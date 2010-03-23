Цушко не причастен к тендерным злоупотреблениям

Обвинения в адрес министра экономики Украины Василия ЦУШКО о причастности к тендерным злоупотреблениям являются надуманными и безосновательными.

Такое заявление передал УНИАН пресс-секретарь министра экономики Алексей БЫК, комментируя заявление главы Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолий ГРИЦЕНКО, в котором он высказывает сомнение в эффективности работы В.ЦУШКО на посту министра экономики.

«А.ГРИЦЕНКО в числе иных так называемых «экспертов» пытается связать в массовом сознании имя нового министра экономики со злоупотреблениями Тендерной палаты, которыми характеризовалась деятельность этой структуры во времена правительства Юлии ТИМОШЕНКО. Весь шум вокруг якобы причастности В.ЦУШКО к каким-то махинациям вокруг госзакупок вызван желанием определенных заинтересованных лиц скрыть собственные злоупотребления на тендерной ниве при предыдущем правительстве», - говорится в заявлении.

А.БЫК подчеркивает, что «обвинять человека в намерении совершить преступление могут лишь те, кто судит всех по себе». «Тем более компетентность Василия ЦУШКО на должности министра оценивать не какому-то там полковнику, который, кстати, является условно компетентным лишь в вопросах оборонного ведомства», - считает А.БЫК.

* * * В распространенной сегодня пресс-службой А.ГРИЦЕНКО информации, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны назвал В.ЦУШКО человеком, «которого никто не считает не то, что реформатором, а даже человеком, который системно понимает проблемы украинской экономики и эффективные пути ее развития». Также А.ГРИЦЕНКО заявил, что «за В.ЦУШКО можно заметить уши Тендерной палаты, которую он в свое время, будучи членом парламента, очень активно продвигал путем изменений в закон о государственных закупках».

Как сообщал УНИАН, В.ЦУШКО был назначен на пост министра экономики по предложению фракции КПУ, член которой Александр ТКАЧЕНКО был в свое время почетным президентом Тендерной палаты.