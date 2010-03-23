Новый генплан Киева разработают к апрелю 2011 года
...и вынесут на общественное обсуждение
Разработку нового генерального плана Киева до 2025 года планируется завершить до конца первого квартала 2011 года.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности начальника Главного управления градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды КГГА Сергей БРОНЕВИЦКИЙ.
По его словам, планируется, что генеральный проектировщик завершит разработку концепции генерального плана Киева в апреле т.г. После проведения общественного обсуждения концепции документ будет вынесен на рассмотрение Киевского городского совета.
«Возможно, в июле мы утвердим концепцию генерального плана», – сказал С.БРОНЕВИЦКИЙ.
Он уточнил, что после утверждения концепции работы по разработке генерального плана будут продолжены. В начале 2011 года генплан планируется вынести на государственную экспертизу, а также провести общественное обсуждение документа, а в конце первого квартала 2011 года – утвердить новый генплан.
В свою очередь, первый заместитель начальника коммунальной организации «Центр градостроительства и архитектуры» Василий ПРИСЯЖНЮК отметил, что особенностью нового генплана будет новая структура города. В частности, город будет разбит на административно-планировочные районы в пределах существующих районов (ранее существовало 6 планировочных зон).
Для каждого района будут сделаны расчеты по объемам планируемого к строительству жилья, по количеству рабочих мест, объектам общественного назначения.
Как сообщал УНИАН, заказчиком нового генерального плана Киева до 2025 года выступает Главное управление градостроительства и архитектуры КГГА, генеральным подрядчиком – КО «Центр градостроительства и архитектуры».