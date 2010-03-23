Главное на 23 марта (вечер)

Хроника дня

*** Ротации: Бродский может возглавить Госкомпредпринимательства – Кужель Экс-кандидат в Президенты Украины Михаил БРОДСКИЙ может возглавить Государственный комитет Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства (Госкомпредпринимательства).

Об этом сообщила экс-председатель Госкомпредпринимательства, президент аналитического центра "Академия" Александра КУЖЕЛЬ сегодня в эфире радио "Эра FM".

"Я знаю, что завтра вносится на мою должность Михаил БРОДСКИЙ. И очень многие предприниматели уже позвонили по телефону, потому что он несколько раз открыто выступал по поводу упрощенной системы налогообложения", - сказала А.КУЖЕЛЬ.

В то же время, она надеется в случае назначения М.БРОДСКОГО убедить его в необходимости сохранения упрощенной системы налогообложения. "Я надеюсь, что мы с ним встретимся, и мы сможем его убедить. Но я хочу заверить всех политиков, что вся Украина, малый бизнес станет на защиту упрощенной системы налогообложения, автором которой являюсь я и которую я ввела с 1998 года", – добавила экс-председатель Госкомпредпринимательства.

Как сообщал УНИАН, 17 марта Кабинет министров Украины уволил Александру КУЖЕЛЬ с должности председателя Государственного комитета Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, которую она занимала с 21 января 2009 года.

Финансы: Тигипко завтра встретится с представителями миссии МВФ

Вице-премьер-министр Украины по экономическим вопросам Сергей ТИГИПКО в среду, 24 марта, проведет встречу с представителями миссии Международного валютного фонда.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом шла речь сегодня во время встречи премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА с заместителем министра финансов США Кристофером СМАРТОМ.

«Мы планируем возобновить работу с Международным валютным фондом, и завтра состоится встреча Сергея ТИГИПКО с миссией МВФ", - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, Украина рассматривает две возможности взаимодействия с Международным валютным фондом: либо продолжение существующей программы сотрудничества, либо разработка новой многолетней программы. "Эта программа нам нужна, в первую очередь, для того, чтобы приступить к реализации таких необходимых для Украины реформ", - подчеркнул премьер-министр.

По словам Н.АЗАРОВА, накануне, 22 марта, во время заседания Комитета экономических реформ при Президенте Украины были очерчены основные направления реформ в государстве, созданы рабочие группы под руководством вице-премьер-министров, а главное - был определен 60-дневный срок для подготовки детального пакета реформирования экономики и социальной сферы.

Н.АЗАРОВ заметил, что сложность реформирования в Украине заключается в том, что за последние 20 лет реформы не были последовательными и системными. "В результате такой непоследовательности в Украине сложилась неэффективная и коррумпированная система управления. Поэтому мы настроены на радикальные реформы", - объяснил премьер.

Глава правительства подчеркнул, что именно в период проведения системных реформ финансовая поддержка Международного валютного фонда уместна для Украины. "Необходима помощь в реформировании нашей экономики. Мы рассчитываем на то, что сотрудничество с МВФ станет хорошим фоном для привлечения инвестиций. Мы обязательно сделаем свою страну самой привлекательной в Восточной Европе в плане привлечения инвестиций", - добавил он.

В свою очередь, заместитель министра финансов США отметил, что возобновление сотрудничества с МФВ является мощным сигналом, как для внешних, так и для внутренних инвесторов. "Для внешних партнеров важно видеть, что вы выполняете и даже немного перевыполняете программу сотрудничества с МВФ. Это будет привлекать инвесторов. Возлагаем большие надежды на то, что вы достигнете понимания с миссией Международного валютного фонда на взаимовыгодных параметрах", - сказал К.СМАРТ.

Кроме того, заместитель министра финансов США заметил, что ему чрезвычайно важно было услышать от главы правительства Украины о системе реформирования в стране. Он считает, что действующее правительство имеет долгосрочную программу своей деятельности и политическую волю для осуществления глубинных реформ.

