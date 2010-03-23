У Януковича наблюдается “крен" в сторону админресурса

Народный депутат Украины Леонид ГРАЧ (фракция КПУ) считает, что у Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА наблюдается «крен» в сторону применения административного ресурса.

В интервью агентству УНИАН, отвечая на вопрос, доволен ли Крым кадровыми решениями В.ЯНУКОВИЧА на полуострове, куда назначаются одни «донецкие», Л.ГРАЧ подчеркнул: «У ЯНУКОВИЧА, мне кажется, наблюдается крен админресурса». «Взять, дать указания, управлять, заставить. Ну, во-первых, это уже настолько нафталиновый период, мы это проходили, и эффекта не дало. Во-вторых, надо соизмерить себя – где демократия, а где указующий перст», - подчеркнул он. При этом добавил, что «одним давлением и расстановкой послушных людей результата не добьешься. Ну, подмести улицу такими методами можно, но заасфальтировать уже нельзя».

Как отметил Л.ГРАЧ, «вот так же и в Крым: пришли, завезли команду – давай, мы всех построим, научим работать». Он подчеркнул, что Крым – «сложнейший организм, наподобие вулкана, там в любой момент может произойти извержение». По мнению Л.ГРАЧА, для того, чтобы эффективно работать в Крыму, «нужно быть крымчанином, Крым не терпит завозных».

Говоря о сотрудничестве фракции КПУ с Президентом Украины и правительством, Л.ГРАЧ сказал, что то «как обошлись с коммунистами, можно считать, как минимум, ошибкой». Он подчеркнул, что фракция стала составляющей частью коалиции, отправили в отставку правительство Юлии ТИМОШЕНКО, но «сформировано правительство практически всецело силами «регионалов». Из них же состоит подавляющее большинство глав облгосадминистраций». По его словам, возникает вопрос: «А мы для чего в коалиции? Мы что, не заслуживаем того, чтобы было несколько министров коммунистов? Мы что, не заслуживаем, чтобы было несколько губернаторов коммунистов?». «Заслуживаем, конечно – и по вкладу в их победу, и по нашему отношению к делу», - добавил Л.ГРАЧ.

Комментируя сообщения СМИ о том, что по квоте КПУ в Кабмин прошел министр здравоохранения, бывший главврач «Феофании» Зиновий МЫТНИК, министр экономики Василий ЦУШКО и министр образования и науки Дмитрий ТАБАЧНИК, Л.ГРАЧ сказал: «Нашим министром был бы тот человек, который был бы коммунистом». «А все это наговоры, что по нашей квоте прошли какие-то министры. ЦУШКО – член Соцпартии, он не коммунист, более того, Соцпартия отказалась входить с Компартией в блок левых сил перед выборами», - напомнил он. При этом подчеркнул: «Ну и при чем здесь ЦУШКО? Хороший он парень, хороший человек, но он не член Компартии, делегированный партией в состав правительства». По его словам, во фракции КПУ есть Юрий ГАЙДАЕВ - «готовый министр, поскольку был министром».

Л.ГРАЧ считает, что «коль уже сделана ошибка, Виктору Федоровичу нужно задуматься об этом, сделать выводы, встретиться с фракцией коммунистов, выслушать ее и ответить на вопросы реальными действиями». По его мнению, “это было бы толерантно, политически грамотно и перспективно». «Развестись в семье всегда можно, но дороговизна семьи состоит в том, что ее сохраняют», - добавил Л.ГРАЧ.

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