750 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,92/7,97 грн., евро – 10,60/10,80 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,935/7,98 грн., евро – 10,65/10,80 грн., рубль – 0,2650/0,2710 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 23 марта, составляет: гривни к доллару США – 7,9544, к евро – 10,715372, к российскому рублю – 0,27112.

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Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись продолжающимся падением котировок – 7,9380/7,9510 грн./долл., цены на российскую валюту снизились – 0,2693/0,2698 грн./рубль, котировки по евро-гривне ушли вниз – 10,7345/10,7515 грн./евро.

Об этом сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг».

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар не изменились – 1,3514/1,3516 долл./евро (понедельник, 22 марта, - 1,3515/1,3517 долл./евро).

В понедельник, 22 марта, Национальный банк Украины вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,95 грн./долл.

Фондовый рынок

Польская комиссия финансового контроля (KNF) проверяет вероятность спекуляций на Варшавском фондовом рынке в прошлую пятницу, когда объем торгов поставил новый исторический рекорд, превысив 1,5 млрд. долл.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по данным RMF FM, комиссия решила начать расследование из-за резкого роста главного индекса биржи во второй половине дня пятницы, и последовавшего за этим его резкого снижения.

Отметим, в последний час торгов WIG20 поднялся на 1,7%, а торги моментально выросли до 4,4 млрд. злотых, что на 250 млн. злотых больше предыдущего исторического рекорда, зафиксированного в декабре 2007 года.

По данным аналитиков, большинство инвестиционных фондов имели больше длинных, чем коротких позиций и были заинтересованы в высшем курсе главного индекса, по которому рассчитываются срочные контракты.

"Видно, даже слишком четко, как сильно большим инвесторам был необходим расчет по контрактам по максимально высоким ценам", - отметил эксперт Open Finance Эмиль ШВЕДА.

Аналитик обратил внимание на то, что на последнем фиксинге, когда не было уже необходимости тянуть цены вверх, WIG20 упал на 50 пунктов.

Как сообщал УНИАН, в последний день торгов прошлой недели объемы торгов на Варшавском фондовом рынке составили 1,550 млрд. долл., что больше, чем в 3 раза превышает средние показатели торгов на Варшавском фондовом рынке.

Приватизация

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом №402/2010 отменил указ Президента Украины от 11 сентября 2007 года №847 «О некоторых вопросах обеспечения реализации прав граждан на приватизацию объектов государственной собственности».

Документ размещен на официальном сайте главы государства.

Как отмечается, этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

Указом №847 Президент поручал Кабинету Министров Украины и Государственному управлению делами решить вопрос о передаче имущественных комплексов Государственного предприятия "Чайка" (г.Киев, улица Гарматная, 38) и Государственного предприятия «Дибровский конный завод №62» (Полтавская обл., Миргородский район, село Петровцы) в управление Министерства аграрной политики Украины для дальнейшей их приватизации в установленном законом порядке.

Транспорт

Вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ констатирует, что строительство терминала D аэропорта "Борисполь" отстает более чем на 3 месяца от графика.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-премьер заявил журналистам в ходе ознакомления со строительными работами на новых терминалах аэропорта «Борисполь».

Б.КОЛЕСНИКОВ сказал, что «хватает проблем» на строительстве аэропорта. Он отметил, что «на терминале D, который планируется основным в аэропорту, подрядчик уже отстает по планируемым работам более чем на 3 месяца».

В тоже время вице-премьер сказал, что поскольку этот терминал планируется сдать осенью 2011 года, то время для окончания строительства еще есть. Он добавил, что отставание в строительстве планируется наверстать в летний период времени.

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Юго-Западная железная дорога с целью обеспечения перевозки пассажиров в пригородном сообщении на пасхальные праздники назначила 11 дополнительных пригородных электропоездов повышенного комфорта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЗЖД.

Следовательно, 2 апреля 2010 года железной дорогой будут курсировать дополнительные электропоезда №802/801 Фастов-Шостка-Фастов, №865 Киев-Жмеринка.

5 апреля 2010 года пассажиры смогут воспользоваться дополнительными электропоездами: №802/801 Фастов-Шостка-Фастов, №806/805 Киев-Шостка-Киев, №810/809 Фастов-Шостка-Фастов, №840/839 Шостка-Фастов, №819 Киев-Шепетовка, №841/842 Киев-Шепетовка-Киев, №827/828 Киев-Жмеринка-Киев, №826 Винница-Киев, №836 Коростень-Киев.

6 апреля 2010 года пассажиры смогут воспользоваться дополнительными электропоездами повышенного комфорта №840/839 Шостка-Фастов, №820 Шепетовка-Киев. 9 апреля 2010 года пассажиры смогут воспользоваться такими дополнительными электропоездами: №802/801 Фастов-Шостка-Фастов, №865 Киев-Жмеринка. Кроме того, 11 апреля 2010 года железной дорогой будет курсировать электропоезд №826 Винница-Киев.

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Польская авиакомпания «LOT» изучает возможность открытия пассажирских маршрутов из Варшавы в Винницу.

Об этом сообщается на персональном сайте губернатора Винницкой области Александра ДОМБРОВСКОГО.

Отмечается, что в течение двух месяцев будет принято решение об экономической целесообразности такого маршрута. Рассматривается возможность открытия одного рейса в неделю, который будет выполняться 46-местным самолетом.

Начальник управления транспорта облгосадминистрации Борис РЫБАК считает, что в этом году для винницкого аэропорта складывается благоприятная конъюнктура, им заинтересовались украинские и российские перевозчики. Они видят возможность открытия маршрутов в курортные города Египта и Турции, перевозок вахтовых бригад рабочих из Украины в северные районы Российской Федерации. У транзитных пассажиров появится возможность через Варшаву добраться до стран Западной Европы и США. В свою очередь, россияне заинтересованы в прямых маршрутах до курортных городов Винниччины – Хмельника и Немирова.

«По нашим сведениям, из области ежегодно отправляется в Египет и Турцию около 6-ти тыс. пассажиров. Почему не предложить им услуги нашего аэропорта вместо того, чтобы ехать лишних 300 км в Киев », - сказал Б.РЫБАК.

«Мы заинтересованы в развитии этого аэропорта как международного. Он может стать мостом, который свяжет наши две страны. Поэтому для начала регулярных рейсов мы готовы искать компромисс», - прокомментировал глава Винницкой ОГА А.ДОМБРОВСКИЙ.

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Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» (МАУ) и немецкие железные дороги Deutsche Bahn ввели совместную услугу.

Как сообщила УНИАН пресс-служба авиакомпании, пассажиры, приобретя авиабилет МАУ до/из Берлина и Франкфурта, могут купить железнодорожный билет немецких железных дорог по льготной цене.

Покупка железнодорожного билета осуществляется одновременно с приобретением авиабилета.

Билет действителен на проезд Deutsche Bahn до любого города Германии в течение 24 часов после прибытия рейса в немецкий аэропорт и за 24 часа до вылета рейса обратно в Украину.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Международные Авиалинии Украины» – ведущая украинская авиакомпания.

Флот МАУ состоит из 19 самолетов «Боинг 737-300/400/500/800».

Акционеры МАУ: Фонд государственного имущества Украины – 61,58%, UIAB (Австрия) – 22,52%, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) – 9,93% и другие – 5,97%.

ТЭК

Украинская делегация во главе с министром топлива и энергетики Юрием БОЙКО вылетела в Москву для переговоров по газовым вопросам.

Об этом в интервью корреспонденту УНИАН сообщил начальник Управления по связям с общественностью и СМИ НАК «Нафтогаз Украины» Валентин ЗЕМЛЯНСКИЙ.

По его словам, в состав делегации также вошел новый председатель правления НАК «Нафтогаз Украины» Евгений БАКУЛИН.

Также он отметил, что, предположительно, делегация вернется в Киев сегодня вечером.

Как сообщал УНИАН, на переговорах планируется обсудить вопросы создания газотранспортного консорциума, предоставления российской стороне возможности продавать газ непосредственно потребителям Украины в увязке со снижением цены на газ для Украины.

Напомним, 11 марта Верховная Рада Украины утвердила Юрия БОЙКО в должности министра топлива и энергетики Украины.

17 марта Кабинет министров Украины назначил Евгения БАКУЛИНА председателем правления НАК «Нафтогаз Украины».

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К управлению газовым рынком в Украине возвращается команда «РосУкрЭнерго».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, такое мнение выразил народный депутат от БЮТ, член Комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности Александр ГУДЫМА.

По его словам, олигарх Дмитрий ФИРТАШ устанавливает абсолютный контроль в газовой сфере Украины, о чем свидетельствуют последние кадровые назначения в двух ключевых госпредприятиях - «Укргаздобыче» и «Укртрансгазе».

«Назначения близких к ФИРТАШУ людей на эти объекты свидетельствуют, что он совместно из ЛЁВОЧКИНЫМ и БОЙКО фактически захватил газовый сектор Украины и устанавливает там свою диктатуру. К управлению газовым рынком возвращается команда «РосУкрЭнерго», - сказал народный депутат.

По его словам, установление Д.ФИРТАШЕМ контроля на украинском газовом рынке – это только начало. «В действительности он прицеливается на большие дивиденды. Думаю, спустя некоторое время ФИРТАШ сможет подмять под себя нефтяной сектор, прибрав к рукам еще и «Укрнафту» и «Укртранснафту», - подчеркнул А.ГУДЫМА.

Как сообщал УНИАН, директором ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз Украины» назначен экс-менеджер Ostchem Holding AG (Австрия) Сергей ВИНОКУРОВ. Он начал исполнять обязанности директора ДК «Укртрансгаз» с 22 марта.

51-летний С.ВИНОКУРОВ до назначения на должность директора ДК «Укртрансгаз» работал исполняющим директором ООО Ostchem Украина. Входил в состав совета директоров Ostchem Holding. ООО «Ostchem Украина» является дочерней компанией Ostchem Holding AG, которая входит в Group DF совладельца RosUkrEnergo Дмитрия ФИРТАША.

Директором дочерней компании «Укргаздобыча» НАК «Нафтогаз Украины» назначен Юрий БОРИСОВ.

По данным официального сайта Group DF, контролируемой совладельцем RosUkrEnergo A.G. Д.ФИРТАШЕМ, до этого назначения Ю.БОРИСОВ занимал должность генерального директора компании Ostchem Holding AG и члена совета директоров Group DF.

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Реализация бензина в Украине через сеть АЗС, которая насчитывает 6 230 единиц, в феврале т.г. сократилась на 11%, по сравнению с февралем 2009 года, до 217,3 тыс. тонн, а дизельного топлива – увеличилась на 6,9% – до 114,6 тыс. тонн. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики.

В сообщении отмечается, что в объеме реализованного бензина 55,1% приходилось на продажу бензина марок А-94-98, 39,6% – А-90-93, 5,3% – А-72-80.

В феврале т.г. через сеть АЗС было продано в розницу светлых нефтепродуктов на общую сумму 3,097 млрд. грн., из которой 2,182 млрд. грн. (70,4%) составлял розничный товарооборот от продажи бензина моторного и 0,915 млрд. грн. (29,6%) – от продажи дизельного топлива.

На 1 марта т.г. на АЗС в остатках насчитывалось 127,7 тыс. тонн бензина и 55,3 тыс. тонн дизельного топлива.

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На АЗС Полтавской области в понедельник вечером цены на бензин повысились в среднем на 20-40 коп. за литр.

Как передает корреспондент УНИАН, на заправках, реализующих топливо под брендом «Укртатнафта», бензин марки А-95 реализуется по цене 8,05 грн/л против 7,85 грн./л на 21 марта т.г. Стоимость бензина марки А-92 составила 7,55 грн./л против 7,35 грн./л, а бензин марки А-76 повысился в цене до 7,05 грн./л против 7,70 грн./л. Стоимость дизельного топлива возросла на 30 коп. до 7,06 грн./л.

По аналогичным ценам бензин реализуют на заправках ТНК.

На заправках фирмы «Авиас плюс» бензин марки А-95 подорожал на 32 коп. - до 8,05 грн/литр, марки А-92 - на 30 коп. - до 7,55 грн./л, марки А-80 на 35 коп. - до 7,05 грн./л, дизельное топливо подорожало на 42 коп. - до 7,05 грн./л.

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В Закарпатье за выходные цены на нефтепродукты выросли в среднем на 30-40 коп. за литр, или на 4-5%.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Государственной инспекции по контролю цен в Закарпатской области.

Сообщается, что, по оперативным данным мониторинга цен состоянием на 22.03.10, по сравнению с данными на 19.03.10, в Закарпатской области отмечен рост среднего уровня розничных цен на нефтепродукты.

Так, дизтопливо подорожало на 5,5%, с 6,78 до 7,15 грн. за 1 литр. Бензин марки А-76/80 на вырос в цене на 5,3%, с 6,83 до 7,19 грн. за литр; бензин марки АІ-92 — на 4,2%, или с 7,35 до 7,66 грн. за 1 литр; бензин марки АІ-95 — на 4,2%, или с 7,83 до 8,16 грн. за 1 литр.

Рост среднего уровня розничных цен на бензин и дизтопливо в целом по области состоялся за счет повышения розничных цен семью основными нефтетрейдерами области, на 154 АЗС которых осуществляется мониторинг.

АПК

Несмотря на ожидаемые в 2010 году потери озимых культур, которые превышают среднегодовые показатели, урожая текущего года будет вполне достаточно для удовлетворения внутренних потребностей страны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» (УКАБ).

В УКАБ отметили, что прогнозы потери озимых колеблются в пределах от 13% до 20-25% от посевных площадей под озимыми культурами, при том что средним считается уровень до 10%. Однако эти потери озимых, по мнению экспертов УКАБ, не будут критическими для страны, тем более для обеспечения ее потребностей в продовольственном зерне. «Даже если оправдаются наихудшие ожидания и будут повреждены посевы на 20% площадей, серьезных последствий для продовольственного рынка это иметь не будет», - говорится в сообщении.

Отмечается, что даже с учетом площадей, которые в настоящий момент находятся в критическом состоянии, прогнозируется производство от 40-45 млн. тонн - по оценкам экспертов, до 48 млн. тонн зерна - по оценкам Министерства аграрной политики. Неблагоприятные погодные условия больше всего отразятся на посевах озимой пшеницы, производство которой может сократиться на 2-2,5 млн. тонн - до 18-19 млн. тонн. «Но такой уровень производства полностью обеспечит потребности внутреннего рынка и сформирует экспортный потенциал в пределах 6 млн. тонн пшеницы», - отмечают эксперты.

По оценкам УКАБ, в целом экспорт зерна в следующем сезоне может составить до 18-19 млн. тонн против 20 млн. тонн в текущем сезоне. "Потребителям не стоит волноваться – Украина останется с хлебом и объем экспорта будет достаточно значительным, а поврежденные площади, скорее всего, придется пересеять. Мы ожидаем, что пересеваться площади будут в основном кукурузой, частично яровыми ячменем и подсолнечником", – отметил эксперт аграрных рынков УКАБ Андрей ТОВСТОПЯТ.

Напомним, посевные площади озимых зерновых под урожай 2010 года составили: озимая пшеница – 7,1 млн. га (против 6,9 млн. га под урожай 2009 г.), озимый ячмень – 1,6 млн. га (1,3 млн. га), рожь 0,3 млн. га (0,45 млн. га).

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Межведомственная комиссия по международной торговле продлила срок проведения антидемпингового расследования относительно импорта в Украину половин и четвертин кур, а также ножек и их частей из Соединенных Штатов Америки и Федеративной Республики Бразилия.

Об этом говорится в сообщении комиссии, переданном агентству УНИАН.

«Рассмотрев предоставленные Минэкономики материалы о ходе антидемпингового расследования относительно импорта в Украину половин и четвертин домашних кур, а также ножек и их частей из Соединенных Штатов Америки и Федеративной Республики Бразилия, Межведомственная комиссия по международной торговле установила, что обстоятельства дела требуют тщательного изучения и оценки и сообщила о своем решении продлить срок проведения антидемпингового расследования относительно импорта указанного товара, которое было возбуждено 17 марта 2009 г., на 6 месяцев», - говорится в сообщении.

Решения комиссии вступает в действие со дня его опубликования в газете "Урядовий кур`єр".

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В Автономной Республике Крым на 1 марта т.г. в сельскохозяйственных предприятиях, а также на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, было в наличии 264,5 тыс. т зерна, что на 49,5% меньше против показателя на 1 марта 2009 г.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в АРК.

Согласно сообщению, в том числе, запасы пшеницы уменьшились на 60,5% и составили 149,3 тыс. т, кукурузы - на 67,3% до 16,5 тыс. т, ячменя - увеличились на 24,9% до 78,4 тыс. т.

Из общего количества зерна непосредственно в аграрных предприятиях было в наличии 112,9 тыс. т, в том числе 42,7 тыс. т пшеницы, 36,6 тыс. т ячменя, 0,1 тыс. т ржи, 16,4 тыс. т кукурузы. Зернохранящие и зерноперерабатывающие предприятия имели в наличии 151,6 тыс. т зерна, в том числе, зернохранящие - 112,4 тыс. т.

Кроме того, к началу марта запасы семян подсолнечника составили 5,8 тыс. т, или на 55% меньше, чем на 1 марта 2009 г.

Как сообщал УНИАН, в Крыму по состоянию на 1 февраля в сельскохозяйственных предприятиях, а также на предприятиях, занимающихся хранением и переработкой зерновых культур, было в наличии 388,8 тыс. т зерна, что на 35% меньше против показателя на 1 февраля 2009 г.

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26 и 27 марта, по поручению Киевского городского председателя, Главным управлением по вопросам торговли и быта КГГА в столице будут организованы 9 сельскохозяйственных ярмарок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

На ярмарках киевлянам и гостям города будет предложен широкий ассортимент продуктов питания: мясо и мясопродукты, молоко и молочные изделия, рыба, картофель, овощи, фрукты, мучные, крупяные и бакалейные товары, сахар и многие другие продовольственные товары.

26 марта ярмарка состоится в Дарницком районе по ул. Ревуцкого.

27 марта ярмарки состоятся: в Голосеевском районе по ул. Паньковской; в Дарницком районе по ул. Ревуцкого; в Днепровском районе по ул. А. Бучмы; в Оболонском районе по просп. Оболонском, 23-43; в Печерском районе по ул. И. Кудри; в Подольском районе по просп. Правды, 5; в Соломенском районе по ул. Стадионной; в Шевченковском районе по ул. Татарской, 32-38.

Традиционно на ярмарках киевляне будут иметь возможность приобрести сельскохозяйственную продукцию от непосредственных товаропроизводителей из разных областей Украины по ценам на 10-15 % ниже рыночных.

"Летнее" время

В ночь с субботы, 27 марта, на воскресенье, 28 марта Украина перейдет на «летнее» время.

Как сообщили УНИАН в Государственном комитете Украины по вопросам технического регулирования и потребительской политики (Госпотребстандарте Украины), в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины от 13 мая 1996 г. №509, на территории Украины 28 марта 2010 года в три (три) часа по киевскому времени вводится летнее время переводом часовой стрелки на 1 (один) час вперед.

Справка УНИАН. Впервые переход на "летнее" время был проведен в Великобритании в 1908 г. СССР впервые перешел на "летнее" время в 1917 г., и затем с 1981 г. переход на "летнее" время снова был возобновлен.

"Летним" временем сейчас пользуются свыше 110 государств. Переход с летнего времени на зимнее и наоборот уже больше 100 лет осуществляется практически во всех странах Европы и Америки. В то же время много государств Азии живут по единому временами, например, не переводят стрелки часов Япония, Китай, а также Казахстан и Киргизия.

Переход на сезонное время осуществляется для экономии энергоресурсов.

(УНИАН)