НБУ не изменил список ЦБ для рефинансирования во ІІ квартале 2010 года

Национальный банк Украины оставил без изменений список ценных бумаг, которые он будет принимать в обеспечение под рефинансирование во втором квартале 2010 года.

Об этом говорится в телеграмме Нацбанка №14-011/1248-4310, текстом которой располагает УНИАН.

В частности, НБУ может рассматривать в качестве принятого обеспечения под кредиты рефинансирования государственные облигации Украины, депозитные сертификаты Нацбанка, облигации Государственного ипотечного учреждения, облигации муниципальных займов и облигации предприятий, учтенные банком векселя субъектов хозяйствования, а также банковские векселя, авалированные другим банком.

Тендеры по поддержке ликвидности будут проводиться по средам, при этом по поддержке среднесрочной ликвидности – раз в месяц, краткосрочной ликвидности – три раза в месяц.

Как сообщал УНИАН, объем рефинансирования Нацбанком коммерческих банков в январе т.г. составил 1,4 млрд. грн. по средневзвешенной ставке 13,1% годовых.

В феврале т.г. объем операций по рефинансированию составил 1,6 млрд. грн. (с начала года – 3 млрд. грн.).

Справка УНИАН. В 2009 году объем выданных НБУ кредитов коммерческим банкам и другим заемщикам увеличился на 22% и на 1 января 2010 года составил 74,025 млрд. грн.

Налоги: Азаров обещает до 1 июня окончательно решить проблему возвращения НДС

Кабинет министров Украины рассчитывает до 1 июня 2010 года окончательно снять проблему возмещения предприятиям налога на добавленную стоимость.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил во время встречи с заместителем министра финансов США Кристофером СМАРТОМ.

"Уже во второй половине текущего года все компании, работающие в Украине, убедятся, что проблем с возвращением НДС не существует", - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, также будет модернизирована и упрощена налоговая система в государстве. Так, с 1 января 2011 года налоги в Украине будут снижены, но правительство обеспечит своевременное, справедливое и в полном объеме возвращения НДС.

Н.АЗАРОВ отметил, что Кабинет министров приложит максимум усилий для быстрого улучшения инвестиционного климата в Украине. По его словам, этому будет способствовать наведение порядка в государственных финансах и проведение правительством системных глубинных реформ.

Акционеры «Райффайзен Банк Аваль» утвердили результаты допэмиссии

Акционеры ОАО «Райффайзен Банк Аваль» сегодня на внеочередном общем собрании утвердили результаты закрытого (частного) размещения акций на 582,8 млн. грн.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы банка, переданном агентству УНИАН.

В рамках 25-й эмиссии были размещены 5 828 400 000 акций банка номинальной стоимостью 0,10 гривни каждая. Цена продажи одной акции банка при размещении превысила ее номинальную стоимость и составила 0,16 гривни.

Уставный капитал АО «Райффайзен Банк Аваль» после государственной регистрации допэмиссии будет увеличен на 582,84 млн. грн. – до более 3 млрд. грн. Еще 349,7 млн. грн., которые были получены в результате превышения продажной стоимости акций над ее номинальной стоимостью, будут направлены в дополнительный капитал банка. Общее увеличение собственного капитала банка составит 932,54 млн. грн.

Справка УНИАН. Акционерное общество «Райффайзен Банк Аваль» основано в 1992 году, на сегодня входит в группу крупнейших банков Украины.

Активы банка на 1 января 2010 года составляли 54,048 млрд. грн., кредиты и задолженность клиентов – 48,725 млрд. грн., обязательства – 48,735 млрд. грн., уставный капитал - 2,420 млрд. грн., собственный капитал – 5,313 млрд. грн.

«Райффайзен Банк Аваль» завершил 2009 год с убытком 2,019 млрд. грн.

«Райффайзен Интернэшнл Банк-Холдинг АГ» (Австрия) владеет 95,93% акций украинского кредитно-финансового учреждения.

Налоги: До 1 июня окончательно будет решен вопорос возмещения НДС - Азаров

Кабинет министров Украины рассчитывает до 1 июня 2010 года окончательно снять проблему возмещения предприятиям налога на добавленную стоимость.

Как сообщили УНИАН в Управлении по связям со средствами массовой информации Секретариата Кабинета министров Украины, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ заявил во время встречи с заместителем министра финансов США Кристофером СМАРТОМ.

"Уже во второй половине текущего года все компании, работающие в Украине, убедятся, что проблем с возвращением НДС не существует", - сказал Н.АЗАРОВ.

По его словам, также будет модернизирована и упрощена налоговая система в государстве. Так, с 1 января 2011 года налоги в Украине будут снижены, но правительство обеспечит своевременное, справедливое и в полном объеме возвращения НДС.

Н.АЗАРОВ отметил, что Кабинет министров приложит максимум усилий для быстрого улучшения инвестиционного климата в Украине. По его словам, этому будет способствовать наведение порядка в государственных финансах и проведение правительством системных глубинных реформ.

Страхование: Страховщики инициируют создание Аграрного страхового бюро Украинская федерация страхования (УФС) инициирует создание Аграрного страхового бюро Украины.

Об этом говорится в сообщении УФС, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, на прошлой неделе, на очередном заседании, Президиум УФС одобрил проект Устава Аграрного страхового бюро Украины.

В сообщении отмечается, что потребность в создании такого объединения обусловлена необходимостью консолидации усилий государства, сельскохозяйственных товаропроизводителей и страховщиков для построения эффективной системы страхования сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой.

Также указывается, что создание объединения страховщиков, осуществляющих страхование сельскохозяйственной продукции с государственной поддержкой, членство в котором для этих страховщиков является обязательным, предусмотрено Концепцией развития системы страхования сельскохозяйственной продукции в Украине. Проект Концепции по поручению Кабинета министров Украины рассматривается министерствами и ведомствами, а также направлен в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам аграрной политики и земельных отношений.

Как сказано в сообщении, УФС приложила значительные усилия к разработке эффективной системы страхования сельскохозяйственной продукции в Украине и начала процесс создания нового объединения страховщиков - Аграрного страхового бюро Украины (АСБУ), которое на начальном этапе должно обеспечить продвижение страхования сельскохозяйственной продукции (в том числе с государственной поддержкой) в качестве нового добровольного вида страхования. В частности, способствовать принятию Концепции правительством и обеспечить разработку предложений и принятие во втором чтении проекта Закона Украины № 5063 от 21.08.2009 «Об особенностях осуществления страхования сельскохозяйственной продукции с государственной финансовой поддержкой».

Основными целями деятельности АСБУ являются: содействие развитию прозрачного, эффективного и платежеспособного рынка страхования сельскохозяйственной продукции; обеспечение высокого уровня страховых услуг по страхованию сельскохозяйственной продукции; защита интересов членов бюро.

Учитывая, что в будущем АСБУ приобретет весомые полномочия по саморегулированию, в частности, управлению гарантийным и централизованными страховыми резервными фондами, рассмотрению споров, контролю за соблюдением правил, предлагается изначально установить для членства в АСБУ такие требования, которые позволят сформировать единый подход к осуществлению этого страхования у участников Бюро, что должно обеспечить дееспособность и эффективность деятельности АСБУ.

Для обеспечения баланса интересов и стабильности АСБУ в проекте Устава предусмотрена дифференциация количества голосов членов Бюро при голосовании на общем собрании в зависимости от размера собранных за предыдущий период страховых премий по всем видам страхования, а после внедрения соответствующего учета - страховых премий по страхованию сельскохозяйственной продукции.

Президиумом УФС принято решение обратиться к страховщикам, которые разделяют обеспокоенность Федерации ситуацией со страхованием сельскохозяйственной продукции в Украине, поддерживают взгляды на пути его дальнейшего развития и готовы взять на себя соответствующие обязательства, с предложением войти в состав учредителей Аграрного страхового бюро Украины.

Справка УНИАН. Украинская федерация страхования (УФС) зарегистрирована 23 декабря 2008 года.

Участниками Федерации на сегодня являются: НАСК «Оранта», ЗАО АСК «ИНГО Украина», АО СГ «ТАС» (частное), ПАО «Страховая компания «Универсальная», ОАО УСК «Дженерали Гарант», АО СК «Оранта-Жизнь», ЗАО «Европейское туристическое страхование», ЗАО СК «АХА Страхование», ЗАО «Просто-страхование. Жизнь и пенсия», ЗАО «СК «Украинская страховая группа», ЗАО СК «Европейский страховой альянс», ОДО «Allianz Украина» и Представительство «АОН ФИНЛЕНД ОИ».

Федерация создана с целью содействия развитию классического страхования в Украине, предотвращения недобросовестной деятельности ее участников, гарантирования высокого уровня страховых услуг, которые предоставляются участниками Федерации, а также с целью интеграции украинского и европейского рынков страхования и защиты интересов участников Федерации.

Фондовый рынок: Уолл-стрит открылась недалеко от предыдущих значений, поскольку инвесторы ждут информацию о состоянии самого слабого звена национальной экономики - жилищного рынка.

"Продажи вторичного жилья должны внести некую ясность в экономическую ситуацию. Положительные цифры укрепят уверенность в том, что экономика на верном пути", - сказал Андре Бахос из Princeton Financial Group.

К 16.37 МСК Dow Jones вырос на 0,17 процента до 10.804,48 пункта, индекс Standard & Poor`s 500 поднялся на 0,07 процента до 1.166,64 пункта, индекс Nasdaq Composite - на 0,06 процента до 2.396,83 пункта.

Поддержку финансовым рынкам могут оказать и слова президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса, который предположил сохранение стимулирующей денежно-кредитной политики в США как минимум еще несколько месяцев.

Акции крупнейшего китайского поисковика Baidu Inc подорожали на 2 процента после того, как его конкурент Google Inc перевел свою китайскую систему интернет-поиска в Гонконг из-за цензуры.

ТЭК: Независимый профсоюз энергетиков просит Президента отменить мораторий на повышение цен для промпотребителей

Независимый профсоюз энергетиков Украины обратился к Президенту Виктору ЯНУКОВИЧУ с просьбой отменить мораторий на повышение цен на электроэнергию для промышленных потребителей, а также повысить до экономически обоснованного уровня цены на электроэнергию для населения.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил председатель профсоюза Валерий ПОГОРЕЛЫЙ со ссылкой на официальное письмо профсоюза, направленное Президенту за подписью профсоюзов 13 энергоснабжающих компаний.

По его словам, в 2008-2009 гг. государство в лице регулятора Национальной комиссии регулирования электроэнергетики поставило энергогенерирующие и энергоснабжающие компании в условия фактических доноров угольной, химической и металлургической промышленности, а также населения. Так, отметил В.ПОГОРЕЛЫЙ, сегодня при среднем тарифе для населения 20,4 коп. за кВт/ч население фактически оплачивает только 30% реальной себестоимости производимой электроэнергии. Отпускные тарифы для населения пересматривались в последний раз еще в 2006 году, при этом за этот период стоимость угля и его транспортировки для генерирующих компаний выросла в 2,2 и 1,5 раза соответственно, стоимость газа – в 3,7 раза, отметил В.ПОГОРЕЛЫЙ.

Это, в совокупности с установлением льготных тарифов для предприятий ГМК и химпрома в рамках действующего моратория, привело к значительному росту объема дотационных сертификатов в структуре оптовой рыночной цены, который по итогам 2009 года составил 15,4 млрд. грн. При этом 85,4% указанной суммы являются дотации населению. На этом фоне с ноября 2008 года «Энергорынок» не в полном объеме компенсирует облэнерго убытки по поставкам электроэнергии льготным категориям потребителей. По состоянию на начало текущего года, сумма невозвращенных дотационных сертификатов достигла 502,5 млн. грн.

В.ПОГОРЕЛЫЙ также сообщил, что в своем письме энергетики просят Президента прекратить практику изъятия регулятором средств из тарифа компаний, которые предназначаются на реализацию инвестиционных программ, возобновить взимание платы за присоединение к сетям, а также перейти на прозрачную систему тарифообразования в отношении облэнерго.

Кроме того, профсоюз просит Президента обязать НКРЭ выполнять собственное постановление о методике определения фонда оплаты труда работников энергоснабжающих компаний.

ГЭС Украины готовы к пропуску паводковой воды – «Укргидроэнерго» Все гидроэлектростанции Украины готовы к пропуску паводковой воды.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве заявил председатель правления ОАО «Укргидроэнерго» Сергей ПОТАШИН.

«Все гидростанции и на Днепре, и на Днестре готовы к пропуску паводковой воды», - сказал он.

По словам С.ПОТАШИНА, все дамбы осмотрены, и на сегодняшний день есть официальные документы, что они готовы к пропуску воды.

Вместе с тем он заметил, что за последнюю неделю наблюдается улучшение ситуации с пропуском воды. В водохранилищах сделан определенный запас для концентрации воды и последующего ее регулирования. В связи с этим С.ПОТАШИН выразил уверенность в том, что дамбы всех каскадов готовы, в том числе и к ледоходу.

Строительство: Долг перед строителями «Олимпийского» будет погашен на этой неделе

Задолженность в размере 36 млн. грн. перед строителями и проектировщиками НСК «Олимпийский» будет погашена на текущей неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге вице-премьер-министр Украины Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Долг – 36 млн. грн., 21 млн. грн. – строителям и 15 млн. грн. – проектировщикам. Деньги будут перечислены в четверг и пятницу в полном объеме», – заверил вице-премьер.

Также он сообщил, что в течение трех недель правительство проведет предоплату в размере 160 млн. грн. за строительные конструкции кровли.

«По 55 млн. правительство еженедельно будет перечислять», – отметил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Правительство предлагает ввести обнулить налог на прибыль для отелей под Евро-2012 – Колесников

Правительство для привлечения инвесторов на строительство отелей к чемпионату Европы по футболу 2012 года подготовило законопроект о введении нулевой ставки налога на прибыль для предприятий гостиничного бизнеса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам на брифинге вице-премьер-министр Борис КОЛЕСНИКОВ.

«Подготовлен закон по нулевой ставке налога на прибыль на все отели, которые построены и будут построены в Украине в ближайшие 10 лет», - заявил Б.КОЛЕСНИКОВ.

Он выразил надежду, что закон будет принят Верховной Радой в ближайшее время и во второй половине апреля будет проведен круглый стол с представителями крупнейших гостиничных сетей, на котором будет обсужден вопрос привлечения инвестиций.

«Мы соберем во второй половине апреля, выполняя поручение Президента, представителей всех мировых сетей отелей, объявим о нулевой ставке и проведем круглый стол (на тему – УНИАН): что еще нужно мировому туристическому бизнесу для того, чтобы прийти в Украину», - сказал Б.КОЛЕСНИКОВ.

Интернет: НКРС усиливает меры по борьбе с «серым» рынком интернет-услуг Национальная комиссия по вопросам регулирования связи (НКРС) усиливает меры по борьбе с «серым» рынком интернет-услуг.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Интернет-ассоциации Украины (ИнАУ).

Согласно сообщению, в последнее время участились случаи нарушения законодательства и прав потребителей при предоставлении услуг доступа к сети Интернет.

НКРС обращает внимание субъектов рынка телекоммуникаций на то, что согласно ч. 1 ст. 42 Закона Украины «О телекоммуникациях», субъекты хозяйствования, желающие осуществлять деятельность в сфере телекоммуникаций, обязаны не менее чем за месяц до начала такой деятельности сообщить об этом в НКРС. В недельный срок после получения такого уведомления НКРС обязана внести субъект хозяйствования в реестр и послать ему соответствующее сообщение.

Согласно ст. 1 данного закона, оператор телекоммуникаций – субъект хозяйствования, который имеет право на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций с правом на техническое обслуживание и эксплуатацию телекоммуникационных сетей, а провайдер – субъект хозяйствования, который имеет право на осуществление деятельности в сфере телекоммуникаций без права на техническое обслуживание и эксплуатацию телекоммуникационных сетей и предоставление в пользование каналов электросвязи.

Согласно действующему законодательству, лица, нарушившие законодательство о телекоммуникациях, привлекаются к гражданской, административной и криминальной ответственности. В частности, ч. 2 ст. 75 данного закона предусмотрено изъятие прибыли у субъекта хозяйствования, осуществляющего деятельность в сфере телекоммуникаций без уведомления НКРС и/или без лицензии.

Транспорт: 29 марта в Киеве не будет ходить большинство троллейбусов

В Киеве 29 марта водители троллейбусно-эксплуатационного депо №2 с 5.00 до 10.00 проведут предупредительную забастовку с требованием погасить долги по заработной плате.

Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Национального форума профсоюзов Украины, при участии которого 23 марта состоялись переговоры коллектива и администрации троллейбусно-эксплуатационного депо.

Трудовой конфликт возник, в частности, из-за того, что работники троллейбусного депо №2, а это 900 человек, получили лишь 30% зарплаты за январь, а за февраль не получили никаких выплат.

В то же время, по информации члена инициативной группы, водителя Александра КОРНИЕНКО, «Киевпастранс» получил из бюджета 127 млн. грн. на погашение долгов по зарплате. Однако дирекция депо, которую возглавляет Василий НАЗАРЧУК, на сегодняшней встрече с коллективом утверждала, что не получала от власти средств. А.КОРНИЕНКО заявил, что работники других транспортных предприятий - например, депо №3 - зарплату за январь получили полностью, а за февраль – 50%.

“На собрании коллектив депо не получил от руководства четкого объяснения причин задержки зарплат, поэтому водители депо №2 единодушно высказались за проведение предупредительной забастовки 29 марта”, – сказано в сообщении профсоюзов.

Таким образом, в следующий понедельник на 5 часов будет прекращено движение троллейбусов на большинстве маршрутов на правом берегу Киева.

Кроме выплаты зарплаты, работники депо требуют урегулировать проблему с прохождением наркологического контроля водителями: сейчас эта система крайне нерациональна и приводит к потере личного времени, которое водителям не оплачивается.

Кроме того, они выступают против нарушения требований безопасности труда – по нынешним правилам водители и кондукторы троллейбусов должны передавать смену не на территории депо, а непосредственно на маршруте.

Столица: Разработку нового генплана Киева завершат к апрелю 2011 года

Разработку нового генерального плана Киева до 2025 года планируется завершить до конца первого квартала 2011 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции исполняющий обязанности начальника Главного управления градостроительства, архитектуры и дизайна городской среды КГГА Сергей БРОНЕВИЦКИЙ.

По его словам, планируется, что генеральный проектировщик завершит разработку концепции генерального плана Киева в апреле т.г. После проведения общественного обсуждения концепции документ будет вынесен на рассмотрение Киевского городского совета.

«Возможно, в июле мы утвердим концепцию генерального плана», – сказал С.БРОНЕВИЦКИЙ.

Он уточнил, что после утверждения концепции работы по разработке генерального плана будут продолжены. В начале 2011 года генплан планируется вынести на государственную экспертизу, а также провести общественное обсуждение документа, а в конце первого квартала 2011 года – утвердить новый генплан.

В свою очередь, первый заместитель начальника коммунальной организации «Центр градостроительства и архитектуры» Василий ПРИСЯЖНЮК отметил, что особенностью нового генплана будет новая структура города. В частности, город будет разбит на административно-планировочные районы в пределах существующих районов (ранее существовало 6 планировочных зон).

Для каждого района будут сделаны расчеты по объемам планируемого к строительству жилья, по количеству рабочих мест, объектам общественного назначения.

Как сообщал УНИАН, заказчиком нового генерального плана Киева до 2025 года выступает Главное управление градостроительства и архитектуры КГГА, генеральным подрядчиком – КО «Центр градостроительства и архитектуры».