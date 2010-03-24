Азаров и Путин проведут 25 марта встречу в Москве
09:18, 24 марта 2010Разное
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Договорились Янукович и Путин
Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ и премьер-министр России Владимир ПУТИН проведут 25 марта встречу в Москве.
Об этом журналистам сегодня сообщил пресс-секретарь российского премьера Дмитрий ПЕСКОВ по результатам телефонного разговора В.ПУТИНА с президентом Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
«В ходе состоявшейся беседы стороны затронули текущие вопросы взаимодействия двух стран, а также условились провести в четверг 25 марта в Москве двухстороннюю рабочую встречу на уровне премьер-министров», - сообщил С.ПЕСКОВ.
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