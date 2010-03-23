Анонс на 24 марта

10-00 - сотоится заседание Кабинета Министров Украины. Вход в Дом Правительства – с ул. Грушевского, 12/2, 1-й та 3-й подъезды, 7-й этаж.

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11-00 - Состоится торжественная церемония открытия XVІ-й Международной выставки UITT 2010 «Украина - путешествия и туризм». Мероприятие состоится при поддержке Украинского правительства, Министерства культуры и туризма Украины, Комитета ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма, Государственной службы туризма и курортов Украины, КГГА. Выставка завершится 26 марта (третий павильон Международного выставочного центра, Броварской проспект, 15).

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11-00 - Пресс-конференция компании IPNET на тему: "IPNET: итоги 2009 года, ближайшие перспективы". Участники: Дмитрий Грищук, генеральный директор IPNET; Андрей Федорчук, директор по маркетингу и развитию бизнеса IPNET (ЛІГАБізнесІнформ, ул. Шамрыло, 23).

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12-00 - В медиа-холдинге "Главред-медиа" состоится пресс-конференция на тему: "Перспективы иностранного инвестирования в Украине". Будут представлены результаты исследования Международного фонда Блейзера "Индексы настроений среди инвесторов". Участники: исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко; генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий (ул. Сретенская, 2/8).

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12-30 - В УНИАН состоится презентация нового этапа акции «7 чудес Украины». Акцию презентует инициатор и председатель Оргкомитета, заместитель Председателя ВРУ Николай Томенко. В историко-архитектурном наследии Украины выдающееся место принадлежит достопримечательностям оборонной и дворцовой архитектуры - замкам, крепостям, дворцам. По историческим данным свыше 3000 оборонных сооружений насчитывалось в Украине когда-то. Сколько их сегодня не знает точно никто. Именно поэтому Организационный комитет Общеукраинской акции «7 чудес Украины» принял решение посвятить 2010 год своеобразной инвентаризации, описанию всех замков, крепостей и дворцов нашей страны и объявляет начало нового этапа акции «7 чудес Украины» - «7 чудес Украины: замки, крепости, дворцы».В пресс-конференции также примут участие: председатель государственной службы туризма и курортов Анатолий Пахля, председатель общественного совета при Госкомтелерадио Юрий Артеменко (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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13-00 - Пресс-конференция на тему: "Пути урегулирования профессиональной предпринимательской деятельности в Украине. Перспективы развития рынка недвижимости Украины". Участники: президент УСПП, народный депутат Украины Анатолий Кинах; президент Ассоциации специалистов по недвижимости (риелторов) Украины (АСНУ). Андрей Шульга (“Интерфакс-Украина”, ул. Рейтарская, 8/5А). Нужна аккредитация .

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13-00 - Пресс-конференция Союза организаций технических экспертов в рамках конференции «Совершенствование и гармонизация организации и проведения технического осмотра автотранспортных средств». Организатор: Союз организаций технических экспертов «Техэксперт» при участии представителей постоянного бюро международного комитета по техническим осмотрам (CITA), комиссии по ОБДД Правительства РФ, Минэкономразвития РФ, Экспертного управления Президента РФ, депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ, при поддержке российской Гильдии автомобильных журналистов (Президент-отель).

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13-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: “Перспективы развития ядерной энергетики и технологий Украины, при отсутствии государственной стратегии”. (ул. Крещатик, 4, конференц-зал).

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14-00 - Состоится расширенное заседание Коллегии исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА). Вопросы: О состоянии уборки придомовых территорий; вывоз мусора, благоустройство парков и скверов, благоустройство районов города Киева и ремонт дорог. Председатель - Киевский городской председатель Леонид Черновецкий (ул. Крещатик, 36, 2-й этаж, Колонный зал).

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14-00 - На портале ЛІГА.net состоится интернет-конференция члена правления "Укрэксимбанка" Владимира Гириса на тему: "Банки и клиенты: как возобновить доверие

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15-00 - Круглый стол на тему: "Занятость и безработица в Украине: заканчивается ли экономический кризис" (“Українські новини», ул.Эспланадная, 20).

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15-30 - В УНИАН состоится пресс-конференция на тему: «Развитие сотрудничества Украины и Израиля в сфере туризма: итоги визита министра туризма Израиля Стаса Мисежникова в Украину». (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Нужна аккредитация. Телефоны: 586 1528, 586 1529.

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15-30 - Состоятся собрания членов Киевской городской ассоциации работодателей (конференц-зал ТППУ, ул. Большая Житомирская, 33). Регистрация в 15-00;

17-30 - пресс-брифинг, посвященный деятельности Киевской городской ассоциации работодателей (КГАР). Участники: Анатолий Кинах, президент УСПП; Виталий Майко, президент КГАР; Алексей Маркусь, исполнительный директор КГАР

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16-00 - состоится пресс-конференція и.о. председателя ФГИУ Александра Рябченко. Акредитация поа тел. 284-94-24 або 067-465-74-97