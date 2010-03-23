Следующая пленарная неделя расставит точки над "і"

Следующая парламентская неделя расставит точки над "і" в части практических оппозиционных или провластных действий определенных политических сил.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе заместителя председателя Верховной Рады Украины Николая ТОМЕНКО, об этом он заявил сегодня во время рабочей поездки в Черновицкую область.

«Сегодня нужно завершить период «прошения» перехода в парламентскую оппозицию и перейти к деятельности парламентской оппозиции», - сказал Н.ТОМЕНКО, отвечая на вопрос журналистов о том, видит ли он Вячеслава КИРИЛЕНКО, Арсения ЯЦЕНЮКА и других в совместной деятельности в парламентской оппозиции.

В качестве примера, Н.ТОМЕНКО привел рассмотрение в парламенте постановления об освобождении от должности министра образования и науки Дмитрия ТАБАЧНИКА.

«Тогда будет понятно, кто проголосует за это требование оппозиции, а кто поддержит коалицию», - подчеркнул он. Также, по словам Н.ТОМЕНКО, кроме этого решения, очевидно, будет еще пакет других вопросов, которые будут касаться выразительно оппозиционных требований.

«Поэтому не декларации, не телевизионные интервью, а ежедневная реальная парламентская работа расставит точки над «і» и определит, кто работает как реальная оппозиция, кто работает в коалиции, а кто-то, возможно, будет по четным дням поддерживать оппозицию, а по нечетным – коалицию», - подчеркнул Н.ТОМЕНКО.

В то же время, вице-спикер отметил, что окончательную и самую главную оценку такой работе даст общество, когда «будет определять конкретное адекватное действие при условии местных и парламентских выборов».