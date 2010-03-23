Госкомпредпринимательства может возглавить Бродский

Экс-кандидат в Президенты Украины Михаил БРОДСКИЙ может возглавить Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства).

Об этом сообщила экс-председатель Госкомпредпринимательства, президент аналитического центра "Академия" Александра КУЖЕЛЬ сегодня в эфире радио "Эра FM".

"Я знаю, что завтра вносится на мою должность Михаил БРОДСКИЙ. И очень многие предприниматели уже позвонили по телефону, потому что он несколько раз открыто выступал по поводу упрощенной системы налогообложения", - сказала А.КУЖЕЛЬ.

В то же время, она надеется в случае назначения М.БРОДСКОГО убедить его в необходимости сохранения упрощенной системы налогообложения. "Я надеюсь, что мы с ним встретимся, и мы сможем его убедить. Но я хочу заверить всех политиков, что вся Украина, малый бизнес станет на защиту упрощенной системы налогообложения, автором которой являюсь я и которую я ввела с 1998 года", – добавила экс-председатель Госкомпредпринимательства.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Кабинет министров Украины уволил Александру КУЖЕЛЬ с должности председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, которую она занимала с 21 января 2009 года.