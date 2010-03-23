Новый генплан Киева разработают к апрелю 2011 года

Разработку нового генерального плана Киева до 2025 года планируется завершить до конца первого квартала 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности начальника Главного управления градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды КГГА Сергей БРОНЕВИЦКИЙ.

По его словам, планируется, что генеральный проектировщик завершит разработку концепции генерального плана Киева в апреле т.г. После проведения общественного обсуждения концепции документ будет вынесен на рассмотрение Киевского городского совета.

«Возможно, в июле мы утвердим концепцию генерального плана», – сказал С.БРОНЕВИЦКИЙ.

Он уточнил, что после утверждения концепции работы по разработке генерального плана будут продолжены. В начале 2011 года генплан планируется вынести на государственную экспертизу, а также провести общественное обсуждение документа, а в конце первого квартала 2011 года – утвердить новый генплан.

В свою очередь, первый заместитель начальника коммунальной организации «Центр градостроительства и архитектуры» Василий ПРИСЯЖНЮК отметил, что особенностью нового генплана будет новая структура города. В частности, город будет разбит на административно-планировочные районы в пределах существующих районов (ранее существовало 6 планировочных зон).

Для каждого района будут сделаны расчеты по объемам планируемого к строительству жилья, по количеству рабочих мест, объектам общественного назначения.

Как сообщал УНИАН, заказчиком нового генерального плана Киева до 2025 года выступает Главное управление градостроительства и архитектуры КГГА, генеральным подрядчиком – КО «Центр градостроительства и архитектуры